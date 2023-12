Ekranda iz bırakanlar

Canan Demiray

Televizyon dünyası açısından 2023, Hollywood oyuncu ve yazarlarının grevlerinin damga vurduğu yıl olarak hatırlanacak. Grevler bir çok yapımın ertelenmesi, festivallere oyuncuların katılmaması, Emmy Ödül Töreni’nin 15 Ocak’a ertelenmesine neden oldu. 20.sezonuna hazırlanan Grey's Anatomy ilk kez sonbaharda ekranda yoktu. Tüm aksamalara rağmen televizyonda başarılı yapımlar izleyicilerle buluşmaya devam etti. Gelin, bize izleme keyfi veren yapımları gözden geçirelim….

Veda ediyoruz ama sizi hatırlayacağız

Televizyonun benzersiz yapımlarından Sterlin Harjo ve Taika Waititi imzalı Reservation Dogs bir cenaze ile veda etti. BBC One’ın müthiş dizisi Happy Valley ise uzun aradan sonra yayınlanan üçüncü sezonuyla akıllarda kalarak final yapan dizilerden oldu.

Zeki esprileri, soluksuz diyaloglarıyla The Marvelous Mrs. Maisel, Midge ve Susie'nin dostluğunun baki kaldığı finaliyle yüzlerde tebessüm bırakarak seyircilerle vedalaştı.

Komediden devam edecek olursak Barry ve Ted Lasso, akıllarda kalacak karakterleriyle son bulan yapımlardı.

2023 ile ekranın iki hanedanına da veda ettik: Windsor’lar ve Roy’lar. The Crown bu ay yayınlanan 6.sezonuyla Prenses Diana’yı sonsuzluğa uğurladı, monarşiyi geçmişten geleceğe değişimini gözler önüne serdi.

Succession’da ise sezonlar boyu taht kavgası için didiştikleri babaları Logan’ı kaybeden Roy kardeşler, ceplerinde paraları, çözülmemiş sorunları ve bozulan ilişkileriyle şirket anahtarlarını kurnaz damat Tom’a bırakarak bizlere veda etti.

Beklediğimize değenler

Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon’un televizyon dünyasındaki başarılı iki kadını canlandırdığı The Morning Show son sezonunda Jon Hamm’i konuk oyuncu olarak diziye kattı. Only Murderers In The Building ise Paul Rudd ve Meryl Streep’li müzikalli sezonuyla müthişti.

Sorunlu misafirleri, ölümlü sonlarıyla White Lotus, ikinci sezonunda fenomen karakteri Tanya’ya hazin bir son çizdi. Bir sonraki sezonda Tayland’a taşınacak dizinin yaratıcısı Mike White daha fazla bölümle geleceklerini de söyledi.

19. yüzyılın sonlarında New York sosyetesinin ihtişamlı dünyasında eski ve yeni paranın kapışmasını anlatan Gilded Age ikinci sezonuyla da ilgi çekiciydi.

Abbott Elementary’de ise öğrencilerinin akıbeti için imkansızlıklara kendilerine özel yöntemlerle savaşan öğretmenlerin kararlılığı sayesinde okul kurtarıldı, üstelik bir aşk da sonunda filizlendi.

En tazeler ve devamı beklenenler

İnsanlığı neredeyse yok edip yaratıklara dönüştüren cordyceps salgını sonrasında iki birbirine benzemez Joel ve Bella’nın mecburi dostluğu ve yolculuğu yeni bir fenomen yarattı. The Last of Us, post-apokaliptik dünyada olacaklara bizi yeniden davet etmek üzere 2024’ü bekliyor.

Game of Thrones’u özleyenlerin imdadına House of Dragon yetişmişti. 2024’te Targanyen hanedanı ve ejderhalar ekranın bir parçası olmaya devam edecek.

Diplomat, Afganistan’daki aksiyonlu görevine hazırlanırken bir anda kendini ABD'nin İngiltere'deki yeni büyükelçisi olarak bulan Kate Wyler’ı ekrana taşımıştı. İlk sezonda patlayan bombanın sonrasında Kate neler yapacak merakla izleyeceğimiz kesin.

Kaybettiği karısının yasıyla yüzleşmekten kaçan, kızıyla ilişki kurmakta zorlanan orta yaş krizindeki terapist Jimmy ile Shrinking sayesinde tanıştık. Dizi yeni sezonuyla 2024’te de ekranda olacak.

Russian Doll’da sergilediği müthiş performanstan sonra Natasha Lyonne bu kez de Poker Face ile ilginç bir hikayeyle geldi. Süper gücü karşıdakinin yalan söylediğini anlamak olan Charlie Cale’i dizinin yeni sezonunda da merakla izleyeceğiz.

Tek sezonla iz bırakanlar

Biri size korna çalarsa nasıl bir tepki verirsiniz? Ya da korna çaldığınız kişi yerinizi yurdunuzu bulup size sonsuz öfke bir beslemeye başlar, sonra da hayatınızı mahvetmeye kalkarsa? Müthiş performanslarla dolu kara mizah yüklü dizi Beef bu yılın en akılda kalan mini dizisiydi.

David Cronenberg'in 1988 yapımı kült filminden uyarlanan dizi Dead Ringers’da mesleki etik açısından şaibeli işlere kalkışan ikiz doktorlar Beverly ve Elliot Mantle'ı Rachel Weiz aynı anda başarıyla canlandırdı.

Lessons in Chemistry ise aşk, kayıp ve ataerkil düzene bir başkaldırı niteliğindeydi. Brie Larson’un canladırdığı Elizabeth Zott, kimyayı laboratuvardan mutfağa, orada da televizyondaki yemek programına taşırken kimyanın değişim olduğunu, değişimin ise cesaret olduğunu ve bundan korkmamak gerektiğini izleyenlerine anlattı.

Emma Stone ve Nathan Fielder’ın NewMexico’da taşındıkları küçük bir kasabanın çehresini kendi kazançları için değiştirmeye çalışan sözde duyarlı görünen bir çifti canlandırdıkları kara komedi The Curse yine yılın başarılı A24 yapımlarından biriydi.

Riley Keough ve Sam Claflin’in başrollerinde olduğu "Daisy Jones & the Six," 70’lerde bir rock grubun sanatsal çatışmasını harika parçalarla ekrana getirdi.

Fellow Travellers ise Matt Bomer’ı Maestro’dan önce bu yıl bir kez daha ekrana taşıdı. Siyasi kariyeri için romantik ilişkiden uzak duran Hawkins Fuller’ın idealist genç bir adam olan Tim Laughlin’le olan gizli ilişkisi anlatan dizi, bu ilişki üzerinden 1950'lerden 1990'lara Amerika’da eşcinsel hakları üstüne verilen mücadeleyi anlatılıyor.

Yerli orjinal yapımlar dijital platformlarda çoğaldı

Kulüp harika oyunculukları ve ikinci sezonuyla ekrana gelirken dijital platformların Magarsus gibi yeni yerli orijinal içerikleri izleyicilerle buluşturduğu bir yılı geçirdik. Şahsiyet uzun süreden sonra ikinci sezonuyla dönüş yaptı. Yargı, Uluslararası Emmy Ödülleri dahil olmak üzere bir çok ödülle haklı başarısını sürdürürken, Kızılcık Şerbeti gündemden hiç düşmedi. İsrail yapımı Shtisel dizisinden başarılı bir uyarlamanın ötesine geçen Ömer, konusu kadar etkileyici oyunculuklarıyla da izleyiciyi ekrana çekti. Dönem dizisi olarak Dilek Taşı başarılı oyunculardan oluşan kadrosuyla ekrana gelirken farklı hikayesiyle Bambaşka Biri hak ettiği değeri bulamadı. Aralık ayında ekrana gelmeye başlayan Kızıl Goncalar ise seküler ve muhafazakar çatışmasına bir de tarikatleri ekleyerek 2024 ekran gündeminde kendinden sıkça bahsettirecek gibi görünüyor.