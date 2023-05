Etten bir öğün vazgeç, iklimi koru!

Şebnem TURHAN

Çevre sorunlarına dikkat çekmek için 22 Nisan’da Dünya Günü kutlanıyor hatta çevreciler nisan ayının tamamını dünya ayı olarak kutlayarak sorunlara dikkat çekiyor. Nisan geride bıraktık ama yapabileceklerimiz bir ayla sınırlı değil. Yeni bir araştırma et tüketimini azaltmanın sera gazı esimyonlarına ne denli büyük etki yaptığını ortaya koydu.

Birleşik Krallık için yapılan araştırmaya göre Birleşik Krallık’ın en kalabalık 10 şehrinde yaşayanlar sadece haftada 1 öğün et yemeğini bitki bazlı olarak değiştirse ülkenin sera gazı emisyonlarını yılda 19.2 ton azaltabilecekler. Araştırmaya göre sadece emisyon azaltmasının büyüklüğü 6.1 milyon arabayı yollara sürmemeye veya 1 milyar duşa tekabül ediyor.

‘Etin sera gazı emisyonlarına etkisini ölçmek’ araştırması bitki bazlı et markası Meatless Farm için Oxford Üniversitesi’nden çevre araştırmacısı Joseph Poore tarafından yürütüldü. Yeni çalışma, enerji kullanımı, paketleme, nakliye ve atık dahil olmak üzere İngiltere’deki bitki bazlı eşdeğerlerine karşı kırmızı et yemeklerinin çevresel etkisini analiz etti.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’nın (DEFRA) bir raporuna göre Birleşik Krallık’ın hayvancılık sektörü, ülkenin sera gazı emisyonlarının yüzde 15’ine katkıda bulunuyor. Tüketicilerin yüzde 49’u zaten bitki bazlı et alternatifleri tüketirken, rapor, küçük diyet değişikliklerinin yıllık sera gazı emisyonlarında yüzde 8,4’e varan bir azalmaya yol açabileceğini söylüyor.

CESUR ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR

Meatless Farm’ın kurucusu Morten Toft Bech, araştırma sonuçlarına yönelik şunları söyledi: “Bilim açık: İklim değişikliğiyle mücadele etmek için cesur adımlar atmamız gerekiyor. Joseph Poore’un bu yeni analizi, bitki bazlı diyetlerin sera gazı emisyonlarını azaltmada önemli bir rol oynadığını ve bunun hızlı ve kolay bir eylem olduğunu pekiştiriyor”

Bech, açıklamasında, hükümetlerin -et endüstrisinde olduğu gibi- sürdürülebilir protein endüstrisini herkes için daha erişilebilir hale getirmek için sübvanse etmeye çalışması gerektiğini belirterek “Bu yıl Dünya Günü’nü kutlarken, gezegenimizi gelecek nesiller için korumak için anlamlı adımlar atmamız her zamankinden daha önemli” dedi. Atlantik’in öbür kıyısında ise somut bir adım atıldı. New York Şehri gıda emisyonlarını üçte bir oranında azaltma sözü verdi. New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York şehrinin gıda kaynaklı emisyonları 2030 yılına kadar yüzde 33 oranında azaltmayı hedefleyeceğini açıkladı.

GIDA EMİSYONDAN ÜÇÜNCÜ SIRADA SORUMLU

Çevre taahhüdü, şehrin ilk sera gazı emisyonları raporunun yayınlamasıyla geldi. Rapor, belediyenin İklim ve Çevresel Adalet Ofisi tarafından derlendi. Rapor, binalar ve ulaşımdan sonra yüzde 20 ile gıdanın New York’ta üçüncü en büyük emisyon oranını oluşturduğunu ortaya koydu. Ayrıca rapor, New York’un çevresel etkisine birincil katkı sağlayanlar olarak ‘et, kümes hayvanları, balık, yumurta ve süt ürünleri’ni gösteriyor. Envanterde, “New Yorklular meyveler, sebzeler, tahıllar dahil olmak üzere daha düşük karbonlu yiyecekler yiyerek şehrin emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir” denildi.

Bu nedenle, Gıda Politikası Ofisi tarafından yaygın emisyon azaltımlarını desteklemek için beslenme girişimleri geliştirildi. Bu girişimlerde, mücadele menülerde başladı ve menü değişiklikleri başladı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, 2016 yılında sağlık nedenleriyle çoğunlukla bitki bazlı bir diyet benimsedi ve 2022 seçimlerinden bu yana rutin olarak New Yorkluların vegan yiyeceklere erişimini artırmanın yollarını arıyor. Adams, okullarda ve hastanelerde daha fazla bitki bazlı menülerin yanı sıra 20 Mart’ı etsiz bir tatil yaptı. Bu girişimler, geçen yıl New York’u C40 İyi Gıda Şehirleri Deklarasyonu’na dahil etmenin yanı sıra geldi.