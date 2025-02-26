Gazetecilerin Alp çıkarması

SERKAN OCAK

Bundan 7 yıl önce sadece gazetecilerin üye olabildiği ilginç bir gruba dahil oldum. Tam adı Uluslararası Kayakçı Gazeteciler Topluluğu (Ski Clup of Intarnational Journalists - SCIJ).

Soğuk savaş yıllarında kurulmuş bu grubun amacı, ülkelerin birbirleriyle pek görüşmediği yıllarda, gazetecilerin bir bahane ile -kayak yarışı- bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunması. Bu gelenek tam 70 yıldır devam ediyor. Ortada soğuk savaş kalmadı ama bahane devam ediyor; kayak yarışları.

SCIJ, her yıl farklı bir ülkede toplanıyor ve 100’den fazla gazeteci kendi arasında kıyasıya yarışıyor. Fransa, Kanada, Rusya, Bulgaristan, Kazakistan derken bu yıl sıra İtalya’ya geldi. Bir zamanlar -2006- Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapan Bardonecchia, bu sefer de 70. Uluslararası Kayakçı Gazeteciler Topluluğu Buluşması’na ev sahipliği yaptı.

Pistlerde Avrupalı gazetecilerin tozunu yuttuğumuz için Türkiye ekibi olarak katıldığımız yarış macerasını yazının en sonuna bırakıyorum.

Henüz sezonun ortalarınayken, Türkiye ile hemen hemen aynı fiyatlara, olimpiyat sporcularının kaydığı pistlerde nasıl kayabileceğinizin püf noktalarını anlatıyorum; kemerleri bağlayın…

Peşinen söyleyeyim, AB vizesi büyük bir muamma. Vizesi olmayanlar bu yazısı saklayıp belki seneye değerlendirebilirler. Zira şu sıralar AB vizesi almak yaz aylarını bulabiliyor.

Pistlerin uzunluğu 140 km

Bardonecchia, İtalyan Alpleri’nde yer alıyor. 2800 nüfuslu küçük bir kasaba. Torino’ya 1.5 saat mesafede. İster toplu taşıma ile isterseniz trenle ulaşım mümkün.

Otel alternatifi çok ancak SCIJ üyesi 24 ülkeden 133 gazeteci, Villaggio Olimpico’da kaldık. 2006 Kış Olimpiyatları sırasında 310 odalı bu dev otel, sporculara ev sahipliği yapan en büyük konaklama merkezlerinden biriydi. 5 yıldızlı bir otel konforu elbette yoktu ancak fiyat performans son derece iyiydi. Oda fiyatları iki kişi gecelik 5-6 bin TL civarında. Restoranı bir üniversite kantinini andırıyordu ancak lezzet muazzamdı. Yediğim ravioli ve risotto’yu Michelin yıldızlı bir restoranda yesem hiç yadırgamazdım.

Bardonecchia bölgesinde birbirine entegre dört farklı kayak merkezi bulunuyor. Campo Smith’teki pistler otele yürüme mesafesinde. İster kaymaya buradan başlayabilir, isterseniz diğer üçüne ücretsiz servislerle ulaşım sağlayabilirsiniz. Servislerin ücretsiz olması sevinç kaynağı idi ancak bir de bu servislerin Türk malı (Otokar) olması ayrı bir gurur sebebi oldu.

Bu bölgedeki pistlerin toplam uzunluğu 140 kilometre. Ben bir hafta kaydım ancak pistlerin tamamını göremedim.

Bardonecchia, İtalya ile Fransa sınırında bulunuyor. Burası sadece bir kış turizm merkezi değil. Mükemmel manzaraya sahip bu İtalyan Alplerinde yaz kış turizm yapılıyor. Yazın doğa yürüyüşlerinden kaya tırmanışlarına, dağ bisikletinden hikinge uzanan inanılmaz bir ekoturizm var. Kışın ise kayakçılara ev sahipliği yapan bölge aynı zamanda öğrencilerinde yoğun olarak kullandıkları ekonomik bir eğitim merkezi.

Avrupa’da altı ülkenin sınırları içinde bulunan Alpler’de toplam 1.128 kayak merkezi var. Hepsini görmek istiyorum ancak muhtemelen ömrüm buna yetmeyecek. Ancak her fırsatta snowboard’umu alıp seyahate çıkıyorum. Benim ‘bahane’m hazır, siz de kendi bahanenizi yaratın ve yollara düşün.

Kazak gazeteci Yegor Ilın’ın ardından gümüş madalya!

Türkiye’den 5 gazeteci yarışa katıldık. SCIJ’in aynı zamanda başkan yardımcısı olan Gamze Düşmez, Barçın Yinanç, Aylin Öney Tan, Doğal Satmış benim dışımdaki diğer gazetecilerdi.

Toplum üç farklı kategoride yarış düzenlendi. Büyük slalom, karışık slalom ve kayaklı koşu. Türkiye Kayak Federasyonu’nun ‘Milli Takım’ montları ile kıyasıya yarıştık. Kayaklı koşu da bu yıl Kazak gazeteci Yegor Ilın ardından ikinci gelerek gümüş madalyanın sahibi oldum. Üçüncülük ise Belçikalı gazeteci Bruno Schmitz’in oldu.

N e yenir?

En gözde yöresel yemeklerin başında polenta geliyor. Bol bol enerji harcanan kayak sonrasında yüksek kalorili polenta her derde deva. Dağda yaklaşık 292 TL. Kökleri Macarlara uzansa da Bardonecchia şale restoranlarında yiyebileceğiniz en iyi yemeklerden biri de dana gulaş (512 TL). İçinde süt, yumurta, krema ve likör bulunan ‘bombardino’yu da içmeden dönmeyin (182 TL).

Nereye gidilir?

Bardonecchia’da kayak tatili için bir hafta ideal. Ancak tatil periyodunun bir gününü mutlaka Torino merkeze ayırmak şart. İki müzeden birini tercih edin. Sinema Müzesi ya da Mısır Müzesi. Mısır Müzesi’nin en gözde eserlerinden biri, İtalya ile Mısır arasında gerginliğe sebep olan Ramses heykeli sizi bekliyor (1650 TL).

Nasıl gidilir?

Türk Hava Yolları’nda her gün tarifeli sefer bulunuyor. Mart başı gidiş dönüş 7194 TL.