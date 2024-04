Fallout dünyasının derinliklerinde

Canan Demiray

Savaş haberleri ve nükleer tehditle tüm dünyanın diken üstünde oturttuğu bir dönemde yine karanlık bir geleceği ekrana getirdiniz… Oyunu oynamamıştım ancak oynayan ciddi bir hayran kitlesi olduğunu biliyorum. Şu anda da yaptıklarınızı merakla eleştirmek için bekliyorlar. Nasıl hazırlandınız, oynayanlardan mısınız?

Haklısınız, aynen öyle. Bu oyunu aslında Xbox ile birlikte oğluma hediye olarak almıştım! Sonra oynadık, dönüp bana “çok kötü oynuyorsun” dedi ama kendi oynamayı sürdürdü ve çok sevdi, hatta hayatını değiştirdiğini söyledi.

Yapım için araştırma yapmam gerekiyordu ve en iyi araştırma YouTube'ta insanların yaptığı videoları izlemekti. Overseer ofislerinden Steel Brotherhood hikayeleri yaratmaya kadar verdikleri önerilerden, oynarlarken kaydettikleri videoları izledim. Beklentiyi ve hayranların iç dünyasını anlamak için çok faydalı oldu.

“Tamamen uyarlamak zorundasın” diye kimse söylemedi. Ancak ben o kadar beğendim ki “oyunda gördüğüm her şeyi gerçek dünyaya nasıl getirebilirim” diye düşünmeye başladım. Tasarımı yapılan tüm alanların öncesinde bir hikayesi ve tüm bu hikayelerin birbirine bağlı olmasının ardındaki mantığı kavramak çok yardımcı oldu. Oyunu bilmeyen birinin de müthiş keyif alacağını düşünüyorum.

Benim gibi! Ancak biraz kanlı olduğunu eklemeliyim, bekliyordum elbette.

Biraz karanlık, haklısınız ama komedi unsurları içerdiği için yumuşadığını söyleyebilirim. Gerçek dünyada olmayan silahlar ve aksesuarla kullandık, bunun bir oyun olduğunu izleyenlere hatırlatmak ve vurgu yapabilmek için. Neyse ki bir kurgu.

Oyunun neredeyse tamamen uyguladığınız için oyunu tasarlayan şirket Bethesda memnun olmuş olmalı…

Aslında onlar özellikle benden bunu talep etmediler. Kendilerine konsept çalışmaları gösterdiğimde oyunu aynen uygulamaya karar verdiğimi öğrenmiş oldular. Biz de mesela oyunda gösterilen ancak gerçek dünyada karşılığı olmayan sığınakların haritası gibi detayların gerçeğe uygun olması için çalıştık. Bethesda bize hiç karışmadı, daha çok ben onlara danışarak detaylı bir çalışma yapmak istedim. Tod Howards yaptığımız sığınağı görmek geldi. Sığınaklar içinde tasarladığımız uzun tünellerden geçti, gerçeklik hissi onu çok şaşırttı. Mesela 3D printer ile oyunda görünenin aynısı vidalar üretmekten sorumlu bir arkadaşımız vardı. Rod duvara dokunduğunda aman tanrım oyunun içindeyim diyerek hayrete düştü.

Dizinin fragmanları yayınlandığında hayranların yaptığı yorumlara baktım, “vay be üçgen vidaları bile yapmışlar” yazmış birileri. Elbette yapacağız çünkü biz de tasarım olarak çok beğendik ve herkesin aradığını bulabilmesini istedik.

Gerçekten görsel benzerlik şahane. Bu arada Nolan kardeşlerin CGI kullanmayı sevmediklerini bilinen bir gerçek. Bu durum sizin işinizi nasıl etkiledi?

Evet CGI yerine üretim yapmaya çalıştık çoğu yerde. Örneğin Maximus’un giydiği roketli kostümü gerçekten yaptık. Aktör de içine girerek kullandı. Farklı fonksiyonlara sahip bir kaç farklı modeli ürettik, elbette oldukça zamanımızı aldı. Gerçeklik hissini katabildikçe katmak için çaba harcadık.

Çekim yaptığınız lokasyonlar da etkileyici görünüyordu!

Jonathan ile West World dahil olmak üzere bir çok farklı projede çalıştık. Bu Nambia’da çekim yaptığımız noktayı çok uzun süre önce bulmuştu. Kolmanskop, Nambia’nın kıyısında,ikinci dünya savaşı sonrası terk edilmiş, herşeyin kuma karıştığı bir maden köyü. Daha önce kullanamamıştık ama bu projeye çok uygundu. CG kullandığımız yerler oldu ama çekimlerin orada gerçek kum tepeleri arasında yaptık, inanılmaz zor oldu, bir Mili Park içinde kum fırtınalarına yakalanarak yaptık, deliceydi ama unutulmaz bir macera da oldu bize.

İlginç film lokasyonu ararken Türkiye’yi de düşünebilirsiniz. Yeraltı mağara sistemlerinden, peri bacalarına, tarihi mekanlardan, ormanlara ucsuz bucaksız kumsallara aradığınız çok şeyi bulabilirsiniz.

Haklısınız, özellikle yeraltı sığınakları ararken Avrupa’ya da bakmıştı Jonathan. İlham veren eşsiz mekanları bulabilmek bizim için çok önemli.

Kuralsız bir dünyanın mimarları

Emmy Ödüllü Prodüksiyon tasarımcısı Howard Cummings, dünyanın karanlık geleceği üzerine olan senaryolara yabancı değil. Başarılı işlerinden I am Legend ve Westworld bizi bu ürkütücü dünyalara başarıyla sokabileceğinin göstergelerinden birkaçı.

The Fallout’un arkasında Westworld'ün de yapımcısı olan Jonathan Nolan ve eşi Lisa Joy var.

Nolan, kendisini sürekli şaşırtan bu oyunu oyunmaya kendini fazla kaptırdığı için ağabeyi Chris ondan The Dark Knight Rises'ı yazmasını istediği dönemde geciktirmesinin nedeninin bu olduğunu söylüyor.

Captain Marvel’da imzası olan Cenevre Robertson-Dworet ve The Office ve Silicon Valley gibi başarılı dizilerle bilinen Graham Wagner dizinin senaristleri ve yardımcı yapımcıları olarak yer alıyor. Oyunu temel alan ancak orjinal karakterler ve hikaye hazırlayarak projeyi geliştirmişler.

Lucy olarak Yellowjackets’ten hatırlayacağınız Ella Purnell’e Maximus olarak da genç oyuncu Aaron Moten eşlik ediyor. Başarılı oyuncu Walton Goggins’i korkunç makyajıyla Ghaul olarak göreceksiniz. TwinPeaks’in unulmaz oyuncusu Kyle MacLachlan, son olarak Just Like That kadrosuna katılan Sarita Choudhury ve Nolan’ın uzun yıllar Person of Interest dizisinde birlikte çalıştığı Lost’un efsane karakteri Ben olarak tanıdığımız Michael Emerson da kadroda yer alıyor. The Last of Us ve Silo ile girdiğimiz dünyanın kötü sonu hikayelerinin yenisi olan The Fallout, kuralsız dünyadaki ahlaki ikilemleri, kara mizahı, etkileyici görselleri ve sürükleyici hikayesiyle Fallout şu ana kadar Prime Video’nun en iyi işlerinden biri diyebilirim. Oyunu hiç oynamamış olsanızda izlemekten keyif duyabilirsiniz.