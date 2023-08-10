Güzel ve sağlıklı saçlar herkesin hakkı

DENİZ IŞIK

Saçlar imajımızın ayrılmaz parçası, estetik görünümün olmazsa olmazı; önemli aksesuarımız. Bu nedenle her insan sağlıklı, gür ve dolgun saçlara sahip olmak ister. Ancak bazen genetik faktörler, bazen de kullandığımız ürünler, sağlıksız beslenme veya vitamin eksikliği gibi faktörler saç tiplerimizi farklılaştırır. Bu nedenle de ince saçtan kuru saça, yağlı saçtan kuru saça kadar her saç tipine uygun hassaslıkta bakım yapmak ve bu süreci uzmanlarla birlikte yönetmek en doğru yöntem aslında…

Deniz, kum, güneş üçlemesini sevsek bile bu üçlünün saçımızda bıraktığı etkinin çok da olumlu olmadığı düşünüldüğünde özellikle bu günlerde saç bakımı ve sağlığı daha da önem kazanıyor. Hangi saç tipine göre nasıl bakım yapılması gerektiğini de işin uzmanı Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler’den dinleyelim.

İNCE TELLER DAHA FAZLA BAKIM İSTİYOR

Yapısal olarak hassas ve kolay yıpranan saç tipi olan ince telli saçların, her zaman özel bir bakıma ihtiyaç duyduğunu söyleyen Dr. Servet Terziler, “Bu saçlar gün içerisinde çabuk söner ve hacmini kaybederler. İnce saç tipine sahip kişiler, daha fazla bakım ve ek ürün kullanmak zorunda kalırlar. İnce telli saçları ısı ile şekillendirmek veya çok açık tonlarda boyamak ise daha kolay yıpranmasını sebep olur. İnce telli kişilerde sıklıkla görülen saç tellerinin zayıflaması, incelmesi ve bazı bölgelerin tamamıyla açılması şeklinde görülen saç kaybı, insanların motivasyon ve özgüvenlerinin, dolayısıyla yaşam kalitelerinin düşmesine neden oluyor. Bu aşamada ince telli saçlı kişilere saç lazeri tedavisi öneriyoruz” diyor.

KURU SAÇLARA ‘HAIR NAIL COCTAIL’

İnce telli saçlara göre bakımı daha kolay olan kalın telli saçların, kolayca yıpranmayıp daha dayanıklı olmalarına rağmen dökülme ve elektriklenme gibi problemleri daha yaygın yaşadıklarını belirten Terziler, bu saç tipine sahip kişiler için şunları öneriyor: “Kalın telliler saçlarını her gün yıkadığında, saç derilerindeki doğal yağları uzaklaştırarak saçlarının daha fazla kurumasına neden olabilir. Yıkamalar arasında minimum bir gün bırakmak ilk zamanlarda zorlasa da, zaman içerisinde saçlarının daha iyi göründüğünü hissederler. Kalın ve kuru saçlı kişilere, saçlarına sağlıklı bir görünüm kazandıran ve güçlenmesini destekleyen Hair Nail Coctail uygulaması fayda sağlayacaktır. Hair Nail Coctail serum, saçlarda kırık oluşumunu ve uç kısımlardaki yıpranmaları azaltır. Saçın kalitesini ve canlılığını destekler. Saç derisinin nem dengesini düzenler. PRP ve saç mezoterapisi gibi medikal uygulamalarla kombine edildiğinde tedavilerin başarısını destekler.”

VİTAMİN KULLANIMI ÖNEMLİ

Kuru saçların en büyük nedenlerinden birinin, nemsizlik yani yeterince su tüketimi sağlamamak ve yetersiz vitamin değerleri olduğunun altını çizen Dr. Servet Terziler, aynı zamanda B vitamini türü olan Biotin eksikliğinin de kurumaya, saçlarda erken beyazlamaya ve dökülmeye sebep olduğunu hatırlatıyor. Aldıkları vitamin takviyesinden bütünüyle faydalanamayan kişiler için etkin bir tedavi yöntemi olan Myers kokteyl tedavisinin medikal tedavi gerektiren saçlar için oldukça etkili olduğunu hatırlatan Terziler, “İçeriğinde C vitamini, kalsiyum, magnezyum, vitamin B kompleksi (B5, B6 ve B12) ve iz mineralleri bulunan Myers kokteyli, damar yoluyla doğrudan kan dolaşımına enjekte edildiğinden, ağız yoluyla alınan vitamin takviyesine oranla çok daha etkilidir” diyor.

KARMA SAÇLILAR ‘BİLENE’ SORMALI

Dr. Servet Terziler karma saç tipine sahip kişiler için ise özel bir uyarıda bulunuyor: “Karma saç tipi saçın köklerinin yağlı, uçlarının kuru olduğu saç tipleridir. Karma saç tipine sahip olan kişiler, saçın dengesini daha fazla bozmamak adına, kesinlikle yağlı saç ya da kuru saç gibi tek bir saç türüne göre üretilen ürünlerden uzak durmalı. Bu tip saçlara sahip olanların tüm saçlar için üretilmiş şampuanları kullanmaları gerekir. Bu nedenle karma saç tipine sahip kişiler, şampuanlarını ve bakım ürünlerini saç tedavi hekimleri ile birlikte belirlemeli.”

STRES YAĞLANMA NEDENİ

Yağ bezlerinin, saç ve baş tipini belirlemede önemli bir rol oynadığını ve etkin yağ bezlerinin, güçsüz saçlara neden olan aşırı miktarda sebum üretimiyle sonuçlandığını belirten Servet Terziler, “Pek çok insan, yağlı saçlara sebebiyet veren yağlı bir baş derisine doğuştan sahiptir. Açık renk saç, koyu renk saçtan daha hassastır, dolayısıyla yağlanmaya daha yatkındır. Yağlı saçlar için biz uzmanların önerisi çok sıcak su yerine ılık su ile duş almaları. Ve kullanılan saç cihazlarını yüksek ısıda saçta kullanmamaları. Saç kremlerini saç diplerine sürmemeleri de bir diğer önerimiz. Maalesef ki stres de saç yağlanmasını tetikleyen en önemli faktörler arasında yer alır” diye ekliyor.

BİBERİYE YAĞI İLE EKONOMİK BAKIM…

Saç bakımında doğal içerikli ürünleri tercih edenler için önerilerini sorduğumuz Dr. Servet Terziler, gerek ekonomik olarak ulaşımı kolay, gerekse kolay uzayan, parlak ve güçlü saçlar için önemli alternatiflerden biri olan ‘biberiye yağı’ndan söz ediyor.

İster yaşlanmaya bağlı, ister erkek tipi saç dökülmesi ya da çevresel faktörlere bağlı dönemsel saç dökülmeleri olsun, biberiye yağının doğru ve düzenli kullanımıyla sağlıklı, daha az dökülen saçlara sahip olunabileceğini aktaran Terziler, “Vitamin ve antioksidanlar bakımından zengin bir yağ olan biberiye yağı, zengin içeriği sayesinde saçları kökten besliyor ve saçların çok kısa zamanda hızlı bir şekilde uzamasını sağlıyor. Biberiye yağı ve biberiye suyunu saç köklerine masaj yaparak uygulamak ise saç derisinde kan akışını hızlandırıyor” diyor.

ÜRÜN SEÇİMİNDE BUNLARA DİKKAT!

Saçlarımız için kullanacağımız ürünleri seçerken özellikle nelere dikkat edilmesi gerektiğini sorduğumuz Dr. Servet Terziler, şu maddeleri sıralıyor:

* Saç tipinize ve saç derinize uygun olan ürünler tercih edin.

* Şampuan ve saç kremi sadece saçın arınmasına yardımcı olduğundan saçınızın bakımı için saç destek solüsyonları (serum) kullanın.

* Bol köpüren şampuanlardan uzak durun. Çok köpüren şampuanların içeriğinde deterjan içeriğine yakın ölçüde kimyasal madde olduğunu unutmayın.

* Nanoteknoloji ile optimize edilmiş topikal solüsyonlar, diğerlerine nazaran daha etkili destek sağladığını unutmayın.

* Sadece fiyatı uygun olduğu için tercih ettiğiniz bir ürünün kötü sonuçlar doğurma olasılığının daha yüksek olduğunu unutmayın.

* Nerede ve hangi firma tarafından üretildiği bilinmeyen, ambalajından anlaşılmayan ürünleri tercih etmeyin. Bilimsel araştırmalarla etkinliği kanıtlanmış, güvenilir ürünleri tercih edin.