Elektrikli süper İtalyan: Maserati GranTurismo Folgore

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Maserati, çok iyi bildiğimiz yeni GranTurismo’nun benzinlilerinin yanında artık egzost sesi olmayan tam elektrikli versiyonuyla, belki de tarihinin en hızlı seçeneğini yarattı. Muhteşem performans verileriyle Folgore, aslında 1.200 beygir gücünde olmasına rağmen bataryasının e-motorlara tek seferde yalnızca maksimum 800 HP’lik elektrikle besleyebilmesiyle “ağırbaşlı” karakterini de gösteriyor. Arkadaki iki e-motor, her bir arka tekerleği bağımsız olarak kontrol ederken, ön aksa da ayrı bir e-motor çalışıyor.

Tamamen elektrikli, dört tekerlekten çekişli, yolu sarsan 1.350 Nm maksimum torka sahip bu “çapkın” İtalyan’ın şimdiye kadar yapılmış en hızlı Maserati olmasına şaşırmamamız gerekiyor. 8,8 saniyede 310 km/h hıza tırmanma ya da 300 km/h’yi aşabildiği iddia edilirken; bu çılgın hızların, bir BEV için alışılmadık derecede yüksek olduğunu belirtelim!..

800V mimariyle çalışan ve doğru prize takıldığında maksimum 270 kW şarj hızına olanak tanıyarak her 5 dakikada bir 100 km rekor menzil ekliyor.

Ağırlığı 2.260 kg olarak GranTurismo Folgore aynı zamanda şimdiye kadar yapılmış en ağır Maserati… Bu ağırlık, arkadaki çift suspansiyon koluna ve öndeki çoklu bağlantılı sisteme, her iki uçta da havalı yaylara ve elektronik amortisör kontrolüne asılıyor. Önde 380 mm altı pistonlu ve arkada 350 mm dört pistonlu frenler onu durduruyor.

Dinamikler açısından sürüş modları Max Range, GT, Sport ve Corsa arasında maksimum menzil ayarında hızı 130 km/h ile limitte tutuluyor, güç pedalı tepkisi azalıyor ve klima kontrolü de sınırlandırııyor. Yakın çevrenizde şarj yeri yoksa, sadece yüzde 16’nın altında bu yavaş tempoyla yüzleşeceksiniz…

GT, Sport ve Corsa ile ise eğlence başlıyor; pist modunda canavara dönüşen GranTurismo, mevcut gücünün yaklaşık yüzde 80’ini yani 608 HP 447 kW sunan GT ile de maksimum kullanışlılık ve konfor sunuyor. Sport modunda gücü yüzde 100’e çıkarıyor, suspansiyonu, gaz tepkisini ve tork yönlendirmeyi sıkılaştırıyor. Corsa ise, güç aktarma organlarından gelen maksimum performans ve tepkiyi mevcut en keskin tork vektörleme haritasıyla en uç noktada deneyim sunuyor. Araç ayrıca zemin altı aerodinamisini optimize etmek için alçalırken amortisörleri daha da sertleştiriyor. Performans istatistiklerinin yanında, batarya sıcaklığı ve tork dağılımını gösterilen özel dijital gösterge paneli düzeniyle, Corsa’da olduğunuzu anlıyorsunuz.

Max Boost ve Endurance yönetim modları, isimlerinden de anlaşılacağı gibi; birincisi kısa adrenalinler, ikincisi ise uzun antrenmanlar için ideal… Rejenerasyon yoğunluğu, geleneksel olarak vites değiştirme kulakçıkları aracılığıyla gerçekleştirilirken, dört kademeyle karşılaşıyorsunuz.

Eski GranTurismo’ların karakteristik sesleri ve eski V8 karakterinin bir kısmını, elektrikli güç aktarma organlarının güçlendirilmiş doğal sesleriyle hem içeriden hem de dışarıdan sentezleyen Maserati, bir elektriklide bile sportif hisler yaratabilmek için çok çalışmış.

