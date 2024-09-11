Ege’nin zümrüt taçlı güzelleri

Hakan Atis

Denizlerimizde kimilerine göre keşfedilmeyi, kimilerine göre demirlenip uzun süre yaşamayı hak eden nice güzelliklere sahibiz. Amatör denizcilerimizin kıyılarımıza ilgisi hayli yüksek. Ancak, bağlama yeri sorunları ve marina ücretlerinin yüksekliği onları belirli rotalara mecbur bırakıyor. Bu sorunun çözümü basit aslında. Balıkçı barınaklarının yanı sıra amatör denizcilerimiz için sert havalara kapalı, kışlama ve çekme-atmaya uygun, elektrik, su, market, güvenlik ihtiyaçlarının karşılanabileceği bağlama yerleri inşa edilmeli. Lüks olmasına gerek yok. İşin o kısmını marinalar başarıyla karşılıyor. Sözün özü dileyenler modern marinalarda, dileyenler ifade ettiğim tesislerde bağlanabilmeli. Bu sanıldığı kadar zor değil! Ücretsiz olması da şart değil, yeter ki fiyatı amatör denizcilerimize ‘eziyet’ çektirecek düzeyde olmasın. Bu girişten sonra esas konumuza geçelim.

Keyifli seyir

Kuzey Ege’nin güneş gözlü kraliçesi Dikili’ye 1987 yılından bu yana yolum düşer. Orası keyif aldığım sakin ve güzel bir deniz diyarıdır. Serin suları kadar sahil boyunca yapılan akşam yürüyüşleriyle ruhunuzu dinlendirir. Aynı zamanda İstanbul’dan demir alıp güneye inen veya Antalya, Datça, Göcek, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Seferihisar, Çeşme, Karaburun’dan kuzeye tırmanan mavi yürekli dostların aşina olduğu bir rotadır. Özellikle ilk kez deneyecekler için öneriler paylaşacağım. İlk sözümü baştan söyleyeyim, öncelikle mevsim rüzgarlarına, denizin değişkenliğine ve yöreyi iyi bilen kaptanların tavsiyelerine dikkat edilmeli. Bu rotayı Ayvalık’tan güneye iniş olarak aktaracağım. Dikili ve ilçenin cazip yerleri Bademli ve Kalem Adası, yaklaşık 25 millik mesafede yer alıyor. Olağanüstü bir durum yaşanmaması halinde 4, 5 saat süren keyifli seyirle ulaşmanız mümkün. Sizlere daha emniyetli öneriler sunmak için denizlerimizi iyi tanıyan iki dostumun, Deniz Giray ve kuzenim Tayfun Erkul’un tavsiyelerini aktarmak istiyorum. Her ikisine de teşekkür ediyorum.

Öneriler

Ayvalık-Dikili rotasında karayel ve lodos gibi rüzgarlara dikkat edilmesinde yarar var. Bunlar deniz kaldırabilir. Kuzey Ege’de özellikle sıcak günlerde batıdan yağmurla birlikte gelebilecek ani hava kaçaklarına karşı da tetikte olunmalı. Dikili balıkçı limanının ortalama derinliği 5 metre. Ancak yer bulmak hayli zor. 1987 yılında dönemin İzmir Valisi merhum Nevzat Ayaz, aralarında bulunduğum gazetecilerle birlikte mevcut limanda inceleme yapmış ve yenisinin yapılacağını müjdelemişti. Üstünden 35 yıl geçti! Dilerim o büyük ve modern liman bir gün inşa edilir. Sözün özü orada demir atamazsınız. Bazen girişte, iskele yönünde kısa süreli yer bulabilirsiniz. Genellikle de limanın müdavimi olan balıkçı teknelerine aborda olabilirsiniz. Sert havalarda mecbur kalırsanız sığınabilirsiniz ancak dikkatli olmanızda yarar var. Bademli ve Kalem Adası ise Ayvalık’a aynı mesafede sayılabilir. Özellikle Kalem Adası’nın kuzeyi çok sığ ve kayalık. Boğaz gibi görünür ancak geçiş güvenli değil. Hemen yanında bulunan Bademli ise derinliğin 4-6 m arasında olduğu doğal bir cennet. Sakin havalarda muhteşem denizi sizi mutlu kılacaktır. Ancak kıyılarındaki döküntülerden ve girişindeki Güvercin kayasından uzak durmanızda yarar var. Gece ilk kez girmeyi planlıyorsanız Kalem Adası’nı seçmeniz daha isabetli olacaktır. Sözün özü, haritaların dikkatle okunması ve yöreyi iyi bilen kaptanlarla konuşulması her zaman faydalıdır. Gelelim Ayvalık’a…

Cazip rota

Sahip olduğu küçük adalar, sığlıklar ve ince uzun kanal nedeniyle Ayvalık girişi denizciler için bazen zorlayıcıdır. Adını ilçeden alan boğazdan geçilerek merkeze ulaşılır. Kanal ince, uzun ve sığ olduğundan uyarıcı kardinal şamandıraları ile işaretlenmiştir. Çevresindeki adalar nedeniyle girişin bulunması dikkat ve tecrübe gerektirir. İlk kez gideceklerin GPS desteği almasında yarar var. Girişte iskele (sol) tarafında Cunda (Alibey) bulunur. Sancak (sağ) yönünde ise sizleri Hakkıbey Yarımadası adeta hoşgeldiniz dercesine selamlar. Boğazın içi alarga için ortalama 10 metre derinlik sunar. Paşa ve Cennet Koyları’nda ise deniz seviyesi yaklaşık beş metre olup demirleme için uygundur. Teknenizi bağlamak isterseniz Ayvalık Setur Marina güvenilir bir adrestir. Öte yandan diğer bir seçenek Cunda Limanı’dır. Ancak bu bölge yaz aylarında ziyaretçi akınına uğradığı için yer bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu nedenle tercihiniz Setur Marina olacak ise önceden 266. 312 26 96 no’lu telefonu aramanızda yarar var. Ayvalık’ta Ortunç Koyu haklı bir üne sahip. Alibey Adası’nın güneybatısındaki Sivrice Burnu ile Pınar Boğazı arasında bulunan koy, meltemde soluğan aldığı için havayı takip etmenizde yarar var. Dip ekseriyetle olduğundan demir atarken tuttuğundan emin olun. Gece konaklayacaksanız koy ortasında bulunan tepeden veya güney kısımda karadan koltuk almak faydalı. Bazen kuzey sağanakları koya sert iner. Keyfiniz kaçmasın. Gündüz saatlerinde tur teknelerinin de uğrak yeri olan koy sakin havalarda sizlere keyifli saatler yaşatır. Hafta’ya yeniden buluşmak dileğiyle pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun.