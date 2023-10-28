Ekranda Cumhuriyet coşkusu

CANAN DEMİRAY

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü defalarca ekranda görmek biz sevenler için paha biçilmez bir deneyim. Bir çok oyuncu onu canlandırmanın ağır sorumluluğunu başarıyla taşıdı günümüze kadar. ‘Veda’ filminde, Sinan Tuzcu, sinema ve tiyatromuzun sevilen ismi Rutkay Aziz ise ‘Cumhuriyet ve Kurtuluş’ ile Atatürk’ü canlandırarak bizlere gözlerimizi dolduran bir deneyim yaşattılar. Turgut Özakman’ın kaleminden çıkan ‘Dersimiz: Atatürk’te ise güçlü oyuncu Halit Ergenç Ata'yı başarıyla canlandırdı. Ergenç’in ‘Vatanım Sensin’ dizisinde Miralay Cevdet rolündeki başarısını ve Mustafa Kemal’in fotoğrafını gördüğündeki “Mustafam, hiç değişmemişsin” repliğin de hafızalara kazındığını unutmamak gerek.

Cumhuriyet’in 100.yılını, Atatürk’ün fikirlerini ve Cumhuriyet’in değerlerini kutlamak üzere bu yıl birbirinden değerli projeler hayat buluyor. Elbette beyaz perde de buna kayıtsız kalmadı. Keyifle izlenecek yapımlar 100.yıl kutlamalarının bir parçası olarak izleyiciyle buluşmak üzere sıralanmış durumda.

Vatan da, hürriyet de bizim hakkımız:

Atatürk

Disney Plus'ın tüm dünyada yayınlanacağının duyurmasıyla ilgi uyandıran, kanalın dağıtım ve içerik stratejisi değişikliği nedeniyle yayınlamaktan vazgeçmesiyle sansasyona neden olan, yılın en merak edilen yerli yapımı ‘Atatürk’le buluşmaya günler kaldı.

Yapım, Atatürk’ün Selanik’te doğan ve yetim kalan bir çocuk olan Mustafa’dan 20.yüzyılın yetiştirdiği en önemli liderlerden biri oluşuna giden yolu anlatıyor. FOX ve Lanistar Medya, “Atatürk” içeriğini iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlama kararı aldı.

TV özel versiyonu, 29 Ekim gecesi Fox ekranında yayınlanacak. Televizyonun ardından, 3 Kasım’da ilki, 5 Ocak’ta ise ikincisi olmak üzere iki bölüm halinde dev perdeye yansıyacak.

Seti, makyaj ve kostümleriyle dev bir prodüksiyon olan yapımın başrolünde Aras Bulut İynemli Atatürk olarak karşımıza çıkıyor. Atamızın annesi Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, babası Ali Rıza Efendi’yi ise Mehmet Günsür canlandırıyor. Sarp Akkaya’yı Enver Paşa olarak izleyeceğimiz filmde, güzel oyuncu Esra Bilgiç ise Madame Corinne’i hayata getiriyor. Mehmet Ada Öztekin’in yönetmeni olduğu yapımda Saner Ayar, Hakan Karamahmutoğlu ve Cengiz Çağatay yapımcılığı üstlendi.

Aylardır teaser ve fragmanlarıyla heyecan yaratan yapım, Atatürk’ün çocukluğu ile Selanik’te başlayacak izleyicileri milli mücadeleye giden yolculuğa çıkaracak. Bilinmeyen hikaye ve anekdotlarla büyük kahramanımızın yolculuğu ekrana ve beyaz perdeye yansıyacak. İynemli, çağının ilerisindeki dünya görüşü, kültürü, sıradışı kişiliği ve kararlılığıyla eşsiz bir lider olan Atatürk’ü canlandırırken bir kez daha oyunculuğunu unutulmaz kılacak.

Cumhuriyetin ilanına 1 gün kala: Son Akşam Yemeği

Çankaya Köşkü’ndeyiz. Tarih, 28 Ekim 2023 ve ülkenin kaderi değişmek üzere. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının yıllar boyu savaş meydanlarında verdikleri mücadele zaferle son bulmuş. Bu kez bir sofra etrafında bir araya gelerek Cumhuriyetle birlikte yeni bir yönetim şekline geçişi tartışarak önemli kararlara imza atmak üzereler. O gün ve gece neler yaşandı bizler de izleyiciler olarak misafir oluyoruz.

Çankaya Köşkü’nün mutfağında hazırlıklar da filmin önemli bir parçası. Köşkün alt katında, o tarihi güne tanık olan baş aşçısından yamağına kadar tüm çalışanların kendi dünyaları değişmiş durumda, bir yandan da ülkenin değişiminin kendileri için ne ifade hem anlamaya çalışıyorlar.

Halkın ve o halkı uzun süredir hak ettikleri refah seviyesine çıkarmak isteyenleri eş zamanlı izleyeceğimiz filmde Atatürk’ün “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” sözünü duymanın, heyecan verici bir an olacağı kesin.

Cumhuriyet’in 100. yılını büyük bir gururla kutlamaya hazırlanırken bu kez başarılı oyuncu Onur Tuna Atatürk olarak karşımıza çıkıyor. Tuna’nın herhangi bir plastik makyaja gerek kalmadan yüzünün Atatürk’e benzerliği müthiş. Çankaya’da Mustafa Kemal Paşa’nın yanında Latife Hanım da var. Başarılı oyuncu Pelin Akil, Mustafa Kemal’in eşi ülkemizin modern kadın yüzünün önemli temsilcisi Latife Hanım’ı canlandırıyor.

Ön hazırlıkları iki yıl süren projenin Esra Seyrekbasan’ın yaratıcı yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar’ın kaleminden çıkmış. Levent Onan’ın yönetmen koltuğunda olduğu filmde tek kolunu Çanakkale’de bırakmış Ahir Usta rolünde usta oyuncu Engin Şenkan’ı izleyeceğiz. Necip Memili, Aslı Tandoğan, Mustafa Kırantepe, Yasemin Conka, Nehir Gökdemir ,Tuğba Daştan gibi birbirinden değerli oyuncular da filmin izleyeceğimiz karakterlerini canlandırıyor. Cemal Hünal İngiliz Komutan Wilson rolünde, Azra Aksu ise filmin yetenekli çocuk oyuncusu.

CineGenna Pictures’ın da ilk sinema filmi olan yapım, dönemin toplum psikolojisini yansıtması, titizlik gösterilen dekor, kostüm ve sanat çalışmalarıyla izlenmeye değer. Film bugün sadece Türkiye’de değil, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde ve Azerbaycan’da vizyona giriyor.

Dünyamızı değiştiren kadının hayatı: Zübeyde, Analar ve Oğullar

Savaş ve salgın hastalıklar içinde bir yaşam. Bir anne düşünün ki 6 çocuğundan geriye sadece ikisi kalmış, eşini kaybetmiş ve o yokluklar içinde geriye kalan çocuklarını yetiştirmeye çalışıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın doğurmuş olduğu kahramanın uğruna verdiği mücadeleyi ve cesareti beyaz perdeye taşıyan film, Cumhuriyet’in 100. Yılı için 20 Ekim’de izleyiciyle buluşmaya başladı.

Son dönemin Güzel oyuncu Aslıhan Güner Zübeyde Hanım rolünde olduğu yapım, Atamızın Selanik’te adının kulağına okunduğu andan, gençliğine ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne uzanan hayatının önemli anlarını beyazperdeye taşıyor. Filmde bu kez Mustafa Kemal’i Alican Yücesoy canlandırıyor. Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü gibi isimler de filmin kadrosunda.

‘Müslüm’ filminin ortak yapımcısı Nuri Yıldırım ve Alper Tosun yapımın ardındaki isimler, yönetmen ise Cenk Yaz. Tarihçiler eşliğinde gerçekleşen titiz araştırma sürecinin ardından bilgiler Zeynep Güngör tarafından derlenip senarist İlber Tekinsoy tarafından kaleme alışmış.

Bir film daha yolda: Zaferin Rengi

Yıl 1919, Mondros Mütarekesi’nin ardından İstanbul işgal altında. Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda olduğu yapımda milletin direniş öyküsü ise, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olan Fenerbahçe futbol takımının kazandığı General Harrington Kupası üzerinden beyaz perdeye taşınıyor. O dönemin aydınları, sporcu ve önemli figürleriyle renkli bir yapım olarak çekimleri süren ‘Zaferin Rengi’nde Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey rolünde Kubilay Aka, Sabri Toprak rolünde ise başarılı oyuncu Nejat İşler yer alıyor. Timuçin Esen, Gülper Özdemir, Gonca Vuslateri’nin dahil olduğu filmde Birce Akalay Halide Edib Adıvar’ı canlandırırken Yiğit Özşener de Mustafa Kemal Atatürk olarak yakında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.