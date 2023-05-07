Elektrikli Passat, ID.7

Okan Altan

SUV formatındaki ID.4’ten sonra, elektrikli otomobillerin ideal aerodinamik şekli Grand Coupe’lere benzer ID 7’yi ikinci dünya otomobili

olarak gösteren Volkswagen, bu iri modelini ID. Aero, ID. Vizzion konseptleriyle önceden göstermişti. Hatta station wagon seçeneği olarak da ID. Space Vizzion olarak, bu yeni nesil gövde tipinin işaretini vermişti. Bu akıcı tasarımı fazlasıyla fütüristik bulsak da, VW yönetimi tüm dünyanın bu şekillere artık hazır olduğunu düşünüyor olsa gerek ki, üretimi biten Passat’ın yerini alacak 18 cm daha uzun modern sedan formunu gerçek üretime sokuyor.

Bu tarz aerodinamizm ile enerjinin daha verimli kullanılacağına emin olan Volkswagenciler, Cd 0,23’e 2,45 metrekarelik ön alanla ulaşmışlar. Çok alçaktan başlayan kapalı cephede yavaşça yükselen rüzgar, düz ön

cam açısını sıyırıp, 4,96 metre uzunluğundaki ‘hatchback’in coupé’ tavan çizgisinin arkasına doğru akıyor… Bu kesintisiz hatları ilk bakışta yadırgayanlar, sürüş menzillerinin uzadığını fark ettikçe beğenmeye başlayacaklar…

Pro S versiyonunda 700 km menzil potansiyelli 86 kWh ile bugüne kadarki en büyük bataryasını kullanan VW, 77 kWh net verimlilikle 615 kilometrelik menzil hesabı yapabilmemizi sağlıyor. Maksimum şarj hızı 170 kW olsa da, büyük bataryanın 200 kW’a kadar kullanılabilmesi ve 25 dakikada yüzde 10’dan 80’e doldurulabilmesi mümkün görünüyor.

Arkasındaki APP550 denilen, dışında su soğutma ceketi kullanılmış statora daha büyük tel kesitli daha fazla bakır sargı yerleştirilmiş ID serisinin 210 kW’lık en güçlü senkron motoru, ID.3 ve ID.4’teki 150 kW’lık APP310’a göre ID.7’nin daha hızlı olmasını sağlıyor. 286 HP ve 545 Nm ile 180 km/h azami sürat için, daha yüksek sıcaklıklara dayanabilen rotorda daha güçlü mıknatıs kullanılmış.

AC’den DC’ye ve tersi yönde daha verimli bir şekilde dönüştürmek için geliştirilen darbe çeviriciyi de hesapladığımızda, daha fazla güce rağmen e-motorun sadece dört kilo ağır olması, fakat aynı boyutlarda kendi pomşarj molalarında yorgunluğu alacak çoklu masaj özellikleri ve şaşırtıcı kabiliyetlere sahip kliması, D segmentini de aşan yüksek niteliklerde düşünülmüş.

KOLTUKLAR CLIMATRONIC ÖZELLİKLİ

Güneşliği olmayan cam tavanıyla 1.54 metre yüksekliğe rağmen, geriye doğru eğimli tavan çizgisi bile arka yolcuların baş mesafesinde sınırlama yaratmıyor. Motorun ve aktarma sisteminin arpasına ihtiyaç duymayan soğutma ve yağın rotor hareketi ile dağıtılması da teknik notlarımız arasında…

Dar virajlarda avantaj sağlayacak 10,9 metrelik dönüş çapının önden çekerli olmamasına borçlu olan ID.7, yepyeni DCC şasisi, en yeni yazılım traksiyon yazılımları ve 2,2 tonluk ağırlığı yolda tutmak üzere VW Grubu’nun en zengin sensör kapasitesini kullanıyor. Uzun yola çıkacaklar için hazırlanmış bu ilk elektrikli VW’nin 2,97 metrelik dingil mesafesi üstündeki geniş kabin içindeki, 30 renge kadar ambiyans aydınlatmaları, 700 Watt’lık Harman Kardon müzik sistemi, Ergo-Comfort koltuklarındaki kada olması, önde neden frunk olmadığını düşündürüyor olsa da, bagaj için arkada 532 litrelik kapasite, fazlasıyla yeterli gibi… Bu arada cam tavanın termal radyasyon yalıtımlı ve parmak kaydırma ya da sesli komut ile buzlu cam işlevli olduğunu, Polimer Dağıtılmış Sıvı Kristal PDLC tabakasıyla şeffaflıktan opaklığa geçtiğini belirtelim…

Akıllı Hava Tahliyeleri denilen, havayı araç boyunca eşit olarak dağıtmak üzere hareket eden havalandırma yuvalarının elektrikli kanatları, yolculuk öncesinde uygulama üstünden iç mekanı tümüyle havalandırmanızı sağlıyor. Sesli komutun nereden geldiğini belirleyebilen konuşma asistanı Ida’ya, mesela ‘ellerim üşüdü’ dediğinizde, akıllı havalandırma kanallarından direksiyon simidine doğru sıcak hava akışı etkinleşiyor… Soğutma veya ısıtma dışında sırt bölgesindeki nemi ölçen ve sıcak hava ile kurutma programı başlatabilen Climatronic özellikli koltuklar da ayrıca sunuluyor.

Sürücü ekranı biraz küçük olsa da; standart donanımdaki artırılmış gerçeklik baş üstü ekrandan başka, ortadaki serbestçe atanabilen sık kullanılan düğmeleri ve arkadan aydınlatmalı dokunmatik kaydırma bandıyla 15 inçlik büyük ekranda ise, iklim ayarları dahil tüm araç kontrollerini ve bağlantı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yüksek ve uzun menzil iddiasındaki elektrik dünyasının Passat’ı denilen ID.7’nin lansmanı için seçilmiş 100 yıl önce elektrik motorlarının üretildiği Berlin Motorwerk’te 3 yıl içinde 25.000 Euro’nun altındaki giriş seviyesi ID.2all modelinden Almanya fiyatı 55.000 Euro olacak yeni üst sınıf model ID.7’ye kadar 10 yeni modelle VW’nin tüm BEV üreticileri arasında en geniş e-portföyü sunan marka olacağı açıklandı.

2030’a kadar AB’de her 5 Volkswagen’den 1’inin tam elektrikli

olacağını hedeflerken, 2033’ten itibaren de Avrupa’da sadece elektrikli otomobil üretmeyi, elektrikli araç ve batarya üretimine 180 milyar Euro daha yatırım yapmayı planlıyor.

Güç-aktarma sistemleri ile termal yönetim alanlarında ciddi verimlilik artışı sağlayan mühendisliklerini sürekli ilerleten VW’nin aerodinamik yapılarda da başarılı olması, 50 metrelik uzaklığa kadar park etme hafızası ve akıllı şerit değiştirme asistanı gibi otonom özellikleri, Türkiye’de 2024 yılından itibaren müşterilere sunulmaya başlanacak. Üstelik tüm modellerin %10’luk ÖTV dilimine girebileceği şekilde modifikasyonları yapılarak...