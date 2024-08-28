Erkek modasında öncelik konfordur

ÖZGE YAVUZ

Erkek giyim alanında 2011’den bu yana adından söz ettiren markalardan biri olan Altınyıldız Classics, hızlı bir büyüme sürecine girdi. Yurtiçinde olduğu kadar gerek mağazaları gerekse online kanallar yoluyla yurtdışında da atağa kalkan marka, bir yandan da koleksiyonunu güçlendiriyor. Takım elbise ve smokinde iddialı bir oyuncu olan Altınyıldız Classics’in CEO’su Enis Habif, trendler her sezon değişip güncellense de erkek modasında önceliğin her zaman konfor olduğuna dikkat çekiyor. Bu noktada devreye inovasyonun girdiğini vurgulayan Habif ile hem erkek modasını hem de şirketin gelecek ve sürdürülebilirlik projelerini konuştuk…

Altınyıldız Classics kurulduğu 2011’den beri nasıl gelişti?

Altınyıldız Classics, Boyner Grup ve Ran Konfeksiyon’un güçlerini birleştirdiği BR Mağazacılık çatısı altında 2011’de kuruldu. Bugün gelinen noktada yaklaşık 200 mağaza ve 300’ün üzerinde satış noktamızla güçlü bir konuma sahibiz. Yurtdışında ise 16 ülkede 54 mağaza ve 12 korner satış noktasına ulaştık.

Peki, önümüzdeki 5 yıl için büyüme hedefleriniz neler?

Önümüzdeki 5 yıl, Altınyıldız Classics için heyecan verici bir dönem olacak diyebiliriz. Hedeflerimizde özellikle yurt dışına odaklanacağız. Mevcutta 21 mağaza olan Romanya operasyonumuzu 30 mağazaya çıkararak pazar liderliği sağlamayı, 10 mağazalık Almanya operasyonumuzu devam ettirerek pazarda güçlü bir yer edinmeyi hedefliyoruz. Bu iki ülkenin yanı sıra İngiltere, Makedonya ve Sırbistan’da büyüme planlıyoruz. Avrupa dışında Kuzey Afrika’da Fas ve Cezayir’de de mağazacılık operasyonumuzu geliştireceğiz. Yurtdışı online kanalında ise, 2024 yılı için de ciddi bir büyüme öngörüyoruz. Mevcutta yer aldığımız Zalando’nun yanı sıra Avrupa’daki online pazaryerlerinde büyüme ve yaygınlaşma hedefliyoruz.

Bu yazın erkek modası hakkında neler söylemek istersiniz?

Trendler her sezon değişip güncellense de erkek modasında öncelik konfor oluyor, bu noktada da inovasyon devreye giriyor. Biz Altınyıldız Classics olarak modern erkeklere günlük yaşamlarında rahat olabilecekleri işlevsel ve konforlu tasarımların yer aldığı koleksiyonlar sunuyoruz. Travel takım elbiseler, yıkanabilir blazer ceketler, ütü gerektirmeyen non-iron gömlekler bu yazın ve tüm sezonların favori parçaları olarak koleksiyonlarımızda yerini alıyor. Ayrıca yazın vazgeçilmezi ketenler, ‘marine’ esintili parçalar, natürel tonların yanı sıra canlı renk skalasıyla öne çıkan yaz renkleri de erkek modasına yön veriyor.

Tasarımlar konusunda bilgi alabilir miyiz?

Koleksiyonumuzdaki tasarımlarda güçlü kasımız olan smokin ve takım elbiselerin yanı sıra casual stilin olmazsa olmazı şortlar, keten gömlekler, tişörtler, kargo pantolonlar ve çok daha fazlası mevcut. Sıcak havalarda terletmeyen, nefes alan, doğal kumaşlar kullanıyoruz. Hafif ve astarsız ceketlerimiz sıcak havalarda bile konfor sunarken, ütü gerektirmeyen non-iron gömleklerimiz zamandan tasarruf ettiren hem şık hem de rahat bir seçenek oluyor. Örme kumaş ile hazırlanan, jogger pantolonlu smokinimiz sezona damgasını vuracak önemli bir parça olarak koleksiyonumuzda yer alıyor. Klasik ve modern görünümü tek smokinde yakalamak isteyen erkekler için ise çift pantolonlu olarak tasarlanan smokin modeli yenilikçi parçalar arasında...

Sürdürülebilirlik alanında projeleriniz var mı?

Sürdürülebilirlik, markamız için sadece bir kelime değil, geleceğe dair vizyonumuzun ve sorumluluğumuzun da temelini oluşturuyor. Bu alanda yaptığımız tüm çalışmaları tek bir çatı altında topladık ve ‘Dünya Yaşasın Diye’ platformumuzu oluşturduk. ‘Her Mağaza Bir Öğrenci’ projesini hayata geçirdik. Projede her mağazamız ile bir öğrenciye eğitim bursu verirken aynı zamanda part-time iş imkanı, staj ve istihdamda öncelik sağlıyoruz. Öğrencilerimizle sürekli iletişim halinde olmak ve tüm şirket içi eğitim, proje ve etkinliklere dahil ederek birlikteliğimizi nitelikli hale getirmek önceliklerimizden…

Geri dönüşümde alanında da varsınız değil mi?

Geri ve ileri dönüşüm çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kullanılmış raflardan depoya kaldırılan veya satışa sunulamayan ürünlerin yeniden hayata kazandırılması için Nivogo ile güçlü bir iş birliği kurduk. Üretim sürecinde oluşan tekstil atıklarımızı değerlendirmek amacıyla başlattığımız kırpık kumaş projemiz ve su tüketimini büyük ölçüde azaltan kendinden renkli pamuk üretimimizle sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. Bu yenilikçi projelerle, çevresel etkilerimizi minimize ederken, sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığımızı pekiştiriyoruz.

ALTINYILDIZ COMMUNITY’Yİ KURDUK

Enis Habif, sürdürülebilirlik alanında pek çok projeye değiniyor. O projelerden biri de; Altınyıldız Community… Habif, projeyi şöyle anlatıyor: “Gençler dünyanın gerçek geleceği… İstekleri, dünyayı iyileştirme çabaları, bize umut veriyor. Altınyıldız Community adını verdiğimiz podcast serisini hayata geçirdik. Burada sürdürebilirlik alanında kanaat önderi olmuş kişilerle çok keyifli söyleşiler gerçekleştirdik. Genç nesillerin geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak ilham verici bir köprü kurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu köprü sayesinde, gençler, deneyimli isimlerden hayat tecrübelerini, sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarını ve farklı bakış açılarını öğrenme imkanı yakalıyorlar.’’