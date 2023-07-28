En iyiler ödüllendirildi

Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin ‘en iyi’lerinin belirlendiği 9. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde, 25 farklı kategoride 130 aday ürün tüketiciler tarafından oylandı. 2.5 milyon rekor oylama ile belirlenen ve kategorilerinde en çok oy alan ürünler yılın en iyi ürünü olmaya hak kazandı.

Mert Fırat ve Müge Boz’un sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde yılın en iyi ürünleri açıklanırken; başarıları, güzellikleri ve stilleri ile dikkat çeken ünlü isimler de 7 farklı kategoride ödülleriyle buluştu.

Gecede; Özgü Kaya - En Güzel Cilt Ödülü, Sevda Erginci - En Güzel Göz Ödülü, Hazal Subaşı - En Güzel Saç Ödülü’nün sahibi oldu. En Sürdürülebilir Designer Ödülü ise Bennu Gerede’nin oldu. Yılın Makyaj Artisti Ödülü - Hamiyet Akpınar’a, En Güzel Kalp Ödülü de Ebru Baybara Demir’e verildi. Nükhet Duru ise Sonsuz Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

Watsons’ın renkli dünyasını yansıtan gecede davetliler saksafon eşliğindeki dans gösterisiyle karşılandı. Gece, birbirinden renkli dans showlarına ve son dönemin parlayan yıldızı Nova Norda'nın ışıltılı sahne performansı gibi birçok unutulmaz ana ev sahipliği yaptı. ‘Bi Tek Ben Anlarım’ şarkısıyla 2022 yılında büyük bir çıkış yapan KÖFN grubu da en sevilen şarkılarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Ödül gecesinde; bu sene sanat hayatının 50’nci yılını kutlayan Nükhet Duru, ‘Sonsuz Başarı’ ödülünün takdim edilmesinin ardından sahne performansına imza attı.

Yakın zamanda kaybettiğimiz büyük sanatçı Özkan Uğur’u anmak adına tüm ödül alanlar sahnede hep bir ağızdan ‘Ele Güne Karşı’ şarkısını seslendirdi.