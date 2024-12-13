Dünyanın en güçlü kadınları

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Forbes, Dünyanın En Güçlü 100 Kadını listesine ilişkin 21. yıllık sıralamasını duyurdu. Bu liste, dünyada önemli bir etkiye sahip olan kadın CEO’lar, sanatçılar, politikacılar, hayırseverler ve karar alıcıların nihai sıralamasını temsil ediyor.

Liste aslında, ekonomik belirsizlik ve jeopolitik gerilimlerin küresel düzeni yeniden şekillendirdiği bir dönemde kadınların gücünün nasıl dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Geleneksel güç merkezleri hâlâ erkeklerin egemenliğinde. Dünyanın en büyük dört ekonomisinden üçü henüz bir kadın tarafından yönetilmedi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık yarışındaki mağlubiyetiyle gündeme gelirken, Silikon Vadisi’nin en büyük beş şirketi hâlâ bir kadın CEO atamadı.

S&P 500 şirketlerinin yalnızca yüzde 8’i kadın liderler tarafından yönetiliyor. Ancak bu tablonun ötesine bakıldığında, kadınların dönüşümün kritik kesişim noktalarında nasıl etkili bir güç kazandığı görülüyor.

Dönüşümün kesişim noktalarında yeni bir güç

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (1. sıra) ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde (2. sıra), Avrupa Birliği’nin 18 trilyon dolarlık ekonomisinin geleceğini belirleyen kilit kararların arkasındaki isimler.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (3. sıra) ülkesini büyük bir dönüşüm sürecine taşırken, Meksika’nın ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum (4. sıra), bölgesel değişimin merkezinde yer alıyor.

Teknolojide, kadın liderlerin etkisi daha da belirginleşiyor. Lisa Su (26. sıra), AMD’yi yapay zeka alanında öncü bir güce dönüştürerek şirketin hisse değerini 10 yılda 50 kat artırdı. Oracle CEO’su Safra Catz (17. sıra) bulut teknolojilerinde devrim yaratırken, Nvidia CFO’su Colette Kress (55. sıra) ve Microsoft CFO’su Amy Hood (23. sıra) gibi isimler, küresel yapay zeka altyapısını inşa ediyor. Alphabet’in Başkanı Ruth Porat (12. sıra), CFO rolünün teknoloji dünyasında nasıl stratejik bir etkiye dönüştüğünü gösteren önemli bir örnek.

Sürpriz güç merkezleri: Spor, eğlence ve uzay

Bazı kadın liderler, alışılmadık alanlarda büyük bir etki yaratıyor. Henüz 22 yaşında olan basketbol yıldızı Caitlin Clark (100. sıra), kadınların spor endüstrisindeki ekonomik potansiyelini yeniden tanımlıyor.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell (25. sıra), şirketi 210 milyar dolarlık bir uzay devi haline getirirken, Taylor Swift (23. sıra) müzik endüstrisinin ekonomik yapısını kökten değiştiriyor.

Finans ve politika dünyasında kadın gücü

Kadın liderler, küresel finans altyapısında da belirgin bir şekilde yer alıyor. Nasdaq CEO’su Adena Friedman (46. sıra), NYSE Başkanı Lynn Martin (47. sıra) ve Hong Kong Borsası Başkanı Bonnie Chan (61. sıra), dijital ekonomiye geçişi şekillendiriyor. Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman (28. sıra), İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves (39. sıra) ve Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati (49. sıra) gibi isimler, büyük ekonomilerin dönüşümüne liderlik ediyor.



Forbes’un 2024 listesi, kadınların 33 trilyon dolarlık GSYH’ye ve 1 milyardan fazla insanın yaşamına dokunan etkisini vurguluyor. Ancak bu gücün asıl kaynağı, dönüşümün merkezindeki stratejik pozisyonlarda yer almaları. Kadın liderler, değişimin yalnızca bir parçası değil, aynı zamanda mimarı olduklarını gösteriyor. Geleneksel güç yapıları dirense de kadınların kolektif etkisi hiç olmadığı kadar güçlü ve yaygın.

Sıralama nasıl belirlendi?

Bu yılın listesinde yer alan kadınlar, altı kategoriyi temsil ediyor: İş dünyası, teknoloji, finans, medya- eğlence, politika - politika yapıcılık ve hayırseverlik. Küresel çapta liderlik değişimlerinin ve artan jeopolitik çatışmaların damga vurduğu bir yılda, bu kadınlar, karşılaşılan en acil sorunları çözmek için direnç ve yenilikçi yaklaşımlar sergiliyor.

Forbes, listedeki her kategorideki sıralamayı ve genel sıralamayı belirlemek için dört kriter kullandı: para, medya, etki ve etki alanları. Listede yer alan kadınlar; kurucular, dönüştürücüler ve yenilikçiler olarak her sektörde - kurumsaldan yaratıcılığa kadar - modern ve geleceğe yönelik bir güç anlayışını temsil ediyor.