Güvenilir ve engel tanımaz: Toyota Land Cruiser 250 Prado

OKAN ALTAN

Land Cruiser'ın tarihi, Toyota'nın tarihidir. Tam 72 yıl önce, Land Cruiser efsanesi doğarken, Kiichiro Toyoda, Toyota Motor Corp’u kuralı sadece 14 yıl olmuştu. Daha Corolla bile ortada yoktu, Toyota da Japonya dışında pek bilinmiyordu. Günümüze ilerlersek Toyota'yı kelimenin tam anlamıyla dünya haritasına koyan Land Cruiser, dünyanın her ülkesinde ve bölgesinde satılıyor. Ömür boyu sürecek bağların genellikle en zorlu koşullarda kurulduğunu aklımıza getirirsek; müşterilerin sadakati de, Land Cruiser'ları ile hayatın uç noktalarını deneyimlemiş olmalarıyla oluşmuş diyebiliriz. Bozkırlardan çöllere, Kuzey ve Güney kutuplarına kadar Land Cruiser'ın tarihteki diğer tüm otomobillerden daha fazla uç noktalara ilerlediğini, çamurlu, buzlu, kumlu, tuzlu… Gezegenimizin en tehlikeli yollarına çıktığını da izledik. Toyota’cılar, "arabayı yol yapar" demeyi severler; Land Cruiser ile ise “araba, yolu yapar" iddiaları var. Afrika kırsalında bir doktor sel sularının arasından bir hastaya koşarken, Avustralya taşrasında yaşlı bir kadın en yakın kasabaya iki günlük bir yolculuk yaparken, Antarktika'da bir gözlem ekibi eksi 45 derecelik bir kar fırtınasında çalışırken, Antarktika'yı fetheden ilk araçlardan biri Land Cruiser 40 Serisi’yken Land Cruiser, toplulukları birbirine bağlamış ve yeri doldurulamaz bir taşıt olmuş. Çöllerde kum tepelerini aşabilecek develere tek seçenek olmuş. 1951 yılında, Fuji’nin 2.700 metre rakımlı dik volkanik yamaçlarındaki 6. istasyona bile ilk nesil Land Cruiser BJ tırmanmaya dayanabilmişti. Yıllar boyunca dünyanın farklı yerlerinde çok farklı Land Cruiser’lar görülüyor. Onları birleştiren nihai görev ise, gitmeniz gereken yere götürmek ve her zaman geri getirmek olmuş. Land Cruiser'ın değeri için “hayatların teslim edildiği güven” kelimeleri yeterli denilir.

KÖKENE DÖNÜŞ FELSEFESİYLE…

Günümüzde 70 Serisi olarak yenilenerek devam eden Toyota BJ gibi kullanıcılarından gelen "Hiçbir şeyi değiştirme!" talebiyle köklerine olan bağlılığını ve sağlam formunu korusa da, teknolojik ve teknik olarak Toyota’nın en yeni mühendisliğini taşıyor. ‘Kökene dönüş’ felsefesiyle Land Cruiser'ın özü 70 ise, amiral gemisi de zirvedeki Land Cruiser 300 ise, bu iki dünya arasına yine bir Prado, fakat yepyeni bir Land Cruiser yerleştiriyor. Kemikli ‘Heavy Duty’ 70 Serisi ve retro trendinin üstüne sıfırdan hazırlanan Land Cruiser'ın yeni karakteri, yalın, çevik, amaca uygun, yetenekli, güvenilir ve dayanıklı başlıklarında şekillendirilmiş. Yüzde 50 daha rijit sofistike merdiven şasili TNGA-F platformuyla dev 300’ler kadar engebeli arazide kabiliyetli, fakat daha pratik ve erişilebilir, hatta daha ekonomik, bozuk zeminde darbeleri hissettirmeyen elektrik destekli EPS direksiyon sistemiyle donanan ilk Land Cruiser olan 250’de ABD için yakıt verimliliğini artıran 330 HP 630 Nm’lik yüksek performanslı bir hibrid ve Batı Avrupa için 48V mild hibrit aktarma da ilk kez kullanılacak. Yine kullanımı basit, motorsporlarının maksimum doğruluk sağlayan ve minimum efor gerektiren kokpit kontrolleri içerde ve ekstrem koşullarda manevra kabiliyeti için ince alt gövde oranları, kısa çıkıntılar ve yontulmuş köşeler, alçak kemer çizgisi, ince A sütunları ve köşeli yapı dışarda şekillendirilmiş. Molozların ve uzun savan bitkilerinin üzerinde yükselecek üç huzmeli farlar ve onarımı kolay segmentli ön tamponda, hasar azaltma ve tamir edilebilirlik düşünülmüş. Dikdörtgen bir ızgara, arkada gümüş alt tamponlar, dikey yönlendirilmiş bagaj kapağı, sade arka ışıkları ve tekerlek-gövde ofseti bile, aracın kabiliyetini gösteriyor. Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar herkesin keyif alacağı bir Land Cruiser, bireysel hareketliliğin bir lüks değil bir yaşam stili olduğunu hatırlatarak ortaya çıkarılmış.

HEM DOĞA HEM DE ŞEHİR İÇİ SÜRÜŞE UYGUNLUK

Toyota'nın 11.3 milyondan fazla ürettiği imza modellerinden biri olarak 70 yıldır geliştirilen ve rafine edilen Land Cruiser’ın 250 Serisi, efsanevi DNA'sını T-Mate Toyota Safety Sense 3 güvenlik sistemi gibi yeni teknolojilerle birleştirerek yolda ve arazide performans yükseltecek. SDM ‘Stabiliser with Disconnection Mechanism’ teknolojisiyle yani yeni bir viraj demiri bağlantı kesme sistemi taşıyan ilk Land Cruiser olarak, doğa ve şehir içi sürüşleri günlük kullanıma da uygun hale getiriyor. 7 koltuklu Prado versiyonu, 4.920 mm uzunluk, 1.980 mm genişlik ve 1.870 mm yükseklik ile aks mesafesinde 2.850 mm ölçülerinin öncekinden 95 mm daha uzun daha geniş ve 10 mm daha yüksek, daha cüsseli ve kaslı… 3,5 ton çeki kapasitesiyle dört silindirli 204 HP 500 Nm’lik 1GD-FTV 2.8 litre turbo dizel, mevcut altı vitesli ünitenin yerini alan yeni Direct Shift-8AT otomatik şanzımanı, 281 HP 430 Nm T24A-FTS 2.4 turbo ve 163 HP 246 Nm 2TR-FE 2.7 litre benzinli seçenekleriyle daha çevik olacağını da belirtelim. Elektrikli ayrılabilir ön viraj denge çubuğu, çoklu arazi monitörü ve çoklu arazi seçim modu, arazi sürüşü için daha fazla tekerlek artikülasyonu, yolda daha iyi yol tutuş ve sürüş konforu ile gelişmiş suspansiyonuyla yine bildiğimiz engel tanımaz OffRoader! Bu büyük dört çekerli Toyota, 70’teki gibi klasik yuvarlak farları ve özel renkleriyle 3 bin adetle sınırlı Prado ‘First Edition’ olarak, 300’e göre daha uygun fiyatla Türkiye’ye 2024 yılında gelecek.

Toyota’cılar, "arabayı yol yapar" demeyi severler Land Cruiser ile ise daha ziyade “araba, yolu yapar" iddiaları var. Araç, bireysel hareketliliğin bir lüks değil bir yaşam stili olduğunu hatırlatarak ortaya çıkarılmış.