Ekrandan sahile yolculuk

CANAN DEMİRAY

Masmavi gökyüzünün altında, turkuaz sularda serinliyor musunuz, yoksa tatil planlarınız beklemede mi? O zaman ekran aracılığıyla kumlu plajlara, sakin sular ve unutulmaz destinasyonlara sürüklenmeye ne dersiniz? Yazın tadını çıkarmak için ihtiyacınız olan bir kaç şeyi bir araya getirdik. Yaz temalı film ve dizilerden keyifli bir seçme yaparken, biraz macera, biraz nostalji ve elbette romans ve kahkahayı unutmadık.

Gizemli Bir Serüven

‘Knives are out/ Bıçaklar Çekildi’ filmini izleyip ilginç aksanlı, kafası oldukça farklı çalışan Dedektif Benoit Blanc ile tanıştınız demektir. Tanışmadıysanız da dert etmeyin,dedektif rolüyle Golden Globe’da aday gösterilen Daniel Craig bu kez izleyenleri yeni bir maceraya Akdeniz kıyılarına götürüyor.

Glass Onion-Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven'de, milyarder Miles Bron sevdiği dostlarından oluşan bir grubu evine bir Yunan Adasına davet eder. Muhteşem bir atmosferde başlayan tatil programı, bir kişi ölü bulununca değişiverir. Cinayetin arkasında kim var gözler elbette Blanc’a döner. Milyarder Bron’u Edward Norton’un canlandırdığı filmde, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick,Madelyn Cline, Dave Bautista ve Kate Hudson de yer alıyor.

Filmin senaryosunda Agatha Christie’nin Evil Under the Sun ve The Last of Sheila gibi eserlerinden ilham alınmış, adı ise Beatles'ın aynı adlı parçasından geliyor. Bu inişli çıkışlı macera, dedektif ve ‘Katil Kim?’ hikayelerini sevenlerin Netflix’te bulabileceği yazın sıcağında kesinlikle eğlendirebilecek bir yapım.

Ergen aşıkların mutluluğa yolculuğu

Farklı mizah anlayışı, kullandığı simetrik kadrajı ve pastel renk paletiyle ünlenen yönetmen Wes Anderson’un iki ergenin dünyasına açtığı kapıdan bakmaya ne dersiniz? Hikaye 1965 yazında geçiyor. 12 yaşında Sam, birl tiyatro gösterisinde tanıştığı sorunlu bir aileye sahip meraklı ve zeki bir kız olan Suzy mektup arkadaşı olur. Akıllı bir çocuk olan Sam de ailesini kaybettiğinden beri evlatlık olarak yaşadığı ailede mutlu değildir. İkili bir plan yaparak buradaki uzaklaşmaya, Moonrise Kingdom adını verdikleri yere gitmeye karar verir. Sam bir izci kampına katılır ve arkasında bir mektup bırakıp kaçar. Suzy ile buluşup mutlu olacakları yere gitmek için maceraya atılırlar. Elbette arkalarından onları arayanlar olacaktır.

2012 Cannes Film Festivali'nin açılışını yapan film Oscar ve BAFTA’da da adaydı. Hikayede genç oyuncular Jared Gilman ve Kara Hayward’a usta oyuncular Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand ve Jason Schwartzman eşlik ediyor. Senaryo ise Wes Anderson ve Roman Copolla’ya ait. Saf bir aşk hikayesi, harika tonlar ve dünya müthiş bir kadroyla birleşiyor- izlemeye değer.

Bu ikiliye dikkat

Luca, dostluk, özgüven ve korkularla yüzleşmeyi keyifli bir animasyon filmle izleyiciye aktarıyor. Luca, denizin altındaki ailesiyle yaşayan, küçük balık sürülerine çobanlık yapan genç bir deniz canavarıdır. Ebeveynleri onu tehlikeli insan dünyasından uzak tutmak istese de bu dünya Luca'yı büyüler. Deniz canavarlarının sudan çıkınca insana dönüşebilme özelliğini denemeye aslında cesareti yoktur ancak Alberto adlı başka bir genç deniz canavarıyla tanışınca işler değişir. Alberto onun sudan çıkmış balık haline iyi bir dost ve rehber olur.

İnsan dünyasına karıştıklarında Giulia adında zıpır bir kızla tanışırlar, dünyayı tanımaya başlarlar. Hayran oldukları Vespa’ya nasıl kavuşacaklarını düşünürken tehlikeli bir fırsat doğar: kasabada düzenlenen yarışmaya katılarak para ödülünü kazanmak. Farklı kişiliklere sahip bu iki çocuğun dostluğu ve İtalyan rivierasında girdikleri macera, güneşin altında uzanmışcasına sizi ısıtabilir. Disney ve Pixar yapımı olan ve Oscar’a da aday gösterilen film çocuklarıyla ekrandan yaz havası almak isteyenlerin tercihi olabilir.

Dizilerde yaz

Sosyetenin sırları

1969 Palm Beach’te yazın göbeğindesiniz. Elit bir kulüp olan ‘Palm Royale’de etrafında geçen hikayede, Maxine ve kocası Douglas, komadaki halaları Norma’nın servetinin peşindedir. Statü sahibi zenginlerin arasına girebilmek için her yol mübah diyen Maxine, kadınlar arası rekabetin yoğun olduğu bu camiada keşfedeceği sırlar ve kuracağı dostluklarla enteresan bir yolculuğa çıkar. Kristen Wiig, Allison Janney, Leslie Bibb, Kaia Gerber, Laura Dern başrollerde. Elbette garson rolünde göreceğiniz Ricky Martin’i ve Kraliçe Norma’yı efsane komedyen Carol Burnet’i de eklemeliyiz. Nostaljik ve renkli bir yaz için ideal.

Denizde çözülmesi gereken cinayet

Zengin Collier ailesi şirketlerindeki değişimi kutlamak için Varuna adındaki lüks gemiye misafirlerini davet ettiğinde işin ucunun bir cinayete uzanacağını bilmiyordur. Peki bu cinayeti kim çözebilir? Bir Agatha Christie havası olsa da bu kez dedektif Hercule Poirot değil, Rufus Cotesworth. Gemideki konuklardan biri olan ve Collier ailesi tarafından yetiştirilen Imogene ise yanlış zamanda yanlış yerde olması sonucu kilitli oda cinayetinin baş şüphelisi konumuna düşer. Şımarık misafirler, sorunlu mürettebat derken şüpheliler sorgulanırken Imogene masumiyetini kanıtlayabilmek için usta dedektif Rufus’a ihtiyacı vardır ancak geçmişte kesişen yolları ona güvenmesine engeldir.

Geriye dönüşlerle hikayeyi anlatan dizinin başrollerini başarılı aktör Mandy Patinkin ve Violett Beane paylaşıyor. White Lotus’u izleyip bitirdiyseniz, Disney+ ta bulabileceğiniz bu deniz üstündeki bu macera hoşunuza gidebilir.

En yeni şehirden kaçış hikayesi

İspanyol yazar ve sunucu Sandra Barneda’nın çok satan kitabı ‘La tierra de las mujeres’ten uyarlanan dizi, üç farklı kuşaktan kadının Amerika’dan İspanya’ya olan macerasını konu alıyor.

Eşi yanlış adamlara borçlanıp ortadan kaybolunca, Gala da NewYork’u terk etmeye karar verir. Ancak yalnız değildir, ergen kızı Kate ve yaşlı annesi Julia ile onları kimsenin bulamayacağını bir yere ihtiyaçları vardır. Kimliklerini saklayarak yeni bir hayat kurmak için annesinin 50 yıl önce terk ettiği memleketine, Kuzey İspanya’ya kendilerini atarlar. Geldikleri şarap kasabası tam aradıkları yerdir ama dedikoduları durdurmak ve sırların ortaya çıkmasını önlemek pek mümkün olmaz. Yumuşa ve eğlenceli hikayenin başrolünde Desperate Housewives’la tanınan ve birçok kadın ve Latin hikayesinde yapımcı rolü üstlenen Eva Longoria var. İspanyol sinemasının önemli isimlerinden, Pedro Almodovar’ın Volver filminden de rahatlıkla hatırlayabileceğiniz Carmen Maura, genç oyuncu Victoria Bazua ve Santiago Cabrera dizide rol alan diğer isimler. 6 bölümden oluşan sizi 26 Haziran’da 2 bölümle Apple TV+’ta yayınlanmaya başlıyor. Yeni eğlenceli bir hikaye arayanlar tercih edebilir.