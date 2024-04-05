Genç Felsefeciler, “mutluluk” için yarışacak

Genç Felsefeci Ödülleri 2024 Yarışması için geri sayım başladı. Genç Felsefeci Ödülleri’ne, İstanbul’da öğrenim gören kamu ve özel tüm ortaokul öğrencileri, 22 Nisan 2024 tarihine kadar www.gencfelsefeciodulleri.com adresinden başvuruda bulunabilecek.

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Genç Felsefeci Ödülleri’nin konusu, “Mutluluk” olarak belirlendi.

Yarışmaya katılan öğrenciler ilk etapta; “Mutluluk” kavramıyla ilgili bir felsefi soru belirleyerek tartışacak. Ardından “Mutluluk” kavramına ilişkin fikirlerini; bir blog yazısı, makale, mektup, kısa hikâye, diyalog, podcast, video ya da kısa film gibi tercih ettikleri bir formatta bir esere dönüştürecek. Katılımın ücretsiz ve gönüllülüğe dayalı olduğu yarışmaya öğrenciler, bireysel ya da takım halinde başvuru yapabilecek.

Erkan Ulu Okulları öğrencilerinin katılımına kapalı olan yarışmanın jüri üyeliğini MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Bilge SELÇUK, Galatasaray Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ömer AYGÜN, Felsefeci Eğitmen Dr. Özge ÖZDEMİR ile Özel Erkan Ulu Okulları Genel Koordinatörü Zeynep BANAZ ve okulun ortaokul öğrencileri Lal B. ile Batuhan C. üstleniyor.

Soruşturma temelli öğrenme yöntemi (Inquiry Based Learning) ile iyi olma temasını (Human Flourishing, Wellbeing) okul kültürüne yerleştiren Özel Erkan Ulu Okulları, Genç Felsefeci Ödülleri yarışmasının bu alandaki çalışmaları güçlendirmesini ve eğitim dünyasında farkındalık yaratmasını hedefliyor.

İrlanda’da elde edilen birincilik, ilham verdi

Özel Erkan Ulu Okulları Genel Koordinatörü Zeynep BANAZ, yarışmanın bir hedefinin de çocuklarda nitelikli düşünme ve yargıda bulunma becerisinin erken yaşta gelişmesini destekleyen “Çocuklar ve Topluluklar İçin Felsefe (P4C)” yönteminin, Türkiye’de tanınmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Yarışma fikrinin, 2021 yılında Erkan Ulu Okulları öğrencileriyle, “İrlanda Genç Felsefeci Ödülleri (IYPA Irish Young Philosopher Awards)” organizasyonuna katılmaları ve birincilik ödülünü almalarının ardından oluştuğunu anlatan Zeynep BANAZ, “Dr. Özge Özdemir’in liderliğinde İrlanda’daki yarışmaya hazırlanan öğrencilerimiz pandemiyi de içine alan dönemde “Dayanışma” kavramı üzerine tartışarak bir Zoom tiyatrosu hazırladılar ve kazandılar.

Uluslararası bir yarışmada birinci olmanın verdiği gurur ile etkinliğin Türkiye’de de gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yıl İstanbul ile başlayarak, önümüzdeki yıllarda ülke çapındaki ortaokul öğrencilerini kapsaması için hazırlıklarımızı yürütüyoruz.” dedi.

“Çocuklar için felsefe” bir öğretim yöntemi

Çocuklarda felsefe eğitiminin önemine değinen felsefeci, eğitmen Dr. Özge Özdemir ise yarışmaya dair şunları söyledi: “Çocuklar İçin Felsefe (P4C) bir öğretim yöntemi. Çocuklar bir kavram ya da felsefi soru etrafında bir araya geliyorlar. Bizler de eğitimci kolaylaştırıcı olarak, sorguladıkları şeyi daha iyi anlamaları için onlara bir alan açıyoruz. Çocukların varsayımlarını ifade etmelerine, açık hale getirmelerine, argüman kurmalarına, çıkarım yapmalarına, bağlantılar kurmalarına ve ayrımlar yapmalarına yardımcı oluyoruz.

Ayrıca bir topluluk içerisinde konuşma, dinleme, kendini ve ötekini anlama konusunda da becerilerinin gelişmesi için bazı teknikler uyguluyoruz. Çocuklar İçin Felsefe yöntemi, hepimizin ihtiyaç duyduğu eleştirel düşünme becerisi ile bir topluluk içerisinde konuşma, tartışma ve diyalog kurma becerilerinin erken yaşta gelişmesine katkı sağlıyor. Bu beceriler ne kadar erken yaşta gelişirse sonraki yıllarda diğer öğrenmelerimizin önünü açıyor.”

Erkan Ulu’da felsefe dostu müfredat

2018 yılı sonundan bu yana ‘Çocuklar İçin Felsefe’ dersi, öğretim programında yer alan Erkan Ulu Okulları’ndaki ortaokul öğrencileri, 5 sezondur Açık Radyo’da “Küçük Düşünürler Topluluğu” adlı radyo programını gerçekleştiriyor. Her yıl yeni bir öğrenci grubuyla gerçekleştirilen ve on üç bölümden oluşan radyo programının amacı, “çocuklarla bir soru ya da kavram üzerine felsefi tartışmalar” yapmak.

Okul, 2022 yılından bu yana ABD Los Angeles'taki Qualia Okulu’yla da bir kardeş okul projesi yürütüyor. Proje kapsamında her iki okuldaki ortaokul öğrencileri grubu, “iyi olma” konusuyla ilgili öğretmenlerinin hazırladığı felsefi soruları tartışma zemini yakalıyor.

2023 yılı itibarıyla Uluslararası Bakalorya (IB International Baccalaureate) liderliğinde düzenlenen Wellbeing Project adlı araştırma projesine bir grup öğretmeni ile dahil olan Erkan Ulu Okulları, her ay yapılan uluslararası toplantılarda, iyilik halini artırmaya yönelik araştırmalara katkı sağlıyor.