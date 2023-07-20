Dünyanın ilk %100 biyo bazlı plastik mutfak seti Philips’ten

Geleceğin evlerini tasarlarken ilham veren inovasyonlara ve sürdürülebilir ürünlere odaklanan Philips Ev Aletleri, tüketicilerin güne doğayı koruyarak başlamasını sağlıyor. Dünyanın ilk %100 biyo bazlı plastikten1 üretilen küçük ev aletleri olan Philips Çevre Dostu Mutfak Serisi’nde; filtre kahve makinesi, blender, ekmek kızartma makinesi ve su ısıtıcısı yer alıyor.

Modern, şık ve minimal tasarımıyla da dikkat çeken Philips Çevre Dostu Mutfak serisi tüketicilerin sürdürülebilirlik yolculuğuna yeni bir soluk getiriyor. Sakinlik veren renkler ve doğal malzemelerle doğadan ilham alan tasarımıyla Philips Çevre Dostu Mutfak Serisi, IF ve Red Dot tasarım ödüllerine sahip.

Sürdürülebilir, Yenilikçi ve Modern

%100 biyo bazlı plastikten oluşan Philips Çevre Dostu Mutfak Serisi, tüketicileri ilk defa sürdürülebilir ve yenilikçi malzeme alternatifleri tanıştırıyor. Kullanılmış yemeklik yağ gibi diğer biyolojik malzemelerden elde edilen ve oldukça sağlıklı olan biyo bazlı plastik, gezegene olan etkinizi azaltıyor.

Philips Çevre Dostu Mutfak Serisi’nde kullanılan 100 biyo bazlı plastik aynı zamanda CO 2 emisyonunun2 ve su kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olurken; toprak kaynaklarının genel kullanımını sınırlandırıyor ve geri dönüştürülebilir parçalarla yeni üretimi destekliyor.

Philips Ev Aletleri Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Rusya ve Orta Asya Bölgesi Pazarlama Direktörü Esin Karadede: İnovasyonlarımız ve malzeme yeniliklerimiz bizi daha doğa dostu bir geleceğe hazırlıyor. Mevcut malzemeleri başka bir amaca uygun hale getirerek ve yeniden kullanım için kendi malzemelerimizi tasarlayarak atıkları en aza indirebiliyor, ürünlerimizin ve tüketicilerimizin doğaya olan etkisini azaltıyor ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz.

Philips Çevre Dostu Filtre Kahve Makinesi

Her sabah kahvenizin zengin aromasının ve mükemmel lezzetinin tadını çıkarın. Akıllı başlık sayesinde akan kahveyi sürahi içerisinde eşit bir şekilde karıştıran Philips Çevre Dostu Filtre Kahve Makinesi, ilk fincandan son fincana kadar lezzetli, zengin ve değişmeyen bir aroma sağlıyor. 1,2 litre kapasiteye sahip filtre kahve makinesi ile 10 büyük fincandan veya 15 küçük fincana kadar kahve hazırlayabilirsiniz. Sadece 10 dakikada en az 10 fincan demleyerek enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Philips Çevre Dostu Blender

Güne başlarken en sevdiğiniz smoothie’leri veya pancar, yeşillik, havuç, lahana, karpuz, portakal, ananas, mango gibi lezzetli meyve ve sebze sularının tadını dilediğiniz karışımda hazırlayabilirsiniz. Zarif ve stil sahibi tasarımıyla, 600 ml kapasitesi ve tritan renew™ ile taşınabilir bardağı olan Philips Çevre Dostu Blender’ın ProBlend Teknolojisi ile ilham verici ve özgün içecekler hazırlayabilirsiniz.

Philips Çevre Dostu Ekmek Kızartma Makinesi

Yeniden ısıtma ve buz çözme özelliği de dahil olmak üzere 8 farklı kızartma ayarı sayesinde ekmeğinizi tam istediğiniz gibi kızartabilirsiniz. Otomatik güç düğmesi enerji tasarrufu sağlayan Philips Çevre Dostu Ekmek Kızartma Makinesi; ürünü daha iyi muhafaza edebilmeniz için bir kırıntı tepsisine ve çıkarılabilir bir toz kapağına sahip.

Philips Çevre Dostu Su Isıtıcısı

En sevdiğiniz içeceğinizi her sabah hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Philips Çevre Dostu Su Isıtıcısı, 1,7 litre kapasiteye ve okunması kolay su seviye göstergesine sahip. Bu sayede istediğiniz bardak sayısı için ne kadar suya ihtiyacınız olduğunu tam olarak bilebilir ve bir damla bile su israf edilmez. Otomatik güç düğmesi sayesinde enerji tasarrufu sağlar.

[1] Ana gövde, kütle dengesi temelinde sertifikalı biyolojik temelli kaynaklardan elde edilmiş %100 PP plastikten yapılmıştır (BioPP toplam plastiğin %94'ü kadardır).

[1] CO2 emisyonunun 7,5 kg (%21) azaltılmasına katkıda bulunur. Hesaplama, biyoplastik ve %100 saf plastik (veya saf polipropilen) kullanılarak ekmek kızartma makinesi, su ısıtıcısı ve damlama filtresi üretimine dayanmaktadır.



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