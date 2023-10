Erkek modasında ‘minimalizm’ dönemi

Takip Et

ÖZGE YAVUZ

Giyildiğinde kendini iyi hissettiren parçalar, hem ofis hem de sosyal yaşamda beraber kullanılırken, görünümler dinamikleşiyor. Yün, kaşmir, kadife gibi doğal dokular koleksiyonlarda ağırlığını artırıyor. Renklerde ise kahve, yeşil, bej, gri, vizon, antrasit, lacivert gibi klasiklerin yanı sıra kırmızı, turuncu, safran, sarı gibi güçlü ve etkisi yüksek tonlar var. Birçok marka smart casual stilini benimsiyor. Kalıplar pandemiyle birlikte genişlerken, bu kesimlere olan ilgi sürüyor. Öte yandan kumaşta fonksiyonellik ise olmaz olmaz… Artık erkekler de rahat kumaşın farkına vardı ve tercihleri bu yönde. Sizler için 2023-2024 erkek kış modasını inceledik…

Tasarımlarda sessiz lükse odaklanmak

Modada ‘sessiz lüks’ kavramı daha çok kaliteye yapılan yatırımı ifade ediyor. Damat Tween ve D’s damat markalarıyla kalite ve inovasyona yıllardan beri yatırım yapan Orka Holding’in yeni sezon koleksiyonlarında bu yıl sessiz lüks teması işleniyor.

Damat Tween, D’S damat markalarıyla erkek giyimin öncü markalarını şemsiyesi altında toplayan Orka Holding, kalite, tasarım ve inovasyon yatırımlarını sürdürüyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu, “Kumaş ve işçiliğin temel alındığı koleksiyonlarımızda, zarafeti ve sadeliği tasarım diline yansıtan “sessiz lüks” kavramı daha çok kaliteye yapılan yatırımı ifade ediyor. Odak noktasında hızlı ve değişken trendleri pas geçip mücevher edasıyla işçiliği vurgulayan parçalar var” diyor. Orakçıoğlu ile trendler üzerine…

Orka Holding, 2023 yılını nasıl geçirdi? 2024 hedefleri neler?



Damat Tween ve D’S damat markalarımız ile 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümüne yakışır bir performansta büyümeye odaklandık. Bu doğrultuda oldukça başarılı bir yıl geçiriyoruz. Hedeflerimizin de üzerinde büyüyerek dünya moda endüstrisindeki yükselişimizi sürdüreceğiz. Bir Cumhuriyet kuruluşu ve Türkiye’nin global moda endüstrisinde en önemli temsilcilerinden biri olarak, beş kıtada, 82 ülkede yer alan 413 mağazamızda bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz.





Bu sonbahar-kış erkek modası hakkında bilgi verir misiniz?

Damat Tween, 2023-24 Sonbahar/Kış koleksiyonunda minimalist çizgisini renk oyunlarıyla hareketlendirerek sessiz lükse odaklanıyor. Kumaş ve işçiliğin temel alındığı koleksiyonda, zarafeti ve sadeliği tasarım diline yansıtan “sessiz lüks” kavramı daha çok kaliteye yapılan yatırımı ifade ediyor. Odak noktasında hızlı ve değişken trendleri pas geçip mücevher edasıyla işçiliği vurgulayan parçalar var.

Renkler, kalıplar, kumaşlar nasıl olacak?

İpek-yün karışımlı blazer ceketlerden kaşmirli trikolara, kırışmayan teknik takım elbiselerden lüks örme sweatshirt’lere kadar zamansız tüm parçaların yüksek moda anlayışıyla yeniden yorumlandığını tanık oluyoruz. Hakim renkler olarak nötr toprak tonlarının yanı sıra, nefti yeşil, sıcak kiremit tonları, mineral kırmızısı, derin kobalt mavisi ve lacivert rengini koleksiyonun farklı parçalarında görüyoruz. Katmanlı giyimin incelikleri, monokrom kombinasyonlarla rafine görünümlere dönüşüyor. Lüksün gizli imzası olan tek ton giyim anlayışı başrol görevini üstleniyor.

Peki D’S damat’ta nasıl bir tarz bu olacak bu kış?

D’S damat 2023-24 Sonbahar/Kış koleksiyonumuz ise metropol görünümlerinden aldığı referansları, İstanbul’un kendine has ikonik detaylarıyla birleştirerek monotonluktan uzak, her daim şehrin içinde olan benzersiz bir koleksiyon vaat ediyor. Zamansız ve şık ofis görünümlerinin yer aldığı rahat terziliğin güncel parçası gömlek formunda dış ceketler, metal düğmeli kaşe kabanlar ve canlı renkte trikolar sezonun öne çıkan gruplarından. Sezon koleksiyonumuzda soft mavilerden, natürel doğal tonlara, zamansız siyahlardan mücevher taşlarını andıran pastel tonlara kadar güçlü ve maskülen bir renk paleti var.



Modada inovatif ürünler de ön planda. Sizin bu alanda çalışmalarınız var mı?

D’S damat devrim niteliğinde bir ürün yarattı: “Sihirli Takım”. “Katla, Rulo Yap, Çantaya at!” mottosuyla D’S damat koleksiyonunun en seçkin ve inovasyonel parçası olan Sihirli Takım, erkeklerin joker ürünü olarak 7/24 takım arkadaşı olmaya aday. Uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu olan Sihirli Takım, devrim yaratan özel kumaştan büyük bir özenle tasarlandı. Kırışmayan, astarsız üretimi sayesinde ultra hafif bir forma sahip ve kolay taşınır çantası olan Sihirli Takım, pratik şıklık sunarak fark yaratıyor. Sihirli Takım, lacivert, gri ve bej renk seçenekleri, koleksiyona özgü farklı minimal desenleri ve slim fit kalıbına sahip.



Ünlü bir tasarımcıyla iş birliğiniz olacak mı?



Şu an için ünlü tasarımcı işbirliğimiz yok.

“Amacımız ‘rahatlık’ sağlamak”

Rahatlık kavramına odaklanan Kiğılı, koleksiyonunu bu çerçevede oluşturdu. Kiğılı Pazarlama Müdürü İlkay Keleş, “Koleksiyona ilk baktığınızda veya ilk denediğinizde “Çok rahatmış” hissiyatını verebilmeyi amaçlıyoruz” diyor. Bol kalıplar, esnek, doğal kumaşlar ve şıklık… Kiğılı’nın erkek modasında odaklandığı konuların başında gelen bu unsurlara son yıllarda özellikle rahatlık kavramı da eklendi. Kiğılı Pazarlama Direktörü İlkay Keleş ile erkek modası trendleri üzerine…

Kiğılı olarak pazardaki durumunuzu özetler misiniz?

Kiğılı olarak bu yıl 85.yılımızı kutluyoruz. Yurt içinde 200 mağaza, yurt dışında 51 ülkede 63 mağaza ve 106 franchise satış noktası ile tüketicileri Kiğılı kalitesi ve konforuyla buluşturuyoruz. 85 yıllık köklü geçmişimiz boyunca çıtayı daima daha yukarıya taşımayı hedefledik. Müşteri memnuniyetini temel ilke edinerek kendi özünü kaybetmeden ülkemizi geçmişten geleceğe tüm değerlerimizle temsil eden öncü markayız. Bu başarımızı da birlik ve aidiyet duygusuyla çalışan 2.000’in üzerindeki çalışma arkadaşmıza borçluyuz.

2024 hedefleriniz nedir?

Dönüşümün içinde olduğumuz bu dönemde “Hayatın içinde daha fazla Kiğılı” mottosuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, erkek giyim moda perakendesi konusundaki uzmanlığımızı uluslararası düzeyde de anlatabilmek, dünyanın dört bir yanında açtığımız mağazalarla oradaki tüketicilerin de ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak.

Sonbahar-kış erkek modası hakkında bilgi verir misiniz?

Sonbahar-kış erkek modasını incelediğimizde rahatlığın esas olduğunu söyleyebiliriz. Multi-fonksiyon kullanım sunan parçalar ön plana çıkıyor. Özgüvenli ve rahat tasarıma sahip olan ürün ve modeller dolaplarda yerini alıyor. Bizler de Kiğılı olarak rahatlık kavramını 85 yıllık markamızın DNA’sına işlerken aynı zaman koleksiyonun da kilit noktası haline getirdik. Koleksiyona ilk baktığınızda, ilk gördüğünüzde veya ilk denediğinizde “Çok rahatmış” hissiyatını verebilmeyi amaç edindik.

Renkler, kalıplar, kumaş türleri nasıl olacak?

Yeni koleksiyonumuzla modern yaşamı minimalist ama etkileyici tasarımlarla ele alarak şehirli erkeklerin günlük gardıroplarına yeni bir soluk getirdik. Renk paletindeki turuncu, mavi, sarı renklerinin canlandırıcı tonları ve cesur renk oyunlarıyla tasarımlarımızı keyifli, eğlenceli ve enerjik bir noktaya taşıdık. Değişen ve gençleşen tasarım çizgimizle multi-fonksiyon kullanım sunan parçaları öne çıkardık. Gündüzden geceye uyarlanabilen, konfor ve stilin bütünleşmesinden doğan tasarımlara yer verdik. Teni rahatlatan ve doğal kumaşlarla günün koşuşturmasında konforu ön plana aldık. Koleksiyonumuzda doğal renkleri, dokuları ve malzemeleri sıkça görebilirsiniz. Bol kalıplar ve oversize fitlerle, esnek, doğal kumaşlar konforu ve şıklığı bir arada sunmaya odaklandık. Bu sayede şehirde veya doğada her ortamda her erkeğin kendini rahat hissedeceği, her tarza uygun giyim seçeneklerini bulabileceği tasarımlar oluşturduk.

Türk erkeği bu kış nasıl giyinecek?

Türk erkeği bu kış Kiğılı ile rahat bir stile kavuşacak. Kiğılı, özgüvenli rahatlığın ön planda olduğu yepyeni ve dinamik koleksiyonuyla konforuna önem veren stil sahibi erkeklerle buluşuyor. Yoğun hayat temposunda rahatlığı, kolaylığı ve stili bir arada arayan erkekler için özel olarak tasarlanan koleksiyon, “Kiğılı’dasın Rahatsın” dedirtiyor. Birbirleriyle kombinlenebilen ürünlerden oluşan koleksiyonda farklı renk ve modeldeki sweatshirtler peluş kumaş detayı ile serin günlere sıcaklık katıyor. Stil ve konforu birleştiren şişme yelekler ise hafta sonları için sportif bir görünüm sunuyor. Dinamik çizgilerle tasarlanan montlar ise sonbaharın her koşuluna uyum sağlayarak fonksiyonel bir şıklık yaratıyor.

Rakiplerden ayrışmak adına neler yapıyorsunuz?

Yaptığımız araştırmalar sonucunda erkeklerin giyim konusunda en büyük ve kapsayıcı motivasyonunun rahatlık olduğunu gördük ve bu kavrama yoğunlaştık. Rahatlığı 4 temel unsurda inceledik. Rahatlık kavramını fonksiyonel olmasının yanı sıra mental, fiziksel, psikolojik ve kimliksel başlık olarak ayırdık. Daha da ötesinde rahatlığın özgüven kavramıyla çok güçlü bir ilişkisi olduğunu keşfettik. Özetle Kiğılı ailesi olarak köklü ve stratejik bir dönüşüme başladık.

Ar-Ge çalışmalarınız var mı? 2024'te farklı ürünler gelecek mi?

Tasarım merkezi direktörümüz ve kalabalık bir tasarım ekibimiz var. Kiğılı Giyim Tasarım Merkezi’nde ürünlerin fonksiyonelliğine katkı sunmak, müşteri beklentilerini karşılamak ve konfor sağlamak amacıyla Ar-Ge çalışmaları ve inovatif projeler gerçekleştiriliyor. Trendler, müşteri profilinin analizi, istek ve tercihlerinin değerlendirilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetleri, tema ve mood boardların belirlenmesi, kumaş ve renk çalışmaları tasarım sürecinde özellikle üzerinde durulan adımlardır. Ayrıca Kiğılı ailesi olarak kapsül iş birliklerini değerlendiriyoruz, dinamik ve enerjik birlikteliklerde yer almak istiyoruz.

Casual tarz şıklıkla birleşiyor

Efor, yeni sezonda iddialı. Efor Kurucu Ortağı Ergül Şeynova, “Dolu dolu bir koleksiyon hazırladık. Çok hafif kapitone montlar, casual parçalarla şık bir görünüm sağladık” diyor.

Erkek giyimde pazardaki oyunculardan farklılaşmasın en temel faktörü, tasarımlar… Şirketin kuruluşundan itibaren tasarıma büyük önem veren ve bu ekibin başında yer alan Efor Kurucu Ortağı Ergül Şeynova, Türk erkeklerinin bu kış nasıl kıyafetler giyeceği konusunda ipuçları verdi…

Efor, 2023 yılını nasıl geçirdi?

2023 yılında özellikle İlkbahar/Yaz sezonunu çok iyi geçirdik. Ama maalesef sonbahar sıcaklık olarak normal değerlerin üstünde geçtiği için ince trikolar, yağmurluklar gibi mevsim geçişi ürünlerinde henüz istediğimiz yerde değiliz.

Bu sezon trendler nedir?

2023-2024 Sonbahar/Kış koleksiyonumuzda çok iddialıyız. Dolu dolu bir koleksiyon hazırladık. Çok hafif kapitone montlar, casual parçalarla şık bir görünüm sağladık. Müşterilerimizin alıştığı, artık Efor ile özdeşleşmiş slim fit kalıplara devam ediyoruz. Bunun yanında birkaç parçada biraz daha rahat bir kalıp olan comfort fit çalıştık ki, slim fit ve dar paçalardan hoşlanmayan müşterilerimiz en üst kalite dikiş ve kumaşları kullandığımız parçaları Efor’da bulabilsinler. Smokin ve takım elbiselerimizin yer aldığı Black koleksiyonunda her zaman ki gibi yüzde 100 yün kumaşlara ve kruvaze modellere, çizgili desenlere yer verdik.

Klasik renkler dışına taşıldı mı?

Bu sezon klasik renklerin dışında pastel tonlara, mavi ve ekru renklerine sık sık yer verdik. Trikolarda çok çeşitli renk skalası kullandık. Hemen hemen her modelde en az dört renk bulunuyor. Paltolarda siyah, beyaz gibi klasik renklerin dışında açık mavi, kum beji, ekru, beyaz, antrasit gibi farklı renklere yer verdik. Mont ve yeleklerde kaz tüyü, paltolarda yüzde 100 yün, yün-kaşmir karışımlarını kullandık.

Türk erkeği 2024 kışında nasıl görünecek?

2024 kışında girdiği yerde dikkat çeken, rahat giyimi şıklıkla birleştiren erkekler yer alacak. Bunun yanı sıra klasikten vazgeçmeyenler için kruvaze çizgili bir takım elbiseyle kaşmir yün karışımı siyah bir paltoyla kendinden emin ve güvenli Türk erkeklerini sıkça görebiliriz. Beli lastikli pantolonlar ise düz renk rayon, viskoz üstler ve blazer ceketlerle tamamlanacak.

Rahat giyim akımı sürüyor mu?

Pandemi süresince alıştığımız rahat giyim tarzı halen tercih ediliyor. Evden ya da hibrit çalışma modeliyle çalışan erkekler rahatlıktan vazgeçmiyorlar. O nedenle klasik giyimden ziyade rahat bir görünümün tercih edilebileceğini öngörüyoruz.

Tasarımlarınız konusunda neler söylemek istersiniz?

Efor markası kurulduğundan bu yana tasarım ekibini yönetiyorum. Efor’un tasarım ekibini yavaş yavaş büyütüp zamanla kemik bir kadro kurmayı başardık. Şu an 4 kişi ve yardımcılardan oluşan 6 kişilik bir tasarım ekibimiz var. Ancak her zaman olduğu gibi A’dan Z’ye her şey benim kontrolümden geçerek satışa sunuluyor.

Ünlü bir tasarımcıyla işbirliğiniz olacak mı?

Seneye ünlü bir tasarımcı ile birlikte geliştireceğimiz bir proje düşünüyoruz.

Bu kış modada vintage efekti var!

Erkek modasının vazgeçilmez aksesuarları ayakkabı ve çantada bu sezon önemli değişimler var. Özellikle vintage efekti ile desteklenmiş süet grupları diğer kategorilere göre ön plana çıkıyor. Güçlü formlar, rahat kalıplar ile birleşiyor.

Deri giyimin önemli markalarından Desa, yurtdışındaki birçok markaya da yıllardan beri yaptığı üretimle dünyadaki moda trendlerine oldukça hakim bir marka. Desa CEO’su Burak Çelet, sonbahar-kış sezonu trendlerini anlattı…

Bu yıl erkek ayakkabı, çanta ve dış giyimde trendler neler?

2023/2024 sonbahar- kış sezonu erkek ayakkabılarında sert tabanlı klasik ayakkabılar yerine daha hafif, güçlü eva tabanlar ile desteklenmiş smart casual ayakkabılar tercih ediliyor. Hem takım elbise altına hem de günlük giyimde kullanılabilecek smart casual ürünleri her yaş grubunda görmek mümkün. Özellikle vintage efekti ile desteklenmiş süet grupları diğer kategorilere göre ön plana çıkıyor. Güçlü formlar, rahat kalıplar ile birleşiyor. Stil rahatlık ile buluşuyor. Kalın tabanlı püsküllü mokasenler, Chelsea botlar, krep tabanlar sezonun trendlerini ortaya koyuyor. Erkek giyiminde en önemli aksesuar olan çantalar, güçlü erkek stilinin en önemli tamamlayıcısı rolünde. Deri sırt çantalar, çapraz askılı postacı çantalar ve bel çantaları sezonun öne çıkan parçaları arasında yer alıyor.

Hangi renkler, kalıplar önde?

Vintage efektli toprak tonları, siyah ve haki tonları, kalın tabanlı, güçlü kalıplar, rahat ve hafif yapılarda buluşuyor.

Geçen yıldan en belirgin farklar neler bu kış?

Klasik sert tabanlı ürünlerin yerini bu sezon güçlü kalın tabanlı ama bir o kadar da rahat ve hafif malzemeden üretilen ürünler aldı. El saraçlı, fitilli botlar, dokulu yarma süet ile buluşarak yeni sezonun favorisi oldu. Geçen yıl görmeye alışık olmadığımız krep tabanlar, bu sezon vitrinlerde yerini aldı. Çantalar hacim olarak büyüdü, doku olarak da yumuşak formlar öne çıktı.

Sizin aynı zamanda seyahat çantaları grubunda da markalarınız var. 2023'te seyahatler arttı mı?

Covid sonrası dönemde seyahatler IATA ve diğer seyahat otoritelerinin tahminlerinden daha evvel normale döndü. Hatta 2022 yılında İstanbul Havalimanı Heathrow, Frankfurt, Paris CDG gibi havalimanlarını geride bırakarak Avrupa’nın en yoğun havalimanı ünvanını elde etti. Sınır istatistiklerine göre 2023’te de ülkemize giriş sayılarının geçen yıla göre arttığını söylemek mümkün. Ancak ziyaretçilerimizin demografik yapısı ve gelir seviyelerinin geçen yılın altında olduğunun altını çizmek istiyorum. Ülkemiz 2022 yılında Rus ziyaretçiler için tek destinasyon iken, bu yıl tüm perakendeciler özellikle Antalya ve İstanbul bölgesinde kayıplar yaşadılar.

2024'te seyahat çantaları pazarında neler bekliyorsunuz?

Planlamanın oldukça zor olduğu bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz. Tüm diğer değişkenlerin sabit kalması şartı ile, depremin olumsuz etkilerinin ortadan kalktığı, dövizdeki fiyatlamanın nispeten normale döndüğü, turist trafiğinin artacağı, bol cirolu bir yıl bekliyor ve planlamamızı ona göre yapıyoruz.

Yeni sezonda seyahat çanta grubundaki trendler neler?

Samsonite olarak müşterilerimize sağlam ve hafif ürünler sunmaya devam edeceğiz, bu anlamda bir değişiklik yok. Son yıllarda müşteri beklentilerine bağlı olarak bu özelliklerin yanında sürdürülebilir ve inovatif ürünlere koleksiyonumuzda daha çok yer vermeye çalışıyoruz. Bunların yanında müşterilerimize çoğu ürünümüzde kişiselleştirme deneyimi sunuyoruz.

Avva’dan doğaya dönüş ve sadelik teması

Avva Sonbahar-Kış 2023/2024 sezonu koleksiyonunda doğaya duyulan ihtiyaca karşılık gelen bir sadelik ön plana çıkıyor. Günlük rutinden kaçan ve dünyayla bağlarını güçlendirmek isteyen ruhumuzu koleksiyondaki renkler ve desenler dışa dönük bir yolculuğa çıkarıyor. Doğanın en canlı yeşilleri, berrak gökyüzü mavisi, nude ve toprak tonlar koleksiyondaki parçalarla bütünleşiyor.Son yıllarda erkek moda kategorisinde yükselen rahatlık trendi artarak devam ediyor. Gün boyu içinde iyi ve konforlu hissettirecek, aynı zamanda her ortama ve plana uyum sağlayacak, şıklıktan ödün vermeyen detaylar bu sezon da öne çıkıyor. Esnek ve hareket kolaylığı sağlayan doğal dokunuşlu kumaşlar, takımlarda bile jogger rahatlığını sağlayan bel detayları, astarsız, hafif ceketler, rahat kesim kalıplar bu sezon da koleksiyonda hakim detaylar.

Montta teknoloji ve işlevsellik

Avva, dış giyim kategorisinde sürdürülebilir yaşamı odakta tutan bir yaklaşımla fonksiyonel ve zamansız bir koleksiyon sunuyor. Kullanılan malzemelerde doğayla uyumlu özel materyaller, ısı dengesini sağlayan teknolojiler ve fonksiyonel tasarımlar ön planda. Kamp yaşamı, mikro tatil ve pastoral dünyadan ilhamla hazırlanan bu koleksiyonda, manzara, kamuflaj parlak ve zıt renklerin birleşimi, doğanın canlılığını yansıtıyor. Avva mont koleksiyonunda şehir yaşamı ve doğaya kaçış anları için tasarımda ve işlevsellikte bir denge gözetilmiş. Avva’nın marka vaadini oluşturan sade ama fonksiyonel parçalar bu sezon da mont koleksiyonunda zengin bir çeşitlilikle yerini almış. Sezonda AVVA erkeğinin gardırobuna; rahatlık ve hareket kolaylığı sağlayan neo casual takımlar ile slim fit algısını değiştiren kalıplar giriyor. Rahat eşofmanlar hem kendi stilinde hem de pantolon görünümünde dikkat çekiyor. Kışın favorisi balıkçı yaka ve desenli kazaklar, hafif shearling ceketler, montlar ilhamını çeşitli nakış, baskı teknikleri ve desen öğelerinden alıyor.

“Denim on denim” parçalar

Denim kumaşlardan üretilmiş parçaları kendi aralarında kombinleyerek hem trend hem de kusursuz bir görünüm yakalamak mümkün. Avva yeni sezon koleksiyonunda yer alan denim parçalar ile özgünlüğü, iş kıyafeti gardırobunu sofistike hale getiren zarif detaylar var. Kışın olmazsa olmazı deri-süet parçalar ile bu sezon asi deri kombinler yerini asil ve cesur görünüme bırakıyor. İster ceket ve pantolon olarak takım şekilde kullanılabilen ister tek parça ile diğer parçalarla uyum sağlayan bir denim serisi hazırlamış Avva. Kombin yapmak konusunda kararsız kalanlar için kurtarıcı kombinler, kilit parçalar ve fonksiyonel ürün detayları hızlı, kolay ve şık bir alışveriş deneyimi sunuyor.