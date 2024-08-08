Fransızların premium yolculuğu!

OKAN ALTAN

Tasarım açısından E-5008, küçük kardeşiyle birebir aynı, ince farlı ve büyük panjurlu ön yüzü ile farklı bir görünüm sunmasa da; arka tarafa doğru ilerledikçe, SUV coupe yerine artık yüksek yapılı bir minivan’ın yerini alan daha StationWagon-SUV yapıyı fark ediyorsunuz.

Önceki 5008’den 15 cm ve 3008’den 25 cm daha uzun, toplamda 4,79 m uzunluğa sahip irilikte, hantal bir form beklenebilir; fakat tasarımcılar arka camın eğimi ve D sütunundaki küçük ‘kink’ hareket ile cam yüzeyler arasında dinamik bir çizgi oluşturmuşlar. Camların kapı çizgileri de kromdan arındırılarak, sade ve şık hatlar oluşturulmuş. Farlar ve siyah bantta da bunu göstermişler. Sonuçta; uyumlu bir görünüm, daha cezbedici, prestijli ve dikkat çekici bir 5008 silüeti başarmışlar. Kabin içindeyse fazla sürprize gerek kalmadan, 3008’in panoramik i-Cock pit’i, küçük direksiyon ve 21 inçlik kavisli gösterge paneliyle merkezi ekran ikilisi korunmuş. Bu büyük Peugeot’nun 7 kişiye kadar yolcu alabilmesi için 3. sıra koltuklar çocuklara veya 1.90’dan kısa yetişkinlere çok uygun. Hatta bacak mesafesinde çok sıkışık veya bunaltıcı hissettirmediğini de belirtelim. En arkaya erişim de küçük bir koltuk yatırma düğmesiyle geniş bir açıya kadar yatırılıp kolayca girebileceğiniz şekilde basit. Orta sıra ise, uzatılmış dingil mesafesi ve 15 cm kaydırılabilir koltuk sayesinde çok geniş denilebilir. Ayrıca, aktarma tüneli olmadığı için orta sıranın orta koltuğu bile rahat… 7 koltuk konfigürasyonunda 348 litre, 5 koltuklu olarak 916 lt yani 748 desimetreküp ve tüm koltuklar katlandığında ise devasa 2.232 litreye kadar bagaj kapasitesi de çok beğenilecek…

Gücünü ön tekerleklere ileten ve 73 kWh’lik bir NMC batarya ile beslenen 210 HP’lik tam elektrikli sabit mıknatıslı senkron motoruyla WLTP karma döngüsüne göre 502 km menzil sunan E-5008, gerçek koşullarda dikkatsiz sürüşlerimiz de 16,7 kWh/100 km tüketerek 430 km menzile bile ulaşmamızı sağladı. Otoban sürüşlerinde de 110 km/h hızla 22 kWh/100 km tüketerek 345 km menzili ve şehir içi trafiğinde 15 kWh/100 km ile yaklaşık 485 km menzili hesapladık. Bu arada, Peugeot E-5008’in yakında 320 HP çift e-motorlu ve 230 HP büyük 96 kWh bataryalı modellerinin de üretileceğini söyleyelim. Ayrıca, Türkiye’de de satılacak 136 HP beygir gücünde mild-hybrid ve 195 beygir gücünde plug-in hybrid versiyonları da mevcut olacak.

GÜVENLİ VE DENGELİ

E-5008’in akılda bıraktığı en önemli özelliği, başarılı gürültü yalıtımıyla sessiz ve konforlu sürüşü idi. Adaptif suspansiyon sistemi olmasa da, yolun düzensizliklerini iyi emen ve kabin içindekileri sarsmayan, çok iyi bir yaylanma geometrisi ve amortisör sistemi kullanılmış. Yumuşak direksiyonun çevik ve kolay hareket etmenizi sağlamasını da, premium bir özellik olarak not aldık. Genel yumuşaklık ve benzinlilerdeki gibi ani sarsıntıların olmaması, sizin sürüşe ve yolcuların da manzaraya odaklanmasını sağlıyor, 360 derece kamera ve iyi çevresel görüş, şehir içinde daha rahat kullanım imkanı tanıyor. 11,2 metrelik geniş dönüş çapı da, dar sokaklarda veya yoğun trafikte hareketlerinizi kolaylaştırıyor. Yüksek hızlarda da stabilitesi ve iyi çevresel görüşünü bonusları olarak işaretleyebiliriz. Çeviklik başlığındaysa; normal modda gücün sadece %90’ını yavaş bir şekilde aktaran E-5008, Sport modda biraz daha canlı sürüş başlatıyor. Aile dostu bir hızlanma karakteri benimsemiş olsa da, ağırlığına rağmen gövde hareketlerini gayet iyi kontrol ettirebiliyor. Tempoyu yükselttiğinizde sürüş keyfini de artırabiliyorsunuz. Yani ritmik saf dinamizm değil de, güvenli ve yeterince dengeli kalması istenmiş gibi… Direksiyondaki iyi geri bildirimin çizgilerinizde hassas kalmanıza da izin veriyor. Frenleme de keskin ve doğal, fakat sert enerji geri kazanım seviyesinin ani deselerasyonuna alışmak gerek. Kısaca; sakin bir gezinti otomobili ortaya çıkarılmış!..

Konforunun bir avantajı da, şarj noktalarını daha az ziyaret etmeniz olacak. 160 kW’a kadar şarj piki kabul ederek, yüzde 20’den 80’e otuz dakika içinde çıkabilen, dahili 11 kW AC şarj cihazı ile 4 buçuk saatte veya 22 kW opsiyonuyla 3 saat “dolum” yapmanız de önemli artısı… Deri direksiyon simidi, Pixel LED farları gibi standartları, açılır tavan ve 360° kamera opsiyonları, dış tasarımdan tamamen yenilenmiş iç mekana ve güç ünitelerine kadar her şeyi değiştirilen yeni 5008, 345 Nm maksimum torkuyla 0-100 km/h hızlanmasını da 9,7 saniyede tamamlıyor… Fransız şıklığını ultra modern bir alt yapıyla tamamlayan, akıllı sürüş asistanlarıyla sürüşü kolaylaştıran, ambiyans ışıkların dan bağlantılı akıllı fonksiyonlarına ve malzeme kalitesine Peugeot’nun asıl niyeti pahalı Almanları yakalamak olmalı!..