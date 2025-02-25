Geleceğin gıdalarında bitki bazlı devrim

ŞEBNEM TURHAN

Geleceğin gıdalarının yatırım ve işbirliği alanı San Francisco’daki Future Food-Tech Zirvesi yenilikçi ve bitki bazlı 61 girişimin dünyaya duyurulmasını sağlayacak. 13-14 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan zirvede sürdürülebilirlik, beslenme ve küresel gıda güvenliği öne çıkan konular arasında yer alacak.

Zirvenin bir parçası olarak İyilik için Gıda Organizasyonu Puratos, Gut Health Innovation Challenge için üç finalist belirledi: Future Biome, Postbiotics ve Solarea Bio… Future Biome mantar bazlı prebiyotikler üretiyor ve 2022 yılında kuruldu. Postbiotics, herkese reçetesiz, bilimsel olarak kanıtlanmış, uygun fiyatlı ve son derece biyoaktif sağlık çözümleri araştırmayı ve sunmayı taahhüt ediyor. Solera Bio ise, microscape teknolojilerini kullanarak meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunan bakteri ve mantarları izole ederek yaşa bağlı iltihaplı durumların karşılanmamış ihtiyaçlarına yönelik tamamen doğal çözümler geliştiriyorlar.

Bu şirketler çözümlerini ana sahnede sunacak ve kazanan, etkinlikte duyurulacak. Puratos'ta grup sağlık ve refah direktörü Sara de Pelsmaeker'e göre, dünyanın dört bir yanından gelen tüm başvuruların yüksek kalitesi nedeniyle seçim kolay olmadı!

Zirvede ayrıca yeni kurulan şirketlere özel bir alan olan Start-Up Arena, fermantasyon, alternatif proteinler, bileşen inovasyonu ve tarım teknolojisi alanlarında çözümler sunan erken ve büyüme aşamasındaki işletmelerin bir karışımını içerecek. İşletmeler, startup'lar temalı tanıtım oturumlarına, panellere ve ağ kurma fırsatlarına katılacak.

Hızlandırıcı ve yatırımcı grupları…

Küresel hızlandırıcılar ve girişim fonları tarafından desteklenen girişimler de zirveye katılacak. Bu girimler hangileri derseniz: Miruku gibi şirketlerin sürdürülebilir protein üretimi için moleküler tarım yöntemleri geliştirmesini destekleyen Future Food Aotearoa (Yeni Zelanda), Generation Food Rural Partners Fonu, bitki bazlı kabuklu deniz ürünleri alternatifleri üreten Bayou Best Foods ve dünyanın gıda uygulamaları için tek "yeşil" doğal mavi pigmentini üretmesine yardımcı olan Kanada Doğal Ürünleri (NPC).

Zirvede ana sahne tartışmalarına çeşitli yerleşik girişimler ve ölçeklenen şirketler katkıda bulunacak: Hücre bazlı dana burgerleri geliştirmesiyle tanınan, kültür eti öncüsü Mosa Meat. Et ve süt alternatifleri için mantar kaynaklı protein üreten Nature's Fynd. Hayvansal olmayan yumurta beyazı proteinleri konusunda uzmanlaşmış Onego Bio. Üretim ölçeklenebilirliğini artırmak için yüksek verimli fermantasyon teknolojisi geliştiren Pow.Bio, bunlara örnek…

Sektör işbirliği için önemli bir fırsat

Girişim sergilerinin ötesinde, Future Food-Tech kurumsal iş birliği oturumları, yatırımcı toplantıları ve sektörü şekillendiren trendler üzerine tartışmalar sunacak. Konular arasında yapay zeka destekli gıda üretimi, tedarik zinciri istikrarı ve GLP-1 ile ilgili diyet değişikliklerinin yükselişi yer alacak. Etkinliğin, alternatif proteinler, fermantasyon ve gıda israfının azaltılması konusunda yeni çözümler arayan gıda üreticileri, yatırımcılar ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getirmesi bekleniyor.

Zirvede sunum yapan şirketler

Better Dairy: Hayvansal ürünler kullanmadan cheddar ve parmesan gibi süt ürünleri üretmek için hassas fermantasyon kullanıyor.

Better Juice: Lezzeti korurken meyve suyundaki şekeri yüzde 80'e kadar azaltan bir teknoloji geliştirdi.

Maia Farms: Sürdürülebilir gıda üretimi için mantar miselyum bazlı bileşenler konusunda uzmanlaştı.

WASE: Gıda operasyonlarında sürdürülebilirliği artırmak için modüler atıktan enerjiye çözümler sunuyor.

Erken aşamadaki girişimler

Aflabox: Gıda tedarik zincirlerinde aflatoksin tespiti için taşınabilir, yapay zeka destekli bir cihaz geliştirdi.

Cultivated Biosciences: Bitki bazlı süt ürünlerinin dokusunu iyileştirmek için fermantasyona dayalı yağ alternatifleri geliştiriyor.

Ironic Biotech: Et kaynaklı demire benzer biyoyararlanıma sahip bitki bazlı demir proteinleri üzerinde çalışıyor.

Poseidona: Yüksek kaliteli gıda proteinleri üretmek için istilacı türler de dahil olmak üzere kurtarılan deniz yosunlarını kullanıyor.