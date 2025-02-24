Frida’nın dünyası

Şule Görmez

Proje ne zaman şekillendi?

Cengiz Ayyıldız: Fri­da Kahlo hiç tartışmasız yir­minci yüzyılın en önemli res­samlarından biri. 18 yaşında geçirdiği korkunç kaza son­rası çektiği fiziksel acılar kar­şısındaki cesareti, inatçı ya­şama sevinci, farklı ve özgün olma konusundaki ısrarı, öz­gün otoportreleri, ünlü duvar ressamı Diego Rivera’yla fır­tınalı evliliği… Sergi fikri Fri­da Kahlo’nun sadece sanatçı kimliğinin ötesine geçerek, içsel yolculuğuna daha ön­ce hiç sunulmamış bir pers­pektiften ışık tutma ve kişisel yolculuklarını daha derin bir şekilde keşfetme arzusuyla doğdu. Frida’nın Günlükleri, onun sanatının ve yaşantısı­nın gizli kalmış duygusal de­rinliklerini açığa çıkarmamı­za yardımcı olurken, kişisel mücadeleleri ve zaferlerine de bir pencere açıyor.

Çalışma süreciniz nasıl gerçekleşti?

Koray Özdemir: Frida Kahlo tüm dünya için bir ikon. Üç yıl önce Frida Kahlo Corporation’la ilk kez temasa geçtik. Nasıl bir konsept yaratabileceğimiz konusunda üç yıl boyunca uzun bir çalışma ve hazırlık süreci yaşadık. Bu çalışmanın sonuncunda da dünyada bir ilke imza attık. Frida Kahlo’nın günlükleri özelinde hazırlanan ilk sergiyi hayata geçirmeyi başardık. Frida’nın eserlerinin yanı sıra onun hayatını, ideolojisini ve fikirlerini daha çok anlatabildiğimiz ‘phygital/fijital’ bir sergi haline getirdik. Daha önce eserlerinin, kıyafetlerinin yer aldığı sergiler yapıldı. Bu Frida Kahlo’nın Günlükleri özelinde dünyada hazırlanan ilk sergi aynı zamanda.

Bu tip sergilerin yükselişiyle ilgili neler söylemek istersiniz?

C.A: Fijital sergiler, izleyiciye en iyi deneyimi sunmak için fiziksel ve dijitali senkronize bir şekilde sunuyor. Yapıtlara ait imgeler, dijital teknolojiler ve duygusal öğeler yoluyla izleyicilere farklı deneyimler yaşatıyor. Yeni teknolojilerin benimsenerek kullanılmasıyla değişimin öncüsü olma veya değişen trendleri yakalamada, izleyiciye daha çok şey hissettirme ve anlatmada, kişisel deneyimler yaşatarak çok daha etkin mesaj vermede ve etkileşim kurmakta oldukça başarılı sonuçlar elde ediyoruz.

Sanatına dair ne gibi izlenimler göreceğiz?

C.A: Sergi aslında Frida Kahlo’nın sanatı üzerine direkt odaklanan bir sergi değil. Daha çok günlükleriyle hayatı üzerine odaklanan bir sergi. Günlüklerine figürler çizmiş. Biz de dijital tarafta ziyaretçilerin deneyimini yükseltmek adına Türk sanatçılar ve Türk stüdyolarla işbirliği yaptık. Günlükleri içerine muazzam figürler çizmiş. Bunları bir şekilde dijitalize etmeye gayret ettik. Ve bunla ilgili dev bir dijital günlüğümüz var. Günlüklerin her sayfası ayrı bir sanat eseri. Muazzam çizimler ve muazzam bir epik bir anlatımı ve dili var. Hayatında bilinmeyenleri de hem fiziksel hem dijital angajmanlarla görmüş, hissetmiş olduğumuz bir sergi.

Frida'nın kadın, kimlik, duygusal acılar ve toplumsal cinsiyet üzerine yaptığı incelemeler, sergide nasıl ele alınıyor?

K.Ö: Frida’nın dünyası, disiplinler arası bir yaklaşımla sergileniyor. Di­jital medya sanatçılarından yapay zekâ uzmanlarına, mi­marlardan enstalasyon ta­sarımcılarına kadar birçok farklı alandan sanatçıyı bir araya getirdik. Bu etkileşim, Frida’nın hayatını ve sanatını çok boyutlu bir şekilde yansı­tıyor. Her sanatçı, Frida’nın iç dünyasını kendi disiplini aracılığıyla yeniden yorum­layarak, izleyicilere çok yönlü bir deneyim sunuyor. Bu di­siplinlerin uyumu, Frida’nın sanatsal vizyonunu daha da derinleştiriyor. Her bö­lüm, Frida’nın yaşamına dair bir kesit sunuyor ve ziyaretçi­ler bu bölümler arasında ade­ta Frida’nın içsel yolculuğuna eşlik ediyor.

‘Frida Kahlo’nun Günlükleri’ sergisi, 23 Mart’a kadar AKM’de görülebilir.