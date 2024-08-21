Elektrikli SUV’LARIN yeni yıldızı: Polestar 3

OKAN ALTAN

İspanya’nın en büyük otomotiv yayını Coches.net’in baş editörü arkadaşım Juan Dalmau’dan, Türkiye’ye gelmediği için henüz kullanma şansımızın olmadığı Polestar’lardan biriyle ilgili bir sürüş izlenimini yazmasını rica ettim. O da, kışın buz üstünde kullandığı fakat seri üretimine henüz başlanan Polestar 3’ü Hafta gazetemize özel kısaca değerlendirdi… Bakalım, neler anlatıyor…

Polestar mühendisleri, Jokkmokk yakınlarındaki donmuş bir gölde direksiyon, fren ve suspansiyon ayarlarını en iyi şekilde optimize etmeyi amaçlayan çeşitli testler yapıyorlar. Buz üzerinde araç tepkileri çok hızlı gerçekleştiği için farklı hızlarda ve manevra kabiliyetinde test parkurları oluşturarak, bu koşullarda gerçek yol araçlarının performansını iyileştiriyorlar.

Öncelikle; Polestar 3’ün, iki odalı hava suspansiyonuna sahip olduğundan, Konfor modunda daha büyük odacık kullanılırken, Performance modunda daha küçük odacık kullanıldığını ve aracın hareketlerinin sertleştirildiğinden bahsetmemiz gerek. Aktif amortisörler ile bu sistem birleştirilirken; elektronik tork yönlendirme sistemi, virajlarda traksiyonu artırarak daha iyi yol tutuşu sağlıyor.

Bu beş koltuklu büyük elektrikli SUV’un Long Range ve Performance olmak üzere iki versiyonda da aynı 107’si kullanılabilir 111 kWh batarya ve her iki aksta birer e-motor bulunuyor. Long Range versiyonu 489 HP sunarken, Performance modeli ise 517 beygir gücüne sahip. 628 km’ye kadar menzil sunan bu modelin Performance versiyonunda menzilinin 561 km’ye kısaldığı da belirtiliyor.

Dingil mesafesinde 2,98 m, 4,90 m uzunluk, 1,96 m genişlik (aynalar dahil 2,12 m) ve 1,61 metre yükseklik ölçülerine sahip, 7 koltuklu olmamasına rağmen aslında oldukça iri bir tam elektrikli. Yerden yüksekliği ise 20 cm…

Polestar 3’ün ön yüzünde tam elektriklilerin karakteristiği olarak ızgara yok. Marka logosu, karoserinin rengine uyumlu şekilde neredeyse fark edilmeyecek şekilde yerleştirilmiş. Kaput üzerindeki spoyler de, aracın en dikkat çekici öğesi.

Mühendislerle konuştuğumuzda, bu ön spoylerin görevinin, ön aksı sabitlemenin yanı sıra, aerodinamik türbülansları ortadan kaldırmak ve bu bölgeden geçen havayı hızlandırarak aerodinamik verimliliği artırmak olduğunu söylediler. Elektrikli araçlarda bu, bildiğiniz gibi, oldukça kritik...

Pencere çizgilerini spoylere entegre eden özel bir kesimin dikkat çektiği, tipik SUV unsurlarını barındıran arka kısmında siyah renkli çamurluklar ve alt koruma panelleri bulunuyor. Jantlar, standart versiyonda 21 inç, Performance versiyonunda ise 22 inç olarak sunuluyor.

Arka tasarım oldukça sade, yine beyaz renkte logo ve aracın genişliği boyunca uzanan, Polestar 2’nin far tasarımını anımsatan, bir ışık çizgisi bulunuyor. Arka cam ve yan camlar karartılmış, panoramik sabit tavan standart olarak geliyor. Camlar ve çıkıntılı kapı kolları aerodinamik verimlilik için gövdeye entegre edilmiş.

Temel elektrikli araç bilgilerini taşıyan sadece 9 inçlik küçük bir gösterge ekranı ve ekrana dokunmayarak sürüş güvenliğini artıran ses komutlu Google hizmetleri entegre dikey merkezi bir büyük ekran bulunan Polestar 3’ün iç mekanı, markanın kaliteli işçilikle minimalist estetiğini yansıtıyor. Merkezi ekran, tıpkı bir Tesla’da olduğu gibi, neredeyse tüm fonksiyonları kontrol etmek için kullanılıyor.

YÜKSEK PERFORMANS VE KONFOR BİR ARADA

Sürüş pozisyonu, bir SUV’dan beklenmeyecek şekilde sedanlardaki kadar alçak ve uzatılmış. İsveç’in kuzeyinde bulunan nadir bir meyvenin altın rengine atıfta bulunan bazı altınımsı detayları olan döşemeler, geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış teknik kumaş ve hayvan refahı sertifikalı deri seçenekleriyle sunuluyor. İç mekan süslemeleri ise, ahşap kaplamasız veya geri dönüştürülmüş aluminyumdan yapılmış.

Kendi klimasına sahip ısıtmalı, minderleri kısa ancak diz desteği iyi, geniş arka koltukların merkezi belirginleştirilerek üç kişi için rahat ve düz zeminle geçiş kolaylaştırılmış.

Elektrikli açılma özelliğiyle bagaj, 484 litre kapasitesinin altında çift tabanıyla 90 litre daha alan sunuyor. Arka koltuklar elektrikli olarak yatırıldığında, hacim 1.411 litreye kadar büyütülebiliyor. Havalı suspansiyon sayesinde bagaj yükleme yüksekliğini 6 cm azaltabiliyorsunuz. Ayrıca, önde de 32 litrelik küçük bir ‘frunk’ bulunuyor.

İçeride bir çocuk veya hayvan bırakıldığında uyarı veren Polestar 3, 12 ultrasonik sensör, beş radar sensörü, beş kamera, iki sürücü dikkat sensörü ve 250 metreye kadar nesne tespiti yapabilen bir LIDAR sistemiyle tüm olası sürüş yardım sistemleriyle donatılmış.

Çift e-motorlu Polestar 3, ısı pompası, sıvı soğutmalı 111 kWh batarya, 400V platformu, 11 kW AC ve 250 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını %10’dan %80’e sadece 30 dakikada doldurmayı mümkün kılıyor.

Dört çeker ve elektronik tork yönlendirme sistemi ile virajlarda daha iyi çekiş sağlamak için arka tekerleklere daha fazla tork gönderen Polestar 3’ün aktif amortisörler ve hava suspansiyonu, Konfor modunda daha büyük bir yol izleme kamerası kullanılarak daha yumuşak bir sürüş sağlarken, maksimum performans için elektronik sistemleri ayarlayan ve hızlanmayla toparlanmayı anında gerçekleştiren Performance modunda daha sert ve dinamik bir sürüş sunuyor.

Avrupa’da 92.900 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan yüksek dinamik özelliklere sahip Polestar 3’ün daha kapsamlı donanımlı ve güçlü motorlu Performance modeli ise 99.700 Euro. Bu fiyat, 101.990 Euro’luk Tesla Model X ve 108.450 Euro’luk BMW iX gibi rakiplerle karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi. Fakat 85.100 Euro’luk Kia EV9 ve 60.222 Euro’luk BYD Tang gibi daha uygun fiyatlı seçenekler olduğunu da hatırlatalım.

Mercedes-AMG EQE SUV, Audi Q8 e-tron ile bire bir rakip Polestar 3, üstün sürüş dinamikleri, yüksek performansı ve kapsamlı donanım özellikleri ile hem konfor hem de sürüş keyfi arayanlar için ideal bir tam elektrikli SUV seçenek.