ECE ULUSUM

Elleri cebinde İstanbul sokaklarında dolaşırken görmeye alışık olduğumuz müzisyenlerden Jinte Deprez. 20 yılı aşkın bir süredir, Belçika'nın en sevilen ve saygı duyulan indie rock gruplarından Balthazar'ın kurucusu, gitarist ve vokali Jinte Deprez Türkiye’de çok sevilen isimler arasında. Her yeni deneyimlerini mutlaka burada sahnelemeyi seviyor. Solo projesi J.Bernardt ile bir süredir buralara gelmiyordu. Hem yeni albümü Contigo’yu hem İstanbul’u hem de atlattığı ayrılık acısını konuştuk. Zoom’daki buluşmamız röportaj değil de bir iç dökme seansına dönüştü.

İstanbul konserin nasıl geçti?

İnanılmazdı. İstanbul'da olmayı her zaman sevmişimdir. İnsanlar çok hevesli ve yeni albümü bilip bilmediklerini görmek heyecan vericiydi. Ses kontrolü neredeyse tüm gün sürdü ve hava gerçekten çok sıcaktı. Şehri çok gezemedik maalesef, bence bir dahaki sefere şehri gezmek için daha uzun kalmalıyız.

Balthazar’da olmayıp da J. Bernardt’ı başlatma isteği uyandıran şey neydi?

Birden fazla kişiyle birlikteyiz, bu yüzden biraz taviz vermeniz gerekiyor. Solo sanatçı olarak ekip kurduğunuzda ne isterseniz yapabiliyorsunuz. Örneğin, bu son albüm ayrılık hakkında. Yani bu bir grupta başka birileriyle paylaşmak için çok kişisel bir şey. Sanırım aradığım şey istediğim kişiyle çalışma ve Balthazar için biraz daha zor olan türleri yapma özgürlüğü. Farklı şeyler çalmanın tadını çıkarıyorum. Ayrıca Balthazar’da olduğumdan farklı bir solistim, daha çok dans eden ve şarkı söyleyen yönümü solo projede keşfetmek istiyorum.

Contigo’nun albüm kapağı inanılmaz. Parlak bir küreye bakıyorsunuz. Hikayesi ne?

Olan biten her şeyi düşünüyorum ve ayrılıkla yüzleşmeye çalışıyorum. Küre şeklinde bir aynaya baktığınızda gördüğünüz yansıma oldukça bozuk olur, albümü dinlediğinizde bu size mantıklı gelecek. İç dünyamın gözlemcisi olmaya çalışıyorum ve yaşananlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ayrıca söylemeden geçmeyeyim, ilk albümün kapak fotoğrafı Pamukkale’de çekilmişti.

Albüme ilk ve son giren şarkılar hangileri?

Matter of Time ilk şarkıydı, sözleri itibariyle de ilişkinin başlangıcı ile ilgili. Biraz garip bir şarkıydı çünkü Disney akorlarıyla oluşturulmuş vals gibi bir şeydi. Albüme son giren şarkı da Taxi’ydi. Ayrılıktan sonra cevaplar bulmak istediğiniz, gidişatı kabul etmediğiniz zamanlardan bahsediyor. Bu şarkıyı yazabilmek için kendi ayrılık sürecimden biraz uzaklaşmam gerekti...

“Söylediği her şeyi düşünmek için biraz yol gürültüsüne ihtiyacım var” diyorsunuz. Bu ne demek?

Yolda olmak yuva gibi hissettiren bir şey. Yol gürültüsü benim için güvende olmayı ifade eden bir metafor, takside olmak toplum içinde olmak gibi. Dolayısıyla yol gürültüsü huzur ve sessizliği temsil ediyor.

‘Don’t Get Me Wrong’un video klibi yayınlandı. Albümden başka şarkılar için de yayınlanacak mı?

Don’t Get Me Wrong klibi biraz son dakikada çıktı. İletişim kurmaya çalışırsınız ama her şey kaotikleşir ve insanlar iyi iletişim kuramazlar. Dans etme şekilleri bu mesajı güzel açıklıyor. Daha çok video klip çekmeyi çok isterim çünkü mesajınızı görseller üzerinden farklı bir iletişim kanalıyla anlatmak gerçekten ilginç. Fakat maliyeti yüksek ve insanların artık bir video klip izleyecek kadar dikkat süreleri yok. Dolayısıyla biz de Spotify ve Instagram’dan yayınlamak için her şarkı için 30 saniyelik bir sürü fragman yaptık. Video klip çekmek gerçekten çok pahalı.

Tiktok hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kullanmıyorum fakat J. Bernardt olarak menajerim kullanıyor. Geçmiş günleri düşündüğünüzde çok ilginç bir durum çünkü eskiden albüm yapardınız, plağa basılırdı ve insanlar gidip satın alırdı. Şimdi ise bir bütün olarak resmin içindesiniz; kişisel hayatınız, nasıl bir insan olduğunuz tamamiyle göz önünde. Bence biraz eski kafalıyım. Sanatçının gizemli yönünü seviyorum. Tiktok için biraz fazla yaşlıyım. Eğer bir şarkım dans eşliğinde viral olsaydı hoşuma giderdi ama bunu kendim yapmam.

Ayrılık ile ilgili şarkı yapmak ayrılığın üstesinden gelmeye yardımcı oluyor mu? Yoksa daha kötü bir hale mi getiriyor?

Yardımcı oluyor, evet, çünkü hikayenizi ve düşüncelerinizi insanlarla paylaşıyorsunuz, onu vücudunuzdan atıyorsunuz. Öte yandan kendini sabote etmeye benziyor çünkü sürekli bu konu hakkında düşünmeye, yazmaya ve şarkı söylemeye devam ediyorsunuz. Bana çok yardımı oldu ama aynı zamanda unutmaya çalıştığınız bir şey üzerine çalışmak çok zordu. Ayrılık yaşamak çok insani bir şey ve aynı şeyi yaşayan başka insanları görmek gerçekten güzel.

Albümünüzün yayınlanmasından sonra o kişiyle bir yüzleşme yaşadınız mı?

Artık birbirimizi görmüyoruz. Sanırım albümü de dinlemeyecek. Bilmiyorum, cevap veremem, onu bir daha görmedim.

Bundan sonraki planlarınız arasında neler var?

Çok fazla turneye çıkacağız. Türkiye'ye gelecek yıl tekrar gelmeyi umuyorum. Bir sonraki albümü yazıp göreceğiz.