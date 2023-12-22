Eşitlik için ninnilere bu kez babalar ses olacak

GÜLSEREN ÜST POLAT

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çekmek amacıyla yapılmış çok farklı ve bir o kadar da keyifli bir projeden söz edeceğim size. Bu hafta içinde lansmanı yapılan projenin adı: ‘Eşitlik Ninnileri…’ Daha çok kadınlarla ve özelinde annelerle özdeşleyen ninni söylemi ritüelini tersine çevirmek için oldukça etkili bir mesaj veren proje, bir yanıyla da kadın ve erkek rollerine dair kodlamaların henüz bebekken başladığına da dikkat çekiyor.

Yanındayız Derneği ve Artı Prodüksiyon’un, Enerjisa Enerji sponsorluğunda ‘Eşitliğin Sesi, Bebeklerin Ninnisi Olacak’ sloganıyla hayata geçirdiği projede; Ataol Behramoğlu, Haydar Ergülen ve Sunay Akın ninnilerin sözlerini yazmış, Teoman, Gökhan Özoğuz, Celil Nalçakan, Bülent Şakrak ve Mert Fırat ise bu ninnilere ses olmuş. Eşitlik Ninnileri adı altında toplanan albümün tüm gelirleri ise Mor Çatı derneğine bağışlanacak.

Albüm için Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı ‘Uyuma Çocuk’ ninnisini Gökhan Özoğuz, Sunay Akın’ın yeni doğan torunu için yazdığı ‘Efe’nin Ninnisi’ni Mert Fırat seslendirmiş. Haydar Ergülen’in kaleme aldığı ‘Sensiz Olmaz Yavrum’ ninnisini Bülent Şakrak, ‘Yarınlar Senin Olsun’ ninnisini Celil Nalçakan, ‘Mışıl Mışıl’ ninnisini ise Teoman okumuş.

Albümün tanıtımı için düzenlenen etkinlikte projeyi yürüten ekipten Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı, Dişi Business Platformu Genel Yayın Yönetmeni İsmail Baydar, Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu vardı. Albüme yazdığı sözlerle destek veren Haydar Ergülen ve sesi ile destek veren Mert Fırat, Gökhan Özoğuz da toplantıda yer alan isimlerdi. Ataol Behramoğlu, Celil Nalçakan, Teoman, Bülent Şakrak ve Sunay Akın ise videolar ile bu projeye dair mesajlarını ilettiler.

Köklekmiş rollerden köklere dönerek kurtulmak

Topluma ilham veren fikir önderlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini sahiplenmesinin farkındalık yaratmak adına en önemli katkıyı sunduğunu belirten Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı, bu projenin de toplumda kökleşmiş olan cinsiyet rollerine meydan okuyarak, değişime yönelik oldukça önemli bir adımı temsil ettiğinin altını çizdi. “Kökleşmiş rollerden aslında köklerimize dönüp kurtulmak istiyoruz” diyerek bir anlamda projenin amacını da açıklayan Akçalı şunları kaydetti: “Şairlerimizin dizeleri, sanatçılarımızın sesi, eşitliğe ses, bebeklere ninni olacak. Ebeveyn olmanın anne olmak kadar baba olmayı ifade ettiğini bizlere hatırlatacak.”

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu’nun mesajları da önemliydi. Ne mi dedi Taşçıoğlu? “Aileden ve babadan başlayan değişim, çocukların geleceği şekillendirmesinde de önemli bir rol oynayacak. Bu nedenle, hem belirli kalıp yargılarını değiştirmeye çabalayacağız, hem de yeni nesillerle daha eşitlikçi bir geleceğe ulaşmaya çalışacağız. Eşitlik Ninnileri projesi de, değişime giden yolda önemli ve özel bir alanda erkekleri cesaretlendiriyor ve bu değişime ortak ediyor. Buradan babalarımıza da ‘Sensiz Olmaz’ diyerek sesleniyoruz.”

Geride ya da önde değil kadınların tam yanında

“Toplumsal rollerden sıyrılıp her yerde eşitlendiğimiz bir dünya bir anlamda erkeklerin boynunun borcu. Çünkü bu eşitliksiz düzeni kuran maalesef biz erkekleriz…” Mert Fırat’ın konuşmasının belki de en dikkat çeken cümlesi buydu. Gün geçtikçe erkekler olarak geride veya önde değil kadınların tam da yanında konumlanmayı öğrendiklerini belirten Mert Fırat, “Ninniler, bizim kültürel kodlarımız aynı halılar gibi dokunmuş, içinde yerelden, aileden izler taşıyan bir değerimiz. Bu değerleri yaşatmak da sorumluluğumuzun bir parçası” dedi.

Kadının yerinin toplumda hep en yukarıda olması gerektiğini belirten sanatçı Gökhan Özoğuz ise “Babaların yapması gereken en önemli şey, kadınları el üstünde tutarak yaşatmaları. Bunu bir nakarat haline getirmek istiyorum. Toplumda farkındalık yaratmalıyız” diyerek aktardı düşüncelerini.

Bu albüm projesi için yazdığını ninnilerin sözlerini ‘hevesle’ yazdığını belirten şair Haydar Ergülen, İstanbul’dan adını alan bir sözleşmede -İstanbul Sözleşmesi’nden söz ediyor- Türkiye olarak yer almadığımızı hatırlatıp toplumda kadınların daha çok anılması gerektiğinin altını çizdi.

Henüz yeni dede olan Sunay Akın ise torunu Efe’nin yanında Barcelona’da olduğu için video ile katıldığı toplantıya ve şu mesajı verdi: “Babalar henüz doğmadan ninniler söylemeye başlasın çocuklarına. Sevginin cinsiyeti olmadığını henüz doğmadan önce anlasın çocuklar. Ben hala ninni dinliyorum. Çünkü özgürlüğü elinden alınan çocuğa derler, büyük.”

Bu arada albümü, Spotify, Youtube ve tüm müzik platformlarından dinleyebileceğinizi de hatırlatayım.