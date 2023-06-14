Elidor, deprem bölgesinde destek merkezleri açıyor

FATOŞ BOZKUŞ – PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Tüm dünyada genç kadınların güçlenmesi ve hayallerine ulaşması amacıyla projeler geliştiren Elidor, Türkiye'de de 2021 yılından bu yana genç kadınları kendi yolunda yürümeleri için destekliyor. Marka, şimdi de 'Kendi Yolumuzda' projesinin devamı niteliğinde, yine Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgede, 'Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri'ni hayata geçiriyor.

Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da kurulan bu merkezlerde TOG uzmanları tarafından oluşturulan programlar ile depremden etkilenen 17-25 yaş arası genç kadınlara yönelik duygusal ve sosyal destek çalışmalarına odaklanılacak. İletişim elçiliğini Karsu'nun yaptığı bu proje kapsamında açılan Genç Kadın Destek Merkezleri'nde 25.000 kadına destek olunması hedefleniyor.

Dayanışmanın iyileştirici gücüne inandıklarını söyleyen Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, bu merkezlerde kadınların bir araya geleceğini, eğitim ve atölyeler düzenleneceğini, eğitim hayatı devam edenlere eğitim desteği ve kişisel gelişimle ilgili eğitimler verileceğini aktarıyor.

Ben bu gibi merkezlerin konteyner kentlerde özel alanı kalmamış pek çok genç kadına sosyalleşme, ortak dertlerini paylaşabilme, birlikte aktivite yapabilme imkanı sağlayacağı için çok değerli olduğunu düşünüyorum.

TÜRKİYE DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARINDA İLK 10’DA

Dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği Interactive Advertising Bureau (IAB)’nun Avrupa bölgesel kuruluşu IAB Europe, Avrupa Dijital Reklam Yatırımları Raporu'nu açıkladı.

Rapora göre, Avrupa Dijital Reklam Yatırımları 2022 yılında yüzde 9,8 artarak 86 milyar Euro’ya ulaştı. Yatırımların bu yıl da yüzde 4,8 büyümeyle 90,1 milyar Euro’ya ulaşması bekleniyor.

Dijital reklam yatırımları konusunda en hızlı büyüyen ülkelerin de yer aldığı raporda, 29 ülke arasında Türkiye reklam yatırımları büyüklüğüne göre ilk 10 pazar içinde yer alırken, yüzde 93,3 ile en fazla büyüyen ülke oldu.

REKLAMCILAR DERNEĞİ'NDEN DEPREMZEDE GENÇLERE BURS

Depremzedelere yönelik bir başka destek haberi de Reklamcılar Derneği’nden geldi. Dernek, afetten etkilenen gençlerin eğitiminin sürekliliğini sağlamak için TEV ile bir araya gelerek hem bir burs fonu hem de gönüllü bir mentörlük programı oluşturdu. ‘Reklamcılar Derneği Burs Fonu’ adı altında oluşturulan fon ile depremden etkilenmiş, iletişim fakültesinde okuyan 10 öğrenciye dört yıl boyunca burs verilecek. Reklamcılar Derneği, burs fonunun yanı sıra öğrencilerin kariyer gelişimleri ve profesyonel hayata geçişi için önemli bir basamak olacak mentörlük projesini de hayata geçiriyor. Akıllı eşleşme algoritmasıyla çalışan ve TEV Mezunları tarafından geliştirilen Mentorink platformu kullanılarak, Reklamcılar Derneği’ne üye olan farklı reklam ajanslarındaki iletişim profesyonellerinden oluşan gönüllü 30 mentör ve TEV bursiyeri 30 öğrenci bir araya geliyor. Ayrıca depremden etkilenen iletişim fakültesi öğrencisi olan TEV bursiyerlerine üye ajanslarda staj önceliği verilecek bir program da hayata geçirilecek.