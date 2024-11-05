Fikirleriniz görsele dönüşüyor

HELİN KAYA

Google yeni bir yapay zeka teknolojisi ile karşımızda. Gemini’dan bahseder misiniz bize? Nedir Gemini?

Gemini, çok modlu yapay zeka modellerinden oluşan bir ekosistem. ‘Çok modlu’ olması da; metin, resim, ses, video ve hatta kodlama dilleri dahil olmak üzere farklı bilgi türlerini genelleştirebileceği, anlayabileceği ve birleştirebileceği anlamına geliyor. Geniş dil desteği, kodlama becerisi ve sürekli öğrenme fonksiyonuyla ön plana çıkan Gemini ekosistemimizin farklı ihtiyaçlara cevap veren dört farklı ürünü var: Gemini Ultra, Gemini Pro, Gemini Flash ve Gemini Nano. Gemini, yorumlama, kıyas yapma, analiz etme gibi yeteneklere sahip olduğu için yaratıcı süreçleri destekliyor, bir asistan gibi çalışıyor. Gemini’ın üretken yapay zeka özellikleri, bir şeyi öğrenirken, içerik üretirken, bir konuda araştırma yaparken pek çok konuda süreçlerinizi hızlandırıyor. Gemini’ı bir araç olarak kullanabilecek, pek çok konuda destek alabilecek, hayal gücünü ortaya çıkarmak noktasında yardımcı olacak, iş birliği yapılabilecek bir asistan olarak görmek gerekiyor.

Kullanım alanları hakkında bilgi verebilir misiniz? Türkiye’de hangi özelliklerinden yararlanabiliyoruz?

Gemini, diğer Google hizmetleriyle birlikte çalışabiliyor. Extensions yani uzantılar sayesinde, Gemini, her gün kullandığınız Google araçlarıyla -Gmail, Docs, Drive, Google Maps, YouTube ve Google Flights and Hotels gibi- entegre çalışıyor. Örneğin, Efes’e ya da Kapadokya’ya bir gezi planlıyorsanız, artık Gemini’a Gmail’den seyahate katılacak herkes için uygun tarihleri almasını, gerçek zamanlı uçuş ve otel bilgilerini bulmasını, havaalanına Google Maps yol tariflerini göstermesini ve orada yapılacaklar hakkında YouTube videoları iletmesi isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra görsel oluşturma fonksiyonu Imagen 3, sadece birkaç kelimeyle görsel oluşturarak görsel kalitede yeni bir standart belirliyor. Gemini’dan gerçekçi manzaralar, dokulu yağlı boya tabloları veya ilginç stop motion sahneleri gibi çeşitli stillerde görseller oluşturmasını isteyebilirsiniz. Bu özellik, yaratıcı süreçlerinizi desteklemek ve fikirlerinizi görselleştirmenize yardımcı olmak için tasarlandı.

Google’ın diğer ürünleriyle karşılaştırırsak Gemini nasıl bir farkla karşımıza çıkıyor?

Gemini, en başından itibaren çok modlu (multimodal) bir yapıda tasarlandı. Bu, Gemini'ın metin, kod, ses, görsel ve video gibi farklı bilgi türlerini sorunsuzca anlayabilme, işleme ve birleştirebilme yeteneğine sahip olduğu anlamına geliyor.

Doğal görüntü anlayışından matematiksel akıl yürütmeye kadar geniş bir yelpazede üstün performans sergileyen Gemini Ultra, 32 yaygın endüstri kriterinden 30'unda mevcut en gelişmiş modellerin bile ötesine geçiyor.

Google’ın yapay zekaya yaklaşımı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Yapay zeka öncelikli bir şirket olarak on yılı aşkın bir süredir, yapay zekayı insanlar, işletmeler, topluluklar ve herkes için daha da yararlı hale getirmek üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Yapay zekaya yaklaşımımızın hem cesur hem de sorumlu olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yaklaşım, 2018 yılında oluşturduğumuz yapay zeka ilkelerimizin de rehberliğinde sorunları çözerken topluma olumlu faydaları maksimize edebilmemiz anlamına geliyor. Yapay zekanın temel ve dönüştürücü bir teknoloji olduğuna inanıyoruz ve bu teknolojinin, insan emeğinin yer aldığı hemen hemen her alanda insanlara ve topluma fayda sağlama kapasitesi sayesinde önemli avantajlar sunacağı kanaatindeyiz.

Yapay zeka sistemleri birçok meslek grubuna çalışma hayatında destek oluyor. Gemini özelinde bu sistemi ele alırsak, hangi sektörlerin daha fazla yararlanabileceğini söyleyebilirsiniz?

Gemini, geniş bir yelpazede sektörlere değer katabilecek bir yapay zeka sistemi. Özellikle yaratıcı endüstriler, medya, pazarlama, finans, sağlık, eğitim ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda öne çıkıyor. Bu sistem, iş süreçlerini hızlandırarak, veri analizlerini daha etkili hale getirerek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak hem profesyonellere hem de toplumsal konulara büyük bir avantaj sağlayabilir. Yapay zekanın sunduğu bu tür çözümler, sektörden bağımsız olarak her işletmeye inovasyon ve verimlilik getirme potansiyeline sahip.

Gemini’ın yakın geleceği hakkında ön görüşleriniz neler? Daha güçlü bir versiyonla karşımıza çıkabilmesi mümkün mü?

Yapay zeka, insan emeğinin yer aldığı hemen hemen her alanda insanları destekleme, tamamlama, güçlendirme ve ilham verme yeteneği aracılığıyla önemli avantajlar sunacak. Önümüzdeki dönemde yapay zekanın disiplinler arası bir etkileşimle önü daha fazla açılacak; bilimden teknolojiye, sağlıktan tarıma pek çok alanda ön planda olacağına inanıyoruz. Yapay zeka etki alanını genişlettikçe ve daha fazla insan onu deneyimledikçe, kendini geliştirmeye ve daha fazla fayda sağlamaya devam edecek. Gemini’ın ya da yapay zeka asistanlarının geleceği noktasında da buradaki vizyonumuzu yansıttığını düşündüğümüz için Project Astra’ya bir parantez açmak isterim. Project Astra, Google’ın DeepMind tarafından geliştirilen ve geleceğin evrensel yapay zeka asistanı olarak tanımlanan; metin, görsel, video ve ses gibi çoklu veri türlerini bir arada işleyerek, gerçek zamanlı ve bağlamsal yanıtlar sunabilen gelişmiş bir prototip. İnsanların bir telefon veya gözlük aracılığıyla yanlarında uzman bir yapay zeka asistanına sahip olabileceği bir geleceğin vizyonunu görüyoruz. Project Astra yapay zeka asistanları hakkında nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi, neler hayal ettiğimizi özetliyor.