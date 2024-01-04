“Fuga ile Levent’e hareket katacağız”

Özge YAVUZ



Galata Business Center markasıyla 2015 yılından beri kişiler ve şirketlere yeni nesil oﬁs hizmetleri sunan girişimci kardeşler Umut ve Uğur Uçak, İstanbul Levent bölgesinde hedef büyüttü. İstiklal Caddesi dışında Levent’te 5 tane hazır ofis binası işleten firma, şimdi de Fuga markasıyla Levent’te Kanyon AVM’ye komşu bir kafe açtı. 350 metrekarelik patisserie konseptindeki Fuga’nın 4 ay gibi kısa bir sürede Levent’te iş çıkışı insanların uğrak yeri olmayı başardığını söyleyen Galata Business Center ve Fuga Kurucu Ortağı Umut Uçak, “Amaçlarımızdan biri Levent’te daha da büyümek ve burayı akşamları ve hafta sonları da işlek bir hale getirmek” diyor. Sanal ofis, hazır ofis ve ortak çalışma alanları ile faaliyetlerini sürdüren ve gıda alanında Fuga markasıyla büyümeyi hedefleyen Umut ve Uğur Uçak’la yeni hedeflerini konuştuk…

Galata Business Center’dan kısaca bahseder misiniz?

UMUT UÇAK: 5 tanesi Levent’te, bir tanesi İstiklal Caddesi ve bir de 4.Levent’te olmak üzere hazır ofis alanlarımız var. Sanal oﬁs hizmetimiz pandemi dönemi ile beraber daha fazla kullanılmaya başlandı ve ﬁrma sahiplerine kurumsal oﬁs hizmetleri alırken oﬁs giderlerini düşürme imkanı sundu. Onun dışında firmalara istedikleri ofisi tasarlayıp, teslim ediyoruz. Bir de coworking alanlarımız var.

Gıda alanına da adım attınız. Fuga’dan bahseder misiniz?

Biz artık gıdayla ilgili her türlü yatırımımızı Fuga markasıyla yapacağız. Levent’te açtığımız Fuga Cafe’nin altında 3.500 metrekarelik hazır ofis alanımız da var. Burada kafe girişli bir iş yeri mantığıyla bir sinerji yaratmak istedik. Kısa sürede önemli bir gelişme kaydettik. Gece 24.00’e kadar açığız ve müşterilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz.

Neden ilk şubeyi Levent’te açtınız?

Konum avantajı var. Ayrıca ben Galata Business Center olarak da Levent’te her binada olmak istiyorum. Levent önemli bir iş merkezi. Bence Türkiye’de girişimci ruhların bir araya geldiği bir bölge yok. Burayı açarken, ‘Levent’e böyle bir kafe lazım, bir kaçış alanı lazım’ mantığıyla hareket ettik. Levent iş çıkışı boşalıyor. Burada bir hareket sağlamak istiyoruz.

Peki başka şubeler açacak mısınız?

UĞUR UÇAK: Fuga 6 ay sonra Sirkeci’de açılacak. Bebek, Caddebostan, Galata, Nişantaşı hedef bölgeler arasında. Açıkçası biz doğru mekanları buluyoruz, doğru mekana doğru işi konumlandırıyoruz. Bu mekanda çalışacak firmayı bulmaya çalışıyoruz. Olmadı biz o işe giriyoruz. Yani biz mekanları değerlendiriyoruz.

İstanbul dışında Bodrum Dereköy’de de 3.5 dönüm arazide bir bina kiraladık. Burada etkinlik ve gıdanın içerisinde olacağı bir konsept düşünüyoruz. Fuga’nın yazlık konseptini yapacağız. İçinde konaklaması olan, toplantı etkinlik alanları olan, hobi bahçeleriyle birlikte bir kampüs yaratma hedefindeyiz.