Eğlenceli ve güvenli bir ortam sunmayı hedefliyoruz

HELİN KAYA

Sosyal medya platformlarının küçük yaş grupları için tehlike leri son zamanlarda oldukça sık gündeme gelirken, Tiktok karşı mıza ‘Aile Eşlemesi’ moduyla çı kıyor. Nedir bu özellik? ‘Aile Eşle mesi’,TikTok’un genç kullanıcı ları koruma amaçlı başlattığı ve bir ebeveynin çocuğunun hesa bını kontrol edebildiği bir özellik. Uygulamanın amaçlarını ve aile lere verdiği kontrol seçeneklerini Emir Gelen anlattı...

Nedir bu Aile Eşleşmesi? Nasıl bir güvenlik sağlıyor?

Malum, ebeveynler olarak çocuklarımızın her türlü alışkanlığından biz sorumluyuz. Ben de henüz 4 yaşında bir çocuk babası olmama rağmen, şimdiden bunun öneminin farkına vardım. Tabii ki buna dijital platformların kullanımı da dahil. TikTok’un ‘Aile Eşlemesi’ özelliğiyle ebeveynler 13-18 yaş arası aile fertlerinin TikTok hesaplarını kontrol edebiliyor. Ebeveynler çocuklarının TikTok’ta geçirdiği süreyi sınırlayabilmekle kalmayıp burada geçirdikleri sürenin haftanın günlerine ve günün saatlerine göre nasıl değişebileceğini dahi kontrol edebiliyorlar. Ayrıca çocuklarının TikTok’u kaç kere açtığına yönelik dökümü inceleyebiliyor, videolarına kimlerin yorum yapabileceğine de karar verebiliyorlar. Anahtar kelimelerle filtreleme uygulamasının devreye sokulabilmesi de ‘Aile Eşlemesi’nin bir diğer çok önemli özelliği. Bunun için çocuğunuzun görüntülemesini istemediğiniz içeriklerle ilgili anahtar kelimeleri seçmeniz yeterli.

Bu uygulamayla ne tür hedefleri göz önünde bulundurdunuz?

TikTok’un platformumuzdaki gençlerin hayatında olumlu bir rol oynamasını istiyoruz. Gençlerin dijital ortamda güvende hissetmelerini sağlamak için de sürekli çalışıyoruz. Bu çabalarımızla genç kullanıcılarımıza, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, eğlenceli ve bir o kadar da güvenli bir ortam sunmayı hedefliyoruz.

Gün geçtikçe ağını büyüten bir dijital dünya var karşımızda. Bu önlemler yeterli olacak mı?

Dijital güvenlik söz konusuysa çalışmanın, daha iyisini yapmanın sonu olmadığına inanıyorum. Bu konuda da ebeveynlerden destek istiyorum. Çünkü tanıştığım, sohbet ettiğim pek çok ebeveynle konuşurken şunu duyuyorum: ‘Aile Eşlemesi’ birkaç yıl önce başlattığımız bir özellik ama çoğu bunu duymamış. Duyduklarında da hemen kullanmaya başlıyorlar.

TikTok içerik denetleme konusunda nasıl bir yol izliyor peki?

TikTok’ta günde 1 milyarın üzerinde içerik paylaşılıyor. Güvenlik önlemlerimizi hem yapay zekâ hem manuel şekilde yürütüyoruz. Ekiplerimiz ‘Topluluk Kuralları’nı ihlal eden bir içerik tespit ettiğinde hızla aksiyon alıyor, içeriğin durumuna göre hesabı kapatabiliyor. Örneğin 1 Ocak 2023 ile 30 Kasım 2023 tarihleri arasında TikTok Türkiye’de yaklaşık 16.5 milyon içerik ‘Topluluk Kuralları’nı ihlalden dolayı kaldırıldı. Üstelik bu içeriklerin çok büyük bir çoğunluğuna kullanıcılar şikâyet etmeden müdahale edildi. Kim duysa bu rakama şaşırıyor ama dünya genelinde ‘Trust&Safety’ (Güven&Güvenlik) ekibimizde 40 binden fazla kişi çalışıyor; kullanıcılarımıza nasıl daha olumlu bir dijital deneyim yaşatabiliriz, bunun için var güçleriyle çalışıyorlar.

Platformun tüm dünyada geniş bir kullanıcı kitlesi var. Türkiye destinasyonundaki kullanımlarla diğer ülkeleri karşılaştırdığınızda herhangi bir fark ortaya çıkıyor mu?

TikTok’un kullanıcı sayısı açısından en büyük pazarlarından biri Türkiye. Her yerde olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca kişi içerik üretiyor, içerik izleyerek eğleniyor veya yeni şeyler öğreniyor. Bu bağlamda yerelleşme çok önem verdiğimiz bir konu. Örneğin kullanıcıların tariflerini ve mutfak sırlarını paylaştığı #MutfakSırları ve #TikTokMutfağı, TikTok’un en rağbet gören etiketlerinden. Kullanıcıların yerel kültür ve trendlerle yaratıcılıklarını ifade etmelerini çok seviyorum.

Aile Eşlemesi nasıl yapılır?

1. TikTok uygulamasında, alt taraftaki Profil sekmesine dokunun.

2. Üst bölümdeki Menü ☰ düğmesine dokunun.

3. Ayarlar ve gizlilik seçeneğine, ardından da ‘Aile Eşlemesi’ seçeneğine dokunun.

4. ‘Ebeveyn’ veya ‘Çocuk’ seçeneğine dokunun.

5. Hesapları bağlamak için uygulamadaki adımları takip edin.