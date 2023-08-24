Etobur kediniz artık otçul olabilir

Şebnem TURHAN

Tüm hayvanların refahı ve özgürlüğü için veganlığı benimseyenlerin en büyük açmazlarından biri evcil hayvanlarına verdikleri besinler oluyor. Yine kişisel tecrübemden yola çıkacağım. Kendim hiçbir hayvansal ürünü tüketmezken evdeki biricik kedim Safiye’ye içinde benim evcil hayvanım dışındaki hayvanlara kıyılarak üretilen mamaları veriyorum. Veterinerler de bu konuda biraz çekimser. Bazısı şiddetle kedilerin vegan beslenemeyeceğini savunurken bazı araştırmalar köpekler gibi kedilerin de vegan beslenebileceğini gösteriyor.

Veganların bu açmazını veterinerlerin de desteğiyle çözebilecek bir girişim artık Türkiye’de. VegPet adıyla vegan kedi ve köpek mamalarını Türkiye’de tüketime sunan şirket yüzde 100 bitki bazlı gıdaları içeren mamaları sunuyor. Hayvanlar üzerinde test edilmeyen, biyolojik olarak parçalanabilen ürünler vaat eden şirketin mamalarında suni boya ve koruyucular kullanılmıyor. Şirketten edinilen bilgiye göre; vegan kedi ve köpek mamaları için bir pazar talebi olduğunu fark etmeleriyle birlikte, bu ihtiyacı etkin şekilde karşılamak, hayvan sağlığını, yaşamını ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla VegPet kuruluyor.

Mamalar endüstriyel ürün içermiyor

İnsanların, giderek ne yediklerinin daha çok farkına vardığını ve daha sağlıklı besinler tüketmek istediklerine dikkat çeken şirket, açıklamasında şu noktalara işaret ediliyor: “Öyleyse, neden evcil hayvanlarımıza da kaliteli besinler sunmayalım? VegPet olarak; evcil hayvanların da sağlıklı beslenmesi gerektiğine inanıyoruz. Vegan kedi ve köpek maması ürünleri boya, endüstriyel ürünler, et ve türevleri içermez. Bu nedenle evcil hayvanların sağlığını optimal anlamda teşvik eder.”

Et olmadan da besin değeri sağlanabiliyor

Geleneksel evcil hayvan mamalarının diğer hayvanların kalıntılarını içerdiğine vurgu yapılan açıklamada bu gıdalar satın alındığında balıkların, tavukların ve ineklerin ölümüne katkıda bulunduğu belirtiliyor. Açıklamada şöyle deniliyor: “Diğer hayvanları içeren gıdalarla kendi evcil hayvanımızı beslersek, başka hayvanların öldürülmesine göz yummuş oluyoruz. Kedi ve köpeklerin tüm beslenme ihtiyaçlarını karşılayan, bütün besin bileşenlerini barındıran vegan mama markaları var. Besleyici vegan seçenekler varken bunu reddetmek, özellikle bazı hayvanları önemsemek ve diğerlerini umursamamakla eşdeğerdir. Vegan mamalar ile evcil dostlarımızı besleyerek, diğer hayvanların yaşamlarına saygılı davranıyoruz.”

Köpekler ve kedilerin etçil olduğu düşüncesinin akılları karıştırabileceği dile getirilen açıklamada köpeklerin omnivor olduğu ve bu nedenle köpeklerin bitki bazlı beslenmeye uygun oldukları ifade ediliyor. Açıklamada “Tabii ki, her zaman dengeli bir şekilde beslenmeleri çok önemlidir. Peki ya kediler? Kedi dostlarımız etoburdur. Bu durumda ne yapmalısınız? Kedilerin ette bulunan besinlere gereksinimi olsa da, vegan mama markaları, ürünlerini et olmadan da tüm besinleri sağlayabilecek şekilde geliştirmiştir” deniliyor.

VegPet açıklamasında, mamalarının neleri içerdiği de şöyle anlatılıyor: “Ürünlerimizde, kedi ve köpeklerin ihtiyaç duyduğu Taurin, Metionin ve Lizin gibi besin bileşenleri yer alıyor. Tüm bunlar evcil hayvanlar için gerekli olan amino asitlerdir. Vegan kedi ve köpek maması ürünlerimiz, proteinlerin emilimini sağlayan, miktar ve kalite olarak gerekli tüm yapısal amino asitleri içeriyor. Ayrıca vegan mamalarımız Omega 3 ve Omega 6 (bitkisel kaynaklardan) ile zenginleştirilmiştir. Bütün vegan kedi ve köpek mamalarımızda bitki bazlı protein bulunuyor.”

Araştırmalar da destekliyor

Etobur olarak nitelendirilen kedilerin bitki bazlı proteinlerle beslenebileceğini kanıtlayan araştırmalar da mevcut. Küresel evcil hayvan maması üreticisi ADM şirketi 2020 yılında kedi mamalarında bitkisel içeriklerin daha uygun olduğuna ilişkin bir araştırma yayımladı. Kedilerin et ve diğer hayvansal kaynaklı içerikleri tüketmeden de gerekli proteinleri alabildiğini vurgulayan rapor Illinois Üniversitesi'nde yapılan çalışmanın sonuçlarını içeriyor. Kedilerin beslenmesinde bezelye, fasulye, mercimek, soya fasulyesi küspesi, kurutulmuş maya ve mısırdan üretilen bitki bazlı proteinlerin sindirilebilirliği de ölçülürken tüm bitkisel protein kaynaklarının yetişkin kedilerde yüksek kalitede sindirildiği ortaya çıktı.