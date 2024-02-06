CANAN DEMİRAY

Ryan Murphy bu kez Feud: Capote vs The Swans ile 1970’lerde bir skandalın perdelerini aralamaya davet ediyor.

Başarılı edebiyatçı Truman Capote, eserlerinin yanında sert üslubu ve fırtınalı yaşamıyla da tanındı. Unutulmaz filmlerden Breakfast at Tiffany's Capote’nin yazdığı aynı adlı novelladan uyarlandığını da hatırlayalım. New York sosyetesini çok iyi tanıyan Capote, Esquire dergisinde yakın çevresinde bulunan ve yazarın kuğularım dediği sosyetenin saygın kadınlarının sırlarını ifşa ettikten sonra kara listeye alınmış ve dışlanmıştı. Dizi, bu skandalı ve arkasından gelen olayları, 1984’te Capote'un ölümüne kadar uzanan dönemi içine alarak anlatıyor. Sekiz bölümden oluşan dizi, Laurence Leamer'ın "Capote's Women" adlı kitabına dayanıyor.

En son The White Lotus'taki müthiş performansıyla izlediğimiz Tom Hollander, dizinin Capote’si olarak ekrana geliyor. Capote’nin yakın arkadaşı Babe Paley’i ise Naomi Watts canlandırıyor. Capote’nin sosyetenin sırlarını ifşa ettiği hikaye, Diane Lane, Calista Flockhart, Molly Ringwald,Demi Moore, Chloë Sevigny gibi oyuncuların olduğu dikkat çekici bir kadroya sahip

Dizinin galası, geçtiğimiz hafta Modern Sanat Müzesi’ndeki ön gösteriminin ardından Capote’s 1966’daki unutulmaz maskeli siyah beyaz balosunun da gerçekleştiği The Plaza Hotel’de yapıldı. 31 Ocak’ta Hulu’da yayınlanmaya dizinin ilerleyen zamanlarda Disney Plus'a da gelmesi bekleniyor.