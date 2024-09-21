Eski sevgilime tepki olarak pop şarkısı yazdım

ECE ULUSUM

Oscar and the Wolf esas adıyla Max Colombie, hayatın en karanlık köşelerini müziğiyle anlatma derdinde. Yeni single’ı ‘Oh Boy’ ile kendi terapi deneyimlerini ve karanlıkla olan mücadelesini samimi bir şekilde paylaşan Colombie, hayranlarına hem müziğiyle hem de mesajlarıyla ilham vermeye devam ediyor.

Son dönemlerde ruh sağlığı ve madde bağımlılığı konularında farkındalık yaratma çabalarını sıkça dile getiren müzisyen, hayranlarının desteğiyle karanlıktan çıkış yolunu bulduğunu belirtiyor. Yani şarkısı, Max’in hem müzikal hem de kişisel gelişiminin bir yansıması niteliğinde. Elbette işin içinde derin bir aşk acısı da var. Detayları müzisyenle konuştuk.

Yeni şarkılarınla birlikte her zamankinden daha cesur bir şekilde kendini tüm duygularınla dinleyiciye sunuyorsun. Bu sana nasıl hissettiriyor?

Bu beni dürüst ve kendinden emin hissettiriyor. Aksini bekleyebilirsiniz ama bu, dış dünyaya karşı acımasızca dürüst olma konusunda bana daha fazla özgürlük sağladı.

Daha karanlık bir döneme girdin ama şovların ve tarzın daha göz alıcı hale geldi. Seni ilham olan neydi?

Her zaman hoşuma giden şeyleri toplar ve onları bir araya getirmeye çalışırım. Bir nevi eklektik bir iç mimar gibi... Anında sevdiğin şeyleri bul ve hepsini bir araya getirmek için çok çalış; böylece hayal ettiğin dünyayı yaratırsın.

Şarkılarını yazarken nasıl bir ruh halindeydin? Aldığın terapiler şarkı üretim sürecini nasıl etkiledi?

Müzik yapmak zor zamanlarda en iyi terapiydi. Geçmişi yansıtmak konusunda iyiyim. Kötü bir dönemi aşmam gerekiyor ki o döneme geri dönüp yazabileyim.

AŞK GERÇEK TUTKUM

Müzik seni bir kişiye ya da aşka bağımlı olmaktan nasıl kurtardı?

Müzik, sevdiğim bir şey ama aşk her zaman benim gerçek tutkum olacak. Müzik yapmayı seviyorum, duygularımı yansıtıyor ama sevdiklerim olan insanlar ya da hayvanlar kadar güçlü olamaz. Müziğin, paylaşacak kimsem olmazsa, bir anlamı kalmaz.

Sosyal medyada eski sevgiline "Senin için bir şarkı yazdım ve bundan nefret edeceksin" dedin. Bu gerçekleşti mi?

Evet, eski sevgilim indie müziği sevmezdi, ben de eski sevgilime tepki olarak bir pop şarkısı yazdım.

Burada bir paradoksal durum var. Birini unutmak, öfkeni ve kızgınlığını dökmek için şarkılar yazıyorsun. Ama o şarkılar sevilip dünyaca ünlü hale geldikçe, eski sevgilinle olan hikaye ölümsüzleşiyor. Artık unutmak kolay olmuyor.

Dinleyiciler kötü deneyimlerimi ve anılarımı güzel hale getiriyor. Onlar sayesinde hayattaki her şeyi, iyi ya da kötü, kabullenmeye dönüştürebiliyorum.

Aşkın yıkıcı tarafını deneyimledin. Bu, aşka karşı bir önyargı yarattı mı?

Her zaman derin acının saf mutluluktan daha güçlü bir duygu olduğunu hissettim. Saf mutluluk harika ama kalp kırıklığının acısı kadar ilginç değil. Evrenin dengesini anlamak için her zaman bir miktar drama ihtiyacım olacak.

2024 ve gelecek için planların neler?

Çalışmak, çalışmak, çalışmak ve her anın tadını çıkarmaya çalışmak.

SUYU HİSSETMELİYİM

Terapiden çıktığında yaptığın ilk şey nedir?

Terapiden çıkar çıkmaz sağlıklı bir şeyler yemek.

Türkiye’deki gelecek konserlerinde nasıl bir performans bekleyebiliriz?

Türk hayranlarıma her zaman elimden gelenin en iyisini vereceğim. Onlar dünyayı hak ediyor. Ne getireceğimi ayrıntılı olarak tahmin edemem çünkü enerjiyle çalışıyorum ve her şovda enerji farklı oluyor, bu yüzden suyu hissetmem gerekiyor, sonra yolumu buluyorum.