Batarya kullanımını ve durumunu sürekli olarak değerlendiren ve yolculuklarda şarj duraklarını navigasyona dahil edebilen Routing 2.0. Alexa ve hatta “Hey Maserati” ile tetiklenen özel bir sesli asistanı ile yeni GranTurismo, selefine çok benzese de performans, donanım ve bağlantılı servisler açısından bambaşka bir gezegenden gelmiş gibi…

Lüks işçilik

Yepyeni tamamen aluminyum gövdesinin seksi kıvrımları, muhteşem duruşu, yeterince farklı vurguları, Trofeo’dan çok daha yüksek olan çevikliğine çok yakışıyor. Folgore, elektrifikasyonunu farklı göstermek için fazla çaba göstermeyen bir tam elektrikli… BEV haliyle pistonlu motorlulardan biraz daha az hava ağzı olsa da, yine de fazlasıyla yakışıklı… Kısaca; performansta estetikteki değişimden çok daha büyük bir değişim yaşamış. Fakat, V8’lerin ateşi gibi yine çok “sıcak”!..

Ve bu ikonik Granturismo %100 elektrikli seçeneği Folgore ile yeni nesil SuperSport tutkunlarının gözdesi olarak, 15 milyon TL’lik fiyat etiketiyle artık Türkiye yollarında da dolaşmaya başladı.

Tekerleklere aktardığı 761 HP’ye sınırlandırılmış beygir gücüyle 0-100km/h hızlanmasını 2,7 saniyede tamamlıyor.

Maserati DNA’sına sadık kalarak yenilenmiş olan model de tasarım, konfor, sportif performansı bir arada olabilecek en üst seviyede sunuyor.

İlk kez 1947 yılında dünya yollarına çıkan ve otomobil tarihinin en güzel Coupe’lerinden biri olarak gösterilen Maserati GranTurismo, bu Folgore versiyonundaki orta tünel içine yerleştirilen “T-bone” olarak adlandırılan formundaki brüt 105 net 92.5 kWh’lik bataryasında, 560 kW enerji aktarma kapasitesine sahip. Maksimum hızda 325 km/h gibi bir elektrikli için müthiş bir değere de sahip olarak, Maserati’nin performanstan ödün vermeyen yaklaşımını sürdürüyor. Ağırlık merkezinin ve oturma noktasının alçak tutularak yüksek hız ve yol tutuşu da garanti ediliyor.

GranTurismo’nun lüks İtalyan işçiliğiyle birleşen kabin içi, yolculara ve sürücüsüne maksimum seviyede sportif konfor ve aynı zamanda teknoloji sunarken; 4 kişinin rahatlıkla seyahat edebileceği ısıtmalı ve havalandırmalı, 18 farklı yöne ayarlanabilen, koltukları da benzersiz. Standart havalı suspansiyon, eşsiz İtalyan zarafeti, klasik coupe çizgilerine eklenen sportif detaylar, ikonik “Trident” logosu, koyu bakır tonlarındaki Folgore imzası, ışıkla etkileşime geçtiğinde bakırdan soğuk mavi-gri tonlarına geçerek büyüleyici bir görsel deneyim sunan “Rame Folgore" karakteristik rengi, kabin içi lüks detayların sürdürülebilirlik ile uyumunu yansıtan çevre dostu Econyl geri dönüştürülmüş malzemelerle döşemesi, sürüş keyfini tüm ayrıntılarda modern niteliklerle birleştiriyor. Maserati Intelligent Assistant MIA multimedya sistemi ve sezgisel bilgi-eğlence özellikleri, sürücünün dikkatini dağıtmadan 12,3 inç dijital kokpit ekranı, dokunmatik kontroller ve sesli komut özellikleriyle kumanda ve gerekli bilgileri kolay erişilebilir kılıyor. Ayrıca opsiyonel Heads-Up Display ve İtalyan mühendisler tarafından tasarlanan ve tamamen el işçiliği ile üretilen 19 hoparlörle 1.195 Watt’lık ve iki farklı 3D kişiselleştirme düzeyiyle sunan Tidal kayıpsız akışı içeren Sonus Faber High Premium ses sistemi, sürüş deneyimine görsel ve işitsel derinlik katıyor. GranTurismo’nun en önemli özelliklerinden biri, canFD mesajlarının 2 milisaniyeye kadar hızda iletildiği yeni Atlantis High elektrik/elektronik mimarisi. Sistem ayrıca ileri düzey 5 siber güvenlik ve havadan yazılım güncellemeleri sunuyor. Tüm önemli araç sistemlerinin 360° kontrolünü sağlayan %100 Maserati tasarımı yazılımı olan Araç Alan Kontrol Modülü VDCM ana kontrol cihazı ile de sportif sürüş keyfi destekleniyor.