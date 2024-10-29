Ferrari’nin yeni zirvesi: F80

OKAN ALTAN

1.525 kg! 1,27 kg/HP!.. Hazır olun! Çünkü Ferrari’nin yeni yıldızı F80 ile tanışıyoruz! Bu, 10 yılda bir gelen aşırı özel bir Cavallino Rampante hypercar ve Ferrari’nin 80. yılını kutlamak için sahneye çıkıyor. Atalarının arasında 40 yıl önceki GTO gibi efsaneler olan, F40, F50, Enzo ve 2016 LaFerrari Aperta gibi ikonik modellerin ruhunu taşıyan F80, hem performans hem de tasarım anlamında Ferrari’nin yeni zirvesini temsil ediyor.

F80, hibrid bir süper güç makinesi olarak çift turbo beslemeli 120° V6 motoruna üç elektrik motoru eşlik ediyor ve toplamda tam 1.200 HP (883 kW) üretiyor. Bu güç, dört tekerlekten çekiş, aktif tork yönlendirme ve motor sporları sınıfı aerodinamik destekle birleşerek aracı tam bir performans canavarına dönüştürüyor.

Bu azgın Ferrari’nin kalbi, 2.999 cc 850 Nm’lik motoru, 88x82 mm cam ve stok ile aslında 296 GTB’de kullanılan motora benzer, fakat 9,5:1 sıkıştırma oranıyla Le Mans şampiyonu 499P’deki motorla çok daha ortak mühendislik taşıyor. Bu sayede dinamik limiti dakikada tam 9.200 devire ulaşabiliyor ve 900 HP (662 kW) güç üretiyor. Ferrari’nin bugüne kadar ürettiği en güçlü motorunun ağırlığının 296’daki motorla aynı olduğunu ve bunun sırrının titanyum cıvatalar ve yenilenmiş krank karterinde gizli olduğunu da söyleyelim.

Bu V6’ya eşlik eden 30 bin devir çeviren üç elektrik motorundan 12,9 kg’lık ikisi, her biri bir ön tekerleği çalıştıran 142 HP (105 kW) 121 Nm’lik e-motorlar… 8,8 kg ağırlığındaki üçüncü motor ise, arka aksa bağlanmış bir enerji geri kazanım sistemi ile donatılmış ve tam 95 HP (70 kW) 45 Nm kadar enerji geri kazandırabilirken, 81 HP yani 60 kW ile içten yanmalı motoru destekliyor. Turbo beslemelere bile elektrik motorları destek verirken; gaz pedalına dokunduğunuzda turbolar anında devreye giriyor…

Bütün bu teknoloji birleştiğinde; F80, 0-100 km/h hızlanmasını sadece 2.15 saniyede, 0-200 km/h hızlanmasını ise 5.75 saniyede tamamlıyor. Maksimum hız ise 350 km/s ile sınırlı, bu da onu McLaren W1 ve Mercedes-AMG One’dan bir nebze daha yavaş yapsa da, bu hızlarda küçük farkların ne kadar önemsiz olduğunu tahmin edebilirsiniz…

Atletik ve saldırgan

Ferrari F80’deki güç modları sayesinde bu mekanik canavarı tam istediğiniz seviyede ‘çılgınlığa’ ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyondaki ünlü Manettino düğmesi ile Hybrid, Performance ve Qualify modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. F80’in 2,28 kWh’lik 350A 650-860V 6,16 kW/kg (242kW 39,3 kg) bataryası, tam elektrikli sürüş için yeterli olmasa da, Hybrid modunda motoru durdurup yavaşlama sırasında enerji tasarrufu sağlamanıza yetiyor. Performance ve Qualify modları ise, Ferrari’nin özel Boost optimizasyonu ile pistte maksimum performans için elektrik gücünün en verimli şekilde nasıl dağıtılabileceğini öğretebiliyor.

Flavio Manzoni’nin imzaladığı tasarımda ise; Ferrari F80, 1.701 mm dingil mesafesi üstünde 4,84 m uzunluk, 2,06 m genişlik ve boş ağırlıkta 1.138 mm yükseklik ölçülerinde atletikliği ve saldırganlığı bir araya getiriyor. F40, F50 ve Enzo’nun kaslı duruşu, LaFerrari’nin agresif çizgileri ve klasik 330 P3’ün kavisli hatları bu araçta buluşmuş. Ayrıca, F80’in ön tarafındaki çift katmanlı yapı, Le Mans yarış otomobili 499P’den esinlenilmiş. Öndeki buruna monte S-Duct’ın üst tarafa havayı yönlendirmesi gibi arkaya rüzgarı yönlendiren, motora ekstra hava sokarak 5 HP ekstra güç çıkaran NACA kapı arkası kanallarıyla da F1 teknolojisine selam duruyor. Yüksekliği ve açısı ayarlanabilir arka dev kanadı ise, arka difüzör ile birlikte 590 kg yere basma kuvveti sağlıyor. 460 kg’lık ön kısmın marjinal borulanmasıyla da, toplamda 250 km/h hızda tam 1.000 kg kadar yere yapışabiliyor!

Bu kadar yere basma kuvveti varken, aracın şasisinin de oldukça sağlam olması şart… Ferrari, F80’in eski LaFerrari’ye göre yüzde 50 daha rijit olduğunu söylüyor, hem de tam 60 kg daha hafif!.. Karbon fiber gövde, aluminyum alt çerçeve ve titanyumdan yapılmış 3D baskı suspansiyon bileşenleriyle hafiflik ve dayanıklılık idealin ötesinde bir dengeye kavuşturulmuş. Multimatic aktif suspansiyon ise, dört 48V aktüatörle donatılmış, böylece virajlarda araç hep düz kalacak ve yere yapışarak inanılmaz bir yol tutuş sağlayacakmış.

Deselerasyonu da, en az akselerasyonu kadar kadar etkileyici performans göstersin diye, önde 408x220x38mm seramik diskler ve altı pistonlu kaliperler, arkada ise 390x263x32 mm diskler ve dört pistonlu kaliperler ile donatılmış… Önde 285/30 R20, arkada 345/30 R21 lastikleri zorlayacak fren sistemiyle 200 km/h hızdan sadece 98 metrede tam güvenle yavaşlamanızı sağlayacağından da eminler…

İç mekanda ise Ferrari, F80’i bir ‘1+1’ olarak tanımlıyor. Sürücü merkezde, yolcu ise arka duvara sabitlenmiş bir koltukta oturuyor. Düz tabanlı direksiyon, fiziksel düğmelerle donatılmış ve dijital gösterge paneli direksiyonun hemen üstüne yerleştirilmiş, böylece tüm verileri gözünüzden kaçırmanız imkansız. Hatta koltukların arkasında Ferrari imzalı 35 desimetreküplük özel bagaj seti için bile yer var.

İtalya’da 3,6 milyon Euro, Türkiye için 12 milyon Euro, yani 426 milyon TL’lik fiyatı için çıldırmaya da gerek yok… Zira, üretilecek 799 aracın hepsi şimdiden satılmış durumda!..