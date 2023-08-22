Giysini onar, devletten para al

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Fransızlar her yıl 700.000 ton giysiyi çöpe atıyor. Fransa'nın Ekolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Bérangère Couillard’a göre, kullanılmayan giysilerin üçte ikisi ‘çöp sahaları’na gidiyor.

Fransız hükümeti, hızlı modanın yol açtığı kirlilikle mücadele etmek amacıyla, yeni bir uygulama başlatıyor ve tüm Fransızlara şu çağrıyı yapıyor: “Siz eski kıyafetlerinizi tamir edip kullanmaya devam edin, biz de size bunun için para verelim.”

Hükümet, ekim ayından itibaren tekstil ürünlerinin çöpe gitmek yerine, tamir edilmesi için yeni bir prim sistemini hayata geçirecek.

Bérangère Couillard, bu prim sistemini, sorumlu moda alanında faaliyet gösteren La Caserne'nin Paris'teki tesislerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada gündeme getirdi. Sistem kapsamında tüketicilerin giysi ve ayakkabılarını onarmak için destek alabileceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı'nın ofisinden daha önce AFP'ye yapılan açıklamaya göre, tekstil sektörüne yönelik bu ‘onarım bonusu’, 2023-2028 döneminde 154 milyon Euro’luk bir fonla desteklenecek.

BONUSLAR 6 İLA 25 EURO ARASINDA DEĞİŞİYOR

Bérangère Couillard, önerilen yardımların 6 ila 25 Euro arasında değiştiğini ifade ediyor. Örneğin ayakkabı topuğu tamiri 7 Euro yardım alırken, astar değişimi 10 ila 25 Euro arasında olabilecek.

Ülkedeki tüm dikiş atölyelerinin ve ayakkabı tamircilerinin de sisteme katılması bekleniyor. Sisteme dahil olanlar, ‘Refashion’ adındaki eko-organizasyon tarafından etiketlendirilecek ve fona dahil edilecek. Ekim ayına kadar, 500 terzi ve ayakkabı tamircisinin etiketlenmesi hedefleniyor.

Hükümet tarafından tekstil sektörünün döngüsel ekonomiye geçişini desteklemekle görevlendirilen Refashion verilerine göre, Fransa'da 2022 yılında 3.3 milyar adet giysi, ayakkabı ve ev tekstili piyasaya sürüldü. Bu oran, 2021 yılına kıyasla 500.000 adet daha fazla.

Fransız hükümeti bu uygulama ile onarımları gerçekleştirenleri desteklemeyi ve iş alanları yaratmayı da hedefliyor.

Çöpe giden tekstil ürünleri tabi ki sadece Fransa’nın değil, tüm dünyanın sorunu. Tekstil sektöründe üretim ve tüketimin oldukça artmasına neden olan ‘hızlı moda’ ile birlikte tekstil, çevreyi en fazla kirleten sektörler arasında yer alıyor. Kişi başı yıllık tekstil atığı 37 kg olan ABD’de, yıllık 17 milyon ton tekstil atığı ortaya çıkıyor. Avrupa’da çöpe giden kıyafet atıkları yıllık 4 milyon tonu bulurken, dünya genelinde yıllık 40 milyon ton tekstil ve konfeksiyon atığı oluşuyor.

Peki, Fransızlar alışkanlıklarını değiştirmeye ve tüm dünyaya örnek olmaya hazır mı? Ve yeni yamalı kıyafetleri ile dünya modasını nasıl etkileyecekler? Ekim ayını bekleyelim…