Ekranın en farklı kadın kahramanları

Canan Demiray

Güçlü ve yenilmez kadın denildiğinde Mad Max’in Furiosa’sı, Kill Bill’in Beatrix Kiddo’su ya da Wonder Woman gibi kahramanlar akla gelebilir. Ancak bazen de Erin Brockovich ya da Fargo’nun Marge Gunderson’ı gibi cesareti süper güçlerden değil, kararlılık ve zekadan gelen kadınlar da dünyayı değiştirir. Ve eğer bu kadınların güç veren dostlukları da varsa, hikaye çok daha farklı bir hal alır. Kadınlar Günü’nde ekrandaki ‘gizli’ kahramanlarımız mercek altında…

Can dostlar

‘My Brilliant Friend’, Elena Ferrante'nin Napoli Romanları’ndan uyarlanan ve iki kız çocuğunun büyürken birbirleriyle kurdukları karmaşık ama kopmaz bağı anlatan bir hikaye. Lenù ve Lila'nın hayatları boyunca şekillenen dostlukları, büyümek, rekabet, özgürleşme ve kız kardeşlik üzerine yoğunlaşıyor. Sınıfsal farklılıklar, kadın olmanın zorlukları ve baskıya direniş üzerine kurulu bu dizi, gerçek hayattan kopmayıp izleyicisini büyülemeyi başarıyor.

Nuran Evren Şit’in güçlü kaleminden çıkan ‘Zeytin Ağacı’ ise, Ada, Sevgi ve Leyla'nın dostluğu üzerinden hayatın travmalarını, dönüşümleri ve kadın dayanışmasının önemini vurguluyor. Geçmişle yüzleşmek, kendini yeniden bulmak ve birbirine tutunarak iyileşmek üzerine kurulu bu hikaye, hem güçlü bir duygu yükü taşıyor hem de izleyicisine ilham veren anlar sunuyor.

Kendini baştan var edenler

‘The Marvelous Mrs. Maise’l, 1950’lerin New York’unda, ev hanımıyken stand-up komedyenine dönüşen Miriam "Midge" Maisel’in eğlenceli ve ilham verici hikayesini anlatıyor. ‘Gilmore Girls’ün yaratıcısı Amy Sherman Palladino’nun imzasını taşıyan ve Emmy ödüllü bu dizi, komedi, dram ve feminizmi ustalıkla harmanlayarak güçlü bir kadın hikayesi sunuyor.

Midge, hayatındaki zorlukları bir engel olarak görmek yerine, bunları fırsata dönüştürüyor ve erkek egemen bir dünyada sahnede kendine yer açıyor. En büyük destekçisi, sert mizacı ve keskin zekasıyla menajeri Susie ile kurduğu dostluk. Güçlü kadın dayanışmasının hikayeye yön verdiği, dönemin sosyal normlarına meydan okuyan bu dizi, hem güldürürken hem de kadınların hayallerinin peşinden gitme cesaretine dair ilham verici bir anlatı sunuyor.

‘Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker’, Amerika’nın kendi çabasıyla milyoner olan ilk Afro-Amerikalı kadın girişimcisi Madam C.J. Walker’ın ilham verici hikayesini anlatan bir mini dizi. Başrolde Octavia Spencer’ın güçlü performansıyla hayat bulan Walker, sadece başarılı bir iş kadını olmakla kalmıyor, aynı zamanda siyahi kadınların ekonomik özgürlüğü ve girişimcilik alanında yükselmesi için de mücadele ediyor. Karşısına çıkan engelleri azmi ve vizyonuyla aşarak, kendi güzellik imparatorluğunu kuran Walker, hayallerinin peşinden giden kadınlara cesaret veren bir figür olarak ekrana taşınıyor. Self Made, kadınların iş dünyasında var olma mücadelesini ve birbirine ilham olma gücünü anlatan etkileyici bir yapım.

Görünmeyen kadınlar

Alfonso Cuarón’un ‘Roma’ filmi, yalnızca usta yönetmenin çocukluk anılarının izini sürdüğü nostaljik bir anlatı değil, aynı zamanda kadın emeği, sınıfsal farklar ve dayanıklılık üzerine derin bir gözlem. Film, 1970’lerin başında Meksiko’da, Colonia Roma mahallesinde geçiyor ve iki kadının hikayesini merkeze alıyor: Cleo, evin hizmetçisi ve dört çocuğun bakıcısı; Sofia ise evin hanımı ve eşinin terk edişiyle hayatını yeniden kurmaya çalışan bir anne. Cleo bu evde sevgi ve sıcaklık görse de, sınıfsal sınırları hiçbir zaman aşamıyor. Film, dünyanın dört bir yanında evleri çekip çeviren, çocukları büyüten ancak takdir edilmeyen kadınları temsil ediyor. Roma, kadınların sessiz ama sarsılmaz gücünü sinema diliyle ortaya koyan çarpıcı bir yapım.

Payal Kapadia’nın ‘All We Imagine as Light’ filmi ise, Mumbai’de hayatlarını kurmaya çalışan üç kadının dokunaklı hikayesini anlatıyor. Hemşireler Prabha ve Anu, günlerini hastane koridorlarında geçirirken, akşamları birbirlerine yoldaş olarak dünyanın yükünü hafifletiyorlar. Prabha, yıllar önce Almanya’ya giden ve neredeyse tamamen bağını koparmış kocasından gelen bir paketle geçmişiyle yüzleşirken, Anu ise gizli aşkını toplumun baskılarından koruma mücadelesi veriyor. Onların hayatına dokunan Parvaty ise, kentsel dönüşüm nedeniyle evini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Film, büyük şehirlerin yalnızlığını, günlük hayatın içindeki küçük ama anlamlı başkaldırılarla iç içe anlatıyor.

Kapadia’nın sinematografisi, Mumbai’nin gece ışıklarıyla aydınlanan sokaklarını ve kırsaldaki dingin sahneleri ustaca birleştirerek karakterlerin içsel yolculuklarını izleyiciye hissettiriyor. Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan bu başarılı filmin Akademi tarafından Oscar'da görmezden gelinmesi tartışma yaratmıştı. Kadın dostluğunu, sessiz dayanışmayı ve hayata tutunmanın farklı yollarını anlatan çok katmanlı yapısıyla, izlediğinizde etkisini üstünüzde hissedeceğiniz bir film.