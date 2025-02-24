Frida’nın dünyası
Sanatçının günlüklerinden esinlenerek hazırlanan dünyadaki ilk sergi olma özelliğini taşıyan ‘Frida Kahlo’nun Günlükleri’ sergisini proje yönetmenleri Cengiz Ayyıldız ve Koray Özdemir’den dinledik.
Şule Görmez
Proje ne zaman şekillendi?
Cengiz Ayyıldız: Frida Kahlo hiç tartışmasız yirminci yüzyılın en önemli ressamlarından biri. 18 yaşında geçirdiği korkunç kaza sonrası çektiği fiziksel acılar karşısındaki cesareti, inatçı yaşama sevinci, farklı ve özgün olma konusundaki ısrarı, özgün otoportreleri, ünlü duvar ressamı Diego Rivera’yla fırtınalı evliliği… Sergi fikri Frida Kahlo’nun sadece sanatçı kimliğinin ötesine geçerek, içsel yolculuğuna daha önce hiç sunulmamış bir perspektiften ışık tutma ve kişisel yolculuklarını daha derin bir şekilde keşfetme arzusuyla doğdu. Frida’nın Günlükleri, onun sanatının ve yaşantısının gizli kalmış duygusal derinliklerini açığa çıkarmamıza yardımcı olurken, kişisel mücadeleleri ve zaferlerine de bir pencere açıyor.
Çalışma süreciniz nasıl gerçekleşti?
Koray Özdemir: Frida Kahlo tüm dünya için bir ikon. Üç yıl önce Frida Kahlo Corporation’la ilk kez temasa geçtik. Nasıl bir konsept yaratabileceğimiz konusunda üç yıl boyunca uzun bir çalışma ve hazırlık süreci yaşadık. Bu çalışmanın sonuncunda da dünyada bir ilke imza attık. Frida Kahlo’nın günlükleri özelinde hazırlanan ilk sergiyi hayata geçirmeyi başardık. Frida’nın eserlerinin yanı sıra onun hayatını, ideolojisini ve fikirlerini daha çok anlatabildiğimiz ‘phygital/fijital’ bir sergi haline getirdik. Daha önce eserlerinin, kıyafetlerinin yer aldığı sergiler yapıldı. Bu Frida Kahlo’nın Günlükleri özelinde dünyada hazırlanan ilk sergi aynı zamanda.
Bu tip sergilerin yükselişiyle ilgili neler söylemek istersiniz?
C.A: Fijital sergiler, izleyiciye en iyi deneyimi sunmak için fiziksel ve dijitali senkronize bir şekilde sunuyor. Yapıtlara ait imgeler, dijital teknolojiler ve duygusal öğeler yoluyla izleyicilere farklı deneyimler yaşatıyor. Yeni teknolojilerin benimsenerek kullanılmasıyla değişimin öncüsü olma veya değişen trendleri yakalamada, izleyiciye daha çok şey hissettirme ve anlatmada, kişisel deneyimler yaşatarak çok daha etkin mesaj vermede ve etkileşim kurmakta oldukça başarılı sonuçlar elde ediyoruz.
Sanatına dair ne gibi izlenimler göreceğiz?
C.A: Sergi aslında Frida Kahlo’nın sanatı üzerine direkt odaklanan bir sergi değil. Daha çok günlükleriyle hayatı üzerine odaklanan bir sergi. Günlüklerine figürler çizmiş. Biz de dijital tarafta ziyaretçilerin deneyimini yükseltmek adına Türk sanatçılar ve Türk stüdyolarla işbirliği yaptık. Günlükleri içerine muazzam figürler çizmiş. Bunları bir şekilde dijitalize etmeye gayret ettik. Ve bunla ilgili dev bir dijital günlüğümüz var. Günlüklerin her sayfası ayrı bir sanat eseri. Muazzam çizimler ve muazzam bir epik bir anlatımı ve dili var. Hayatında bilinmeyenleri de hem fiziksel hem dijital angajmanlarla görmüş, hissetmiş olduğumuz bir sergi.
Frida'nın kadın, kimlik, duygusal acılar ve toplumsal cinsiyet üzerine yaptığı incelemeler, sergide nasıl ele alınıyor?
K.Ö: Frida’nın dünyası, disiplinler arası bir yaklaşımla sergileniyor. Dijital medya sanatçılarından yapay zekâ uzmanlarına, mimarlardan enstalasyon tasarımcılarına kadar birçok farklı alandan sanatçıyı bir araya getirdik. Bu etkileşim, Frida’nın hayatını ve sanatını çok boyutlu bir şekilde yansıtıyor. Her sanatçı, Frida’nın iç dünyasını kendi disiplini aracılığıyla yeniden yorumlayarak, izleyicilere çok yönlü bir deneyim sunuyor. Bu disiplinlerin uyumu, Frida’nın sanatsal vizyonunu daha da derinleştiriyor. Her bölüm, Frida’nın yaşamına dair bir kesit sunuyor ve ziyaretçiler bu bölümler arasında adeta Frida’nın içsel yolculuğuna eşlik ediyor.
‘Frida Kahlo’nun Günlükleri’ sergisi, 23 Mart’a kadar AKM’de görülebilir.