Geleceğin sporcu konsepti: Toyota FT-Se

Okan ALTAN

Toyota, iki yıl içinde sadece Avrupa’da bile çeyrek milyon tam elektrikli otomobil satış adetlerine ulaşmak için Ar-Ge çalışmalarını çok ciddi şekilde hızlandırdı. Yılda 250 bin bataryalı elektrikli aracı 2026’dan itibaren satmak, Toyota Avrupa’nın 2040 yılına kadar karbon nötrlüğe geçişe öncülük etmesinde de en önemli hedef.

“Sadece bu çözümdür” gibi tek bir yön yerine çoklu yol stratejisi kullanan Toyota Avrupa, tam elektriklileri şimdiden yollara çıkarırken, gelecek için hidrojen yakıt hücrelilere kadar çok geniş bir ürün yelpazesi hazırlıyor.

Toyota’nın küresel ‘herkes için mobilite’ vizyonu, müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak, erişilebilir olmak, düşük ve/veya sıfır emisyonlu hareketlilik çözümleri sunmak ve ‘çok yollu’ yaklaşımla ‘kimseyi geride bırakmamayı’ amaçlıyor.

FT-Se spor otomobil konseptiyle ise biraz daha fazla heyecanlanıyoruz. Toyota’nın renkli geleceğinin nasıl geliştiğiyle de ilgili keyifleniyoruz.

Karbon nötr bir çağda tam elektrikli, yüksek performanslı ve iki koltuklu spor otomobil neden olmasın?

Minimum rüzgar sürtünme katsayısına ulaşmak için aerodinamik geliştirilirken, 20 yıl sonrasında monoton formlara mecbur kalma stresini akıllarımızdan silecek, ilham veren ve ayırt edici çizgilerle güçlü, alçak, geniş duruşa sahip, şık siluetli bir eğlenceli elektromobilin müjdesi şimdiden veriliyor. Daha hafif bir yapı, daha küçük bileşenlerle geliştirilmiş yol tutuşu, viraj almadan ödün vermeme ve frenlemede azami güven de öncelikle ele alınmış.

Kompakt boyutlara ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip yeni nesil bir batarya ile donanacak FT-Se kavram aracının gerçek şekli, sürüş kişiselleştirmesi, sürücünün yaşam tarzını ve bireysel zevklerini yansıtan özgün yazılımlarla da donanacak.

Toyota, sıfır emisyonlu bu bataryalı tam elektrikli FT-Se ile yüksek performanslı spor otomobiller grubunda potansiyel geleceği sergilemek isterken; Gazoo Racing’in motor sporları birikiminden de maksimum faydalanmış. Dayanıklılık, dinamizm ve daha iyisini üretme çabalarıyla bilinen ve neredeyse tüm klasmanlardaki şampiyonluklarıyla başarılarını ortaya koyan bu motorsporları biriminin uzmanlığı, FT-Se konseptini ve bir sürücünün aracıyla ilişkisinin nasıl gelişeceğini ve derinleşeceğini de sergiliyor. ‘Geleceğin Elektrikli Toyota Sporcusu’ açık adıyla FT-Se, çevreye zarar vermeden iki kişiye yüksek performans keyfi yaşatacak.

Şaşırtıcı seviyede şık ve pürüzsüz siluet karakteristiğini bir araya getiren konseptin 1.220 mm’lik kompakt yüksekliği, geçmişteki klasik spor otomobilleri anımsatıyor ve 40 yıl öncesinin MR2 modelinin basıklığını da hatırlatıyor. 1.895 mm’lik genişliğinde ise, yumuşak kıvrımlarla agresif çizgiler birleştirilmiş ve en modern teknolojik ön tasarımla vurgulanan amaca yönelik bir duruş yaratılmış. 4.380 mm uzunluğunun şık siluetinde de, aerodinamik çizgiler, ayırt edici yeni şekiller ve seksi arka kanat dikkat çekiyor.

KULLANICISIYLA BAĞ KURACAK BİR ARAÇ

Yeni nesil Toyota’ların ipuçlarıyla dolu kokpitindeyse, yüksek görünürlük sağlayan alçak gösterge paneli profiliyle sezgisel kontroller ve daha az dikkat dağıtıcı bir sürüş deneyimi sunulmaya çalışılmış. Hatta çevikliğine göre düşünülmüş; yeni dizlikler, ister normal yollarda isterse de doğal yaşam alanı yarış pistlerinde hızla manevralar yaparken sürücüyü ve yolcuyu G kuvvetlerinden korumak üzere tasarlanmış.

Akıllı teknolojiler alanlarındaki ve elektrifikasyonun ilerlemesi, her markanın sıkıcı olmayan ve gerçekten güzel formlarda tam elektrikli araçlara yönelmesini gerektiriyordu. Toyota’nın 3 yıl önce sergilediği ilk tam elektrikli sportif araç fikri, FT-Se ile daha da geliştirilmiş bir vücuda kavuştu diyebiliriz. Yarış dünyasının stabilitesi ve hızı, yeni nesil elektrikli aktarma organlarının tepkisi ve adrenalini ile tamamlanıyor.

Adeta yere yapışık gibi düşük yükseklik ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip en yeni bataryalar ile FT-Se’nin performans sınırlarını zorlamasını sağlanmış. Yüksek teknolojik e-motor, özel bir şanzıman ve klima ünitesi gibi bileşenlerin küçültülmesi ve ağırlığının azaltılması gibi mühendislikler birleştirildiğinde, istikrarlı viraj alma, hızlı tepki veren yol tutuş ve güvenli frenleme gibi geleneksel spor otomobil niteliklerine ulaşılmış. Hatta bu geliştirmenin ardından yeni olanaklara doğru yeni bakış açıları da kazanılmış.

FT-Se’nin, yazılım güncellemelerinin sürekli devam edecek olması ve ötesinde sürekli olarak yükseltilecek olması, aynı zamanda sürücünün yaşam tarzını ve bireysel tercihleri, stressiz kullanım, kişiselleştirme ve kullanışlı işlevlerin her dönem artacağını tahmin ettiriyor.

Toyota, geleceğin mobilitesinin, fiziksel ulaşım sağlamanın ötesinde yaşam tarzlarının yansıtılacağı araçları amaçladığını düşünüyor. Kullanıcısının nabzını hızlandıracak ve uzun vadeli bir bağ kuracak, türünün tek örneği bir araç öngörüyor.

3 ay önce Tokyo’da düzenlenen Japan Mobility Show 2023’te sahneye çıkan yeni nesil bataryaya sahip SUV FT-3e ile yan yana duran hatta adeta gölgelerde saklanan FT-Se konsepti, dünyanın en büyük otomobil markasına çok yakışıyordu. Fiziksel ulaşım aracı olmanın ötesine geçen ve yeni deneyim değerleri keşfeden, elektrifikasyon ve zekanın dönüştürdüğü bir gelecek temsil ediliyor.