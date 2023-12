Ekrandan taşan yeni yıl coşkusu

CANAN DEMİRAY

Ağır ağır düşen kar taneleri, süslenmiş ağaçlar ve renkli ışıklarla donatılmış evler, sokaklar ekranları kapladı. Küçüklerin Noel Baba'yı bekleyişi, ailelerin bir araya gelmesi, birlik bütünlük ve geleceğe dair umutlar Noel filmlerinin ekrana taşıdığı mesajlar…. Yılın son haftasına girerken, dünyadaki tüm olumsuzlukları kısa süre de olsa aklınızdan çıkarmak için sezonunun büyülü atmosferi ekranda.

Bunlar Kuzey Kutbu’ndan değil, kesin bilgi

1947 yapımı 'Miracle on 34th Street'te, 8 yaşındaki Susan, Macy’s mağazasında çalışan Kris Kringle'ın gerçek Santa Claus olduğuna inanır ve bunu kanıtlamaya çalışır. Çocuk oyuncusu Natalie Wood olan film, 3 dalda Oscar ödülü kazanmıştı.

‘Bad Santa’da başarılı oyuncu Billy Bob Thornton, bir alışveriş merkezinde çalışan alkolik ve küfürbaz bir Noel Baba. Bununla da kalmıyor, bu görevini alışveriş sezonunun en karlı döneminde mağazaları soymak için kullanma niyetinde. Ancak yapmayı planladığı son iş bir çocuk yüzünden karmaşık hale geliyor.

İnsan olarak yetiştirilen bir elf olan Buddy, babasını keşfetmek için büyük şehre gitmeye karar verirse neler olur? ‘Elf’ en çoşkulu haliyle Buddy’i canlandıran Will Ferrell izleyenleri kırıp geçiriyor. ‘Polar Express’, Robert Zemeckis'in yönettiği etkileyici bir animasyon. 1950'lerde Noel Baba’yla buluşmak üzere Kuzey Kutbu'na giden gizemli bir treni keşfeden bir çocuğun yolculuğunu konu alıyor. Tom Hanks başrolde, içinizi sıcacık yapıyor.

Bir unutulmaz daha ‘The Muppet Christmas Carol’

Dickens’ın Christmas Carol hikayesinin en iyi uyarlaması desem katılanlar olacaktır. Michael Caine kalpsiz Scrooge rolünde, şarkılarıyla neşesiyle Kermit ve Miss Piggy ise Cratchit’ler olarak karşınızda. Piggy aynı zamanda Scrooge’u ziyaret eden geçmiş ruhlardan biri. Müzikleriyle özlenen kuklalarıyla eğlence şöleni.

Bir Dickens klasiği olan bu hikayenin Bill Murray’nin başrolünde olduğu uyarlaması da atlanmamalı. Hikayenin karakteri Ebenezer Scrooge’dan adını alan film ‘Scrooged’ taş kalpli televizyon yöneticisi Frank Cross’un Noel ruhları tarafından ziyaret edilmesiyle oldukça neşeli bir hal alıyor. Bill Murray 2015’te de Sofia Coppola'nın yönettiği ‘A Very Murray Christmas’ adındaki filmiyle yıldızlar geçidine sahip bir kadroyla müzikal bir komedi filminde de Noel ruhuna sahip çıkmıştı.

Noel sadece neşe değil bazen korku getirir

Karanlık bir Noel filmi arıyorsanız, yönetmen Tim Burton'ın dehasından bir parçaya ne dersiniz? O zaman ‘The Nightmare Before Christmas’ aradığınız film. Hep aynı korkutma işlerinden sıkılan Jack Skellington'un yolu cinler, periler, ruhlar ve yaratıklarla dolu kasabasından Christmastown’a düşünce aklında bir fikir belirir:Cadılar bayramı temasını değiştirip Christmastown'a benzeyen bir yer yaratmanın zamanı gelmiştir. Büyüklerin keyifle izleyeceği filmde Burton’ın hayal dünyası stop-motion sihirbazı Henry Selick’in yeteneğiyle birleşiyor eğlenceli ve ürkütücü bir serüven başlıyor.

Çocuğu için herşeyi göze alan ebeveynler

Aile tatilinde evde unutulan çocuk Kevin’in maceraları herhalde küçükten büyüğe herkesi defalarca güldürmüştür. Bir ebeveyn için korkulu rüya olsa da Kevin iyi yetişmiş bir çocuk ve başının çaresine bakmakta usta. Annesi yollarda ona ulaşmaya çalışırken onu hırsızlara tuzaklar kuruyor, NewYork’u altına üstüne getiriyor. ‘Home Alone’ ve ‘Home Alone 2: Lost in New York’ (1992) kült Noel filmlerinin başında sıralanmalı. Kahraman baba rolünde bir zamanların Terminatör’ü Arnold Schwarzenegger varsa neler olabilir dersiniz? ‘Jingle all the way’ de Howard küçük oğlu Jamie’yi sürekli hayalkırıklığına uğratan işkolik bir baba. Ama bu kez kalbi kırık Jamie ne isterse yapmaya hazırdır, ufaklık ise o dönemin en popüler oyuncağı ‘Turbo Man’den ister. Bu oyuncağı almak ne kadar zor olabilir ki? Turbo Man peşinde bir başka babayla mücadeleye giren Howard, kendi eksikliklerini telafi etmek için büyük bir maceraya sürüklenir.

Vazgeçilmez klasik romantik filmler

Bu listeyi hazırlarken ‘Love Actually’den bahsetmeden olmaz… Aşkın yüceliğini, farklı çiftler üzerinden anlatan Noel döneminde ekranların vazgeçilmez romantik filmi denilince akla Love Actually gelir. Londra’da geçen filmde rockstar’dan küçük bir çocuğa, başbakandan yakın arkadaşına aşık olana dokuz aşk hikayesinde kayıplar ve ilişkilerle farklı başa çıkma şekilleri izleyicileri sarmalıyor. Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Bill Nighy,Liam Neeson gibi önemli oyuncularıyla film defalarca izlenip eskimeyenlerden.

Bir romantik komedi olarak ‘Bridget Jones Diary’i de ekleyelim. Bridget'in ailesiyle bir araya geldiği Noel tatiller, hayatını sorgulaması ve yaşadığı aşklar filmi sıcak, komik ve neşeli hale getiriyor.

Ailece izlenebilecek en yenileri de unutmadık

Holdovers’da Paul Giamatti kendini beğenmiş, katı ve sevilmeyen yatılı okul Barton Academy’nin müdürü, davetli olduğu bir yer yok bu nedenle de tatilde okulda kalan çocukların başında görevli. Hiç ortak yanının olmadığı Angus adında parlak ancak hırçın bir öğrenci ve kafeteryada çalışan Mary ile bu tatilde minik bir aile haline gelirler. Başarılı yönetmen Alexander Payne’nin imzasının olduğu film en yenilerden. Candy Cane Lane ise mahallesinin Noel ev dekorasyonu yarışmasını kazanarak büyük ödülü kapmaya çalışan aile babası rolünde Eddie Murphy var. Kazanmak için bir elfle yanlışlıkla anlaşma yapınca bir büyünün esiri olur ve işler karışır Netflix’in İtalyan yapımı dizisi ‘I Hate Christmas’ ise Gianna adından bekar bir hemşire etrafında geçiyor, dizinin yeni sezonunda 6 bölüm mevcut, Venedik sevenler için ideal.

Yine bir başka yeni yapım olan ‘Family Switch’te Walker'larla tanışıyoruz. Beş kişilik çekirdek bir ailenin hayatı Noel’e günler kala Los Angeles’ın meşhur Griffith Park Gözlemevi’de başlarına tuhaf bir olay gelmesiyle değişir. Ebeveyn ve çocukların bedeni yer değiştirmiştir. Yabancı olmadığımız bir hikaye, ailece izlemesi keyifli.