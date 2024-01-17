Gücün zirvesindeki isim: 2024 F-150 Raptor R

Okan ALTAN

İlk Raptor, 15 yıl önce 5,4 litrelik V8’den 310 HP ve 6,2 litrelik V8’den 411 beygir gücüyle, tüm F-150’lerin en hızlı arazi oyuncusu olarak piyasaya çıkmıştı. Yüksek performans ve dayanıklılığıyla Raptor’lar, sporcu Off-Road segmentinde çıtayı yükseltmeye devam ediyor ve kullanıcılarına Baja çöl yarışlarının ‘kupa’ Pick-Up performansı keyfi veriyor.

Şimdi ise yeni 2024 Ford F-150 Raptor R, 720 beygir gücü ve 868 Nm tork üreten güncellenmiş 5,2 litrelik SuperCharger V8 motoruyla kumda ve ötesinde koşabilecek, şimdiye kadar Ford’un hazırladığı en güçlü ve en yetenekli, yüksek performanslı tam boy arazi kamyoneti… Tork ve beygir gücündeki artış, daha geniş bir kuvvet eğrisi sağlayan optimize edilmiş kalibrasyonla birlikte azaltılmış hava girişi kayıpları, Raptor’un son kırmızı ‘R’ harfinin sırları…

Bu Ford niye bu kadar önemli, diye soranlara; sadece 2023 yılında 700 binden fazla Ford F-Serisi pick-up’ın satıldığını ve art arda da 47 yıldır Kuzey Amerika’nın en çok satılan ‘truck’ı olduğunu hatırlatalım. Dört nesle yayılan ve dünyanın en eski seri üretim modellerinden biri olan bu seri, aynı zamanda ABD’nin üst üste 42. kez de en çok satan aracı olmayı da sürdürdü. Yani, F-Serisi, aslında Ford’un Amerikan kahramanı, Ford Tough tarafından üretilen gücü, güvenilirliği ve çok yönlülüğü bünyesinde barındıran, bir iş aracı olmanın yanında bir yaşam stili makinesi… Belki de o sebeple Ford'un en iyi teknolojilerini ve günümüzde yeni dijital deneyimleri de üstünde taşıyor. Elektrik kesintilerinde bile müşterilerin iş yerlerinde çalışabilecekleri ve hatta evlerine güç alabilmelerine yardımcı olan Pro Power Onboard gibi güç kaynağı; römork bağlamayı ve çekmeyi çok kolaylaştıran özellikler ve hatta Ford’un yarı otonom BlueCruise sistemiyle eller serbest otoyol sürüşü de, yeni F-150’lere yüklenmiş durumda.

Şantiyede, çiftlikte, hafta sonu macerasında daha uzun menzillerde kullanılmak üzere F-Serisi seçeneklerinde PowerBoost Hybrid gibi yakıt tüketimi ve emisyonu düşük seçenekler de bulunuyor. Rakiplerinden tam 2 yıl önce hazırlanan F-150 Lightning’in şimdiden ABD’de en çok satan tam boy tam elektrikli kamyonet olması da, Ford’un F’lere verdiği önemi kanıtlıyor.

Fakat halen ‘county’ yaşamına tam uyum sağlayan benzinli F-Serisi, kalıcı olmaya devam ederken, sürekli iyileştiriliyor ve daha yüksek güç seviyelerine çıkarılıyor. Ailenin en dinamiği Raptor da, en üst model olarak sürekli Ford mühendisleri ve dışardaki modifiye garajları tarafından geliştirildi. Ancak ‘normal’ Raptor, çift Turbolu V6 motora sahip olsa da; Ford, 2022’den bu yana Raptor ‘R’ ile V8 Kompressor modeliyle zirvenin en ucuna tırmanmak istemişti.

Mustang Shelby’deki 5.2 litrelik V8’in bu dev Pick-Up’ın dev kaportası altında nasıl homurdandığını tahmin etmek zor değil. Motor uğuldamasının önceki modele göre emme kanallarının hava akışı ve motor kontrolünün optimize edilmesiyle daha da yükseleceğini de şimdiden duyabiliyoruz.

Lakabı ‘Predator’ olan Raptor R’ın SuperCharger V8’inin 868 Nm 730 HP verilerini, 712 HP’lik RAM’in zirvesi 1500 TRX, Aston Martin DBX 707, Lamborghini Urus ve Ferrari Purosangue gibi diğer çılgınlarla karşılaştırmak mümkün. Daha fazla güce sahip olmasıyla arazide daha engel tanımaz ve kumulları diğerlerinden daha yükseklere savuracağı da iddia ediliyor.

EN GÜÇLÜ SERİ ÜRETİM PICK-UP

Üç ton ağırlığında ve yüksekliği 89 cm’lik lastikleriyle engebeli ve tozlu yollarda İngiliz ve İtalyanlardan çok daha sağlam gideceği kesin!.. Çift valfli Fox amortisörleri ve ön tampondaki aşırı yükler için tasarlanmış 6.0 tonluk Warn vinci de standart olan bu mekanik canavar, 2024 model yılında da dikkat çekici sert karakterini bozmayacak ayrıntılarla revize edildi. Diğer F-150’lerin makyajlı köşeli yüzü, V6 Turbo’da da bu en üst model olan V8 SuperCharger’lı Raptor R’da da benimseniyor, sadece daha arazi koruyucu detaylarla daha dikkat çekici yapıldığı görülüyor.

R’daki dev döküm aluminyum bloklu motorun forje aluminyum pistonları, üstten çift eksantrikli, 32 supaplı, ikiz bağımsız değişken zamanlamalı eksantrik mili, 10-ileri SelectShift otomatik şanzıman, Hi-lock’lu iki hızlı vitesli değişen torklu dört çeker sistemi, önde helezon yaylı amortisörlerle döküm aluminyum alt kontrol kollu çift salıncaklı bağımsız ve arkada Panhard rodlu beş kollu geometriyle yarış tipi bir suspansiyon da Raptor R’daki farklılar… Ayrıca yüksek çıkışlı, gaz basınçlı, elektronik olarak kontrol edilen sürekli değişken sıkıştırma sönümlemesi olan FOX Racing Shox, 3,1 inç amortisör ve 37 inç lastikler için 1,0 inç çubuk çapı da, Raptor R ile standart sunuluyor. L37x12.50 R17LT arazi lastiklerin önlerin arkalara göre 1 inç daha dar olması, önde 350x34 mm ve arkada 336x20 mm Nitro Tough demir ventile fren diskleri, 33,1 yaklaşma, 24,9 ayrılma ve 24,4 alt tepe açıları da aşırı güçlü çelik alt yapılı Raptor R’ın teknik ayrıntıları arasında… 3.7 metrelik dingil mesafesi üstünde 5,9 m uzunluk, 2,44 m genişlik ve 2,05 m yükseklikteki bu Super Crew yapısıyla da en görkemli Ford olduğunu da belirtelim.

Bugüne kadarki en güçlü seri üretim pick-up olarak tarihe geçecek olan Raptor R, Ford’un tuning ve modifiyecilere, ‘uğraşmayın, biz fabrikadan en aşırısını veriyoruz’ diyerek modern mühendislik, geleneksel tasarım ve kalitesini kanıtladığı bir model olma görevini de sürdürüyor. Ford’un gerçek merkezi Michigan Dearborn’da üretilen F-150 Raptor R’ı bakalım Chevrolet Silverado nasıl bir kompetisyon pick-up ile yakalamaya çalışacak?