Gelecek neslin gıdasının peşinde

ŞEBNEM TURHAN

Dünyanın en büyük gıda fuarı olan ve Almanya Frankfurt’ta yapılan IFFA 2025’in teması ‘et ve proteinleri yeniden düşünmek’ olarak belirlendi. 3-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek fuada bitki bazlı proteinlerin yükselişi damga vuracak gibi görünüyor.

Fuarı düzenleyen Messe Frankfurt, 50 ülkeden yaklaşık 1.000 katılımcının 116.000 metrekarelik alanda yeniliklerini sergilemesini bekliyor. Etkinlik, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Çin'den önemli bir temsiliyetle endüstri devleri, niş uzmanları ve yeni kurulan şirketlerin bir karışımına ev sahipliği yapacak.

Messe Frankfurt Başkanı ve CEO'su Wolfgang Marzin, etkinliğin önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Ticaret fuarları endüstrileri bir araya getiriyor ve IFFA 2025 bunun ikna edici kanıtını sunacak. Katılımcılardan gelen tepkiler etkileyiciydi ve et ve protein endüstrisi için çok sayıda yenilik görmeyi dört gözle bekliyoruz. Şirketler her boyuttaki çiftlik, her protein kaynağı ve dünyanın her bölgesi için çözümler sunacak. Dahası, IFFA yüz yüze görüşmeler, ağ oluşturma ve yeni bilgi edinme için harika bir fırsat. Özetle, yılın endüstri etkinliği."

IFFA 2025'teki odak noktası, verimliliği artırmak, verileri değerlendirmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çeşitli ürün tekliflerini benimsemek olacak. Fuar et ve bitki bazlı seçeneklerden mantar türevi alternatiflere kadar protein üretimindeki yenilikleri vurgulayacak ve çeşitli ve sürdürülebilir gıda kaynaklarına yönelik artan talebi karşılayacak.

Hedef, ‘hayal et’ üretmek

Dev fuar geleceğin proteinini ararken dünyanın en büyük gıda ve tarım tekeli Cargill de bitki bazlı üretim için faaliyetlerini hızlandırdı. Cargill, sürdürülebilir gıda çözümleri geliştiren şirketlere yatırım yaparken, bitki bazlı proteinler, lifler, dokulandırıcılar, yağlar ve katı yağlar içeren geniş bir portföy sunmaya başladı. Bu çabaların bir parçası olarak şirket, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir protein seçeneklerine yönelik artan talebi karşılamak için ENOUGH gibi yeni kurulan şirketlerle işbirliği yapıyor. Cargill'in Et ve Süt Alternatifleri Küresel Genel Müdürü Kevin Lemeilleur, Vegonomics’e yaptığı açıklamada küresel ölçekte ‘hayal et’i yapmak için yeni şirketlere yatırım yaptıklarını ve gelecek neslin gıdasını oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Dünyanın küresel nüfus artışına ayak uydurmak için daha sürdürülebilir şekilde yetiştirilen daha fazla proteine ​​ihtiyaç duyduğunu dile getiren Lemeilleur, bitki bazlı proteinleri üretmek ve pazarlamak için ticari bir anlaşma imzaladıklarını ve üretim tesislerini devreye aldıklarını kaydetti. Lemeilleur, yatırımlarının başlangıç kabul edilebileceğini söyleyerek bitki bazlı süt kategorisinde de büyümeyi hedeflediklerini ifade etti. Bitki bazlı yoğurt, bitki bazlı bezelye proteini gibi üretimlerinin de bulunduğunu belirten Cargill temsilcisi “Bitki bazlı ürünlere yönelik tüketici tercihleri ​​geçtiğimiz yıl önemli ölçüde değişti. Günümüz tüketicileri, satın alımlarını kişisel değerlerinin yansıması olarak görerek algılanan değeri en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Önemsedikleri çevreyi ve toplumsal nedenleri destekleyen kararlar almak istiyorlar ve şirketlerin ve markaların bunu yapmalarına yardımcı olmasını bekliyorlar. Euromonitor'a göre, et alternatifleri için küresel pazarın önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 55 büyümesi bekleniyor. Ayrıca, Cargill'in TrendTracker™ 2024'ü, hassas fermente pazarın yüzde 40 büyüyeceğini ve 2030 yılına kadar 36.3 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor” dedi.

Bitki bazlı burger ve kıyma daha başlangıç

Lemeilleur, amaçlarının tüketicilerin beslenme ve sürdürülebilirlik taleplerini karşılayan çözümler yaratmak olduğunu vurgulayarak “Bitki bazlı burgerler ve kıyma alternatifleri sadece başlangıçtı. Yoğurtlara, içeceklere, peynirlere ve çeşitli et alternatifi formatlarına alternatifler de dahil olmak üzere birçok hazır konsepte sahibiz. Tüketicilerin bitki bazlı yiyecek ve içeceklere olan talebi gelişmeye devam ederken, bu Cargill'in inovasyon çabaları için önemli bir odak noktası olmaya devam ediyor. Ortaklıklara yatırım yapıyoruz ve birlikte ortaya çıkan teknolojileri hızlandırıyor ve üretimi ölçeklendirmeye yardımcı oluyoruz. Alternatif proteinlerden, yağlara ve yağlara, nişastalara ve tatlandırıcılara, fonksiyonel sistemlere, kakao ve çikolataya ve daha fazlasına kadar bu dinamik alanda başarılı olmak için her şeyi içeren geniş, sektör lideri bir çözüm portföyü sunuyoruz” diye konuştu.