Harajuku akımı: Tokyo’dan yayılan renkli isyan

Ada Ünlü

“Harajuku, girişi ücretsiz bir defile…” Modanın ‘kutsal kitabı’ olarak tanımlanan Vogue dergisi, 14 Temmuz’da yayınlandığı makalesinde bu yıl iddialı bir dönüş yapması beklenen Harajuku akımını böyle tanımlamıştı. 2010 yılında Gwen Stefani’nin öncülüğünde küresel anlamda da popüler olan Harajuku sadece bir moda akımı mı, yoksa çok daha fazla mı? Gelin, birlikte keşfedelim…

Öncelikle tanıyalım… 'Harajuku' da sokak modası türlerinden birisi. Kendini daha çok, bir “karşı-kültür/ alt-kültür” hareketi olarak tanımlıyor. Harajuku, belirli bir tarzı veya görünüm biçimini değil, birçok farklı tarzın tek bir yerde toplanmasından oