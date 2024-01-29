Etilerde Bir İtalyan Peynir Üreticisi! Napoli Antika

VOLKAN AKI

Birkaç yatırımcının dostlar arasında yapalım yiyeyim İtalyan peynirlerini bulamıyoruz düşüncesiyle ortaya çıkan Napoli Antica şimdi piyasayı yönlendiren, yeme-içme sektörüne de önemli katkı yapar hale gelmiş durumda. Genel Müdürü Birkan Saytaş da zannedersiniz İtalya’da Nopoli’de büyümüş o kadar işin tutkunu olmuş. Fabrika üretimi çok modern ve titiz ürün çeşitliliği ve gramaj çeşitliliği de artıyor. Tabii talep patlamış orada kalabilirler mi bilmiyorum!

Üretime başlayalı 4 yıl olmuş

2020 yılından itibaren yerli üreticilerden temin ettiği yüksek kalitedeki sütlerle Etiler’deki üretim merkezinde İtalyan peynirlerinin geleneksel lezzetlerini sunan Napoli Antica, bu kez farklı gramaj seçenekleriyle hem perakende hem de otel, restoran ve kafe (HoReCA) genelinde lezzet tutkunlarıyla buluşuyor. Napoli Antica, tüketim çeşitliliğini göz önünde bulundurarak; Burrata, Mozzarella, Ricotta, Stracciatella, Silano, Sfoglia ve Scamorza peynirlerini meraklılarına daha küçük gramajlarla sunuyor. Şehrin İtalyan’ı, bu yenilikçi adım ile kolay tüketilebilirliği ve atıştırmalık ürün kategorisinde peynir deneyimini herkes için daha erişilebilir kılıyor.

İtalyan peynir ustasıyla çalışıyor

Kuşaktan kuşağa büyük bir özveri ile aktarılan reçetelerle hazırlanan İtalyan peynirleri, 3 Black-Tie Awards sahibi İtalyan peynir ustası Cosimo Rotolo ve deneyimli ekibiyle farklı gramajlar olmak üzere müşterilerin tüketim konforuna göre üretiliyor. Napoli Antica, Genel Müdür Birkan Saytaş’ın önderliğinde sürdürülebilir gıda vizyonuyla, sıfır atık ilkeleri ışığında, ürünlerini herhangi bir katkı maddesi olmadan doğal ve sağlıklı seçeneklerle müşterilerine sunuyor.

Yeni Burrata makinesiyle kapasite

Genel Müdür Birkan Savaş yeni makine yatırımıyla kapasitenin çok arttığını vurguluyor: “Tüm fabrikanın organizasyonu İtalya’dan geldi… Dünyada sadece 8 ülkede bulunan bir Burrata makinemiz var. Günde 7 bin adet Burrata’yı tek vardıya üretebiliyoruz. Bu çok büyük rakam. Rakibimizin çok kısıtlı bir müşteri yelpazesiyle hareket ettiği pazarda biz İtalyan peynirlerini böylece geniş bir kitleye yaydık. Herkese Burrata veriyoruz. Bulamayacağı için ve menüde koymaya korkan, işletmelerin hepsi şu anda bunu yapabiliyorlar. Bu bizim kapasitemizi yüksek bir üretim rakamına çıkarmamız ile oluştu. Bununla da gurur duyuyoruz. Yüksek standartlarda katma değerli üretim yapabilen 2 üreticiden biriyiz ve rakibimiz ile de bu boyutta tatlı bir rekabetimiz var. İtalyan pazarını böylece birlikte büyütüyoruz.

Pazarda çeşitleri artırmak istiyoruz

Napoli Antica, Genel Müdür Birkan Saytaş pazarı genişletmek istediklerini söylüyor. Saytaş şöyle diyor: “Biz de pazarı derinleştirmek istiyoruz. Pazarı tekrar re-organize ederek, çeşitleri artırmaya çalışıyoruz. Dilimlenmiş, rendelenmiş, küp peynirler büyüyor. Biz de daha küçük gramajlarda aç bitir tarzında üretimi yükseltmeye çalışıyoruz. Sadece italya peyniri üretiyoruz. Global reçete, yerel üretimle pek çok çeşidi burada üretiyoruz. Farklı üretimler var Türkiye’de saygı duyuyoruz ama bizim katma değerli üretim standartlarında sadece bizimle toplamda 2 üretici var.

Sütlerimiz özel çiftliklerden

Ürünlerin kalitesini dikkat çeken Saytaş şunları aktarıyor: “İtalyan peynirlerinde lezzet ve yapı önemli. Sadece süt ile üretiyoruz. Özel lisanslı süt üreticileri ile çalışıyoruz. Sadece Casimo ve gıda mühendislerimizin izin verdiği sütleri kullanıyoruz. Sütler Çatalca, Lüleburgaz, Düzce gibi çiftliklerden geliyor. 3-5 firmada çalışıyoruz. Yağ ve protein’in yüksek olduğu sütleri kullanıyoruz. Daha beyaz berrak sütler kullanıyoruz. O yüzden inek çeşitleri de önemli Jersey değil, Holstein İneklerinin sütlerini tercih ediyoruz. Kötü sütü hiçbir zaman kullanmıyoruz. Üründe sorunluysa hiç kullanmıyoruz. Biz sadece bir İtalyan adı kullanmıyoruz. İçerde İtalyan bir peynir ustamız var ve onun denetiminde üretim yapıyoruz”.