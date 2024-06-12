Ece ULUSUM

Naif ve güçlü ses Gabrielle Cavassa yenilikçi ve gelenekseli harmanladığı tarzıyla 31. İstanbul Caz Festivali ile şehrimize geliyor. Müzisyen, 16 Temmuz’da usta saksofonculardan Joshua Redman ile birlikte Esma Sultan Yalısı’nda olacak. Cavassa bir çeşit az deneyi sunacakları konser için epey heyecanlı. Müzisyen ile konuştuk, konsere dair ipuçları aldık.

Festivale özel sürprizleriniz olacak mı? Ne tür bir setlist hazırladınız?

Her zaman sürprizler vardır ama söylersem sürpriz olmaz! Tematik olarak albümümüzün konseptiyle ilgili şarkılardan oluşan, stil açısından geniş yelpazede ve duygusal olarak dinamik bir setlist hazırladık. Sizin için şarkı söylemek benim için çok anlamlı. Bu benim hayalim.

Joshua Redman ve ekiple olan müzikal uyumu nasıl değerlendirirsiniz?

Joshua nazik bir lider; bize büyümemiz için alan verdi ve biz de büyüdük! Bir grup olarak birlikte evrildik. İyi bir günde bütün olarak işlev görüyoruz.

Caz müziği ve hayatınızdaki yerini nasıl tanımlarsınız?

Caz müziği, gençken Billie Holiday'i ilk kez keşfettiğimden beri hayatımda büyük bir rahatlık ve büyük bir merak kaynağı olmuştur. Ancak caz kavramının, ne yaptığımı ne de müzikal arkadaşlarımın ne yaptığını tanımlamak için yeterli veya tek yol olup olmadığından emin değilim. Yine de bu kavram, benim sanatsal hayatımda çok önemli bir dengeyi ediyor.

Hem geleneksel hem de yenilikçi tarzınızla öne çıkan bir sesiniz var. Bu ikisini nasıl harmanlıyorsunuz?

Teşekkür ederim, bu çok güzel bir tanım. Geçmişin büyük klasik şarkıcılarını gerçekten seven ve bilen biriyim. Bu gelenek, birçok müzikal değerimi şekillendirdi ama 2024’teyiz ve ben garip modern bir dünyada garip modern bir kızım. Birçok farklı etkileşimim var ve elbette kendime özgü bir enstrümanla uğraşıyorum. Tek bir tarza sınırlı değilim ve öyle olmasını istemiyorum.

Farklı ülkelerde performans sergileyip büyük kalabalıklarla müzik yapmanın sırrı nedir?

Emin değilim ama sanırım en iyi numaram güzel ayakkabılar giymek, bana güven vermek ve sonra rahatlayıp müziği dinlemek. (Gülüyor.)



