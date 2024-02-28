Güçlü, hızlı, eğlenceli:  Aston Martin Vantage

Okan ALTAN

Rock dünyasına ya da genel müzik dünyasına bakalım… Çoğu İngiliz. Sinema dünyasına… Yine İngilizler. Erkek terzilerin en iyileri de… Göreceli küçücük bir ada, güneşi batmayan imparatorluk da olmuştu… Fizikçilerini, edebiyatçılarını, saymaya gerek yok. Shell, EY, PWC, HSBC, Vodafone, BP, KPMG, Tesco, Barclays… Akla o kadar çok dev İngiliz markası geliyor ki. Bu arada internetin ve dünyanın en çok konuşulan dili de İngilizce değil mi?.. Belki sadece ölçü birimlerinde metrik sisteme yenilmişler…

Dünyanın en sıkı motor sporlarının mühendisleri de, garajları da hep o adada saklanıyor. Elbette, Aston Martin’in vatanı da evi de, tam ortasındaki Gaydon’da… Arkadan itişli spor otomobiller dünyasında, İtalyan ve Alman kültürünün dışında kendi konumlarını korumaya devam ediyorlar. İdeal 50:50 ağırlık dağılımı ile 4,0 V8 Twin Turbo motordan 665 HP 800 Nm’yi modifiyesiz çıkaran, sınıfının lideri verilerle, maksimum heyecan ve sürüş hassasiyeti sağlayacak şekilde ayarlanmış şasi ve güç aktarma organlarıyla yeni Vantage’ını da gösteren Aston Martin, aslında bir kez daha şaşırtmadı ve ‘İngilizliğini’ bire bir gösterdi.

Endüstri lideri Aktif Araç Dinamikleri, Bilstein DTX uyarlanabilir amortisörler, Elektronik Arka Diferansiyel E-diff ve Aston Martin Lagonda’ya özel üretilmiş lastiklerinden başka; tamamen yeni iç mimari ve özel yapım, son teknolojik bilgi-eğlence sistemi, kalite, stil ve otomotiv gelişmişliği açısından yeni mühendislik standartları belirliyor.

325 km/h maksimum hız, 3,5 saniyelik 0-100 km/h akselerasyon, normal yol otomobili için dudak uçuklatan performans… Üstelik pistlerde ötesini arayanlara yeni Vantage GT3 Competition da hemen sipariş edilebiliyor.

Bu yılın Mayıs ayına tarih verilen teslimatları için şimdiden sırasının uzamaya başladığı da duyuluyor.

Çok şık görsel revizyonunun altında saklı olan ekstra 155 beygir gücü ve dinamizm artışıyla Vantage’ın bu yeniliği aslında yeni nesil değil, ömrünün ikinci yarısının başlangıcı…

Dördüncü nesil Vantage’ı 2018’de ilk kez gördüğümüzde ne kadar şaşırdıysak, pandemi sebebiyle ötelenen bu tazeleme operasyonu, İngilizlerin elektrikli aksama geçmeden önceki içten yanmalı önden motorlu yapıyı belki bir kez daha radikal şekilde güncelleyebileceğini akla getiriyor. Fakat bu Vantage bile, safkan sporcu otomobil mantığında, paralel şeritte ilerleyen DB12’leri milimetrik takip edebilecektir.

ÖZGÜN VE KATIKSIZ

Vantage’ın kalbindeki elektrik desteği olmayan ve gücü maksimize eden iki büyük turbo kullanan V8’i halen AMG'den geliyor. Fakat eksantrik profilleri, optimize edilmiş sıkıştırma oranları, daha büyük turboları, yağ ve su için ek soğutucularla geliştirilmiş nefes alışı, bu en son versiyona özel tuning ötesi modifikasyon... Maksimum torkun bile 155 Nm artarak ortaya çıkan değerler ile tüm rakiplerin biraz tedirgin olacağını kabul edelim.

ZF’nin 8-ileri otomatik şanzımanı ve elektronik kontrollü arka aks diferansiyeli ile birlikte bu iki koltukluyla Alman otobanlarının hız limitsiz aralıklarında limitleri arayan çok olacaktır.

Sürüş keyfini maksimize etmek için aks oranı kısaltılan ve vites kalibrasyonu daha seri değişimleri ayarlanan ‘taze’ Vantage, direksiyon simidindeki pedallarla kullanıcısına Formula adrenalini yaşatacaktır. Yeni yazılımlı kalkış kontrol sistemiyle optimum sprint koşusu için de usta yarışçı olmaya gerek kalmayacaktır.

Kokpitteki döner kumandayla temel ayarlar, 5 sürüş modu Wet, Sport, Sports Plus, Track ve Individual önceden seçilebiliyor.

Kavrama ve daha fazla direksiyon hissiyatı için önde 275/35 arkada 325/30 ebatlarında lastikler ve yeni tasarım dövme hafif alaşım jantlar tercih edilmiş. Frenlerde ise önde 6 arkada 4 pistonlu kaliperlerin yerleştiği 400 ve 360 ​​milimetrelik diskler hazır. Fazlasını isteyenlere 410 ve 360 mm’lik karbon seramikler de veriliyor.

Gövdesi 30 mm genişlemiş, burnu yeniden şekillendirilmiş ve büyütülmüş, panjur ağzı yeni yan hava girişleriyle karakterize edilmiş. Yeni bir ön splitter ve entegre gündüz farlarına sahip tamamen yeni matris LED farlar, daha geniş olan tekerlek kemerleri arasında da uzanan genişletilmiş yan eşik panelleri, çerçevesiz kapı aynaları ve gömme kapı kolları, yepyeni yan havalandırma yuvaları, yan hava girişlerine sahip genişletilmiş tampon ve daha geniş çaplı dörtlü egzost çıkışları…

İçerde yatay yönelimli kokpit tasarımı ve yüksek geniş orta konsol ciddi değiştirilmiş olsa da, DB12’nin geometrisini biraz andırıyor.

Çevrimiçi 4G bağlantı, 10,25 inçlik dokunmatik ekran, vites seçimi, ısıtma, havalandırma, şasi kontrolü ve diğer işlevlere yönelik düğmeler de olması gereken kolay bulunabilecek yerlere konulmuş.

Becerileri yükseltilmiş, gerçek sürücülere özel yapılmış, biraz da tasarım ustalığıyla heykelsi duruşa sahip, modern İngiliz anca böyle olabilirdi… 74 yıllık ikonik asillerin son üyesi... En sürücü odaklı ve en hızlı Vantage bu! Maksimum heyecan ve maksimum güven zıtlığının buluşma noktası… Özgün ve katıksız!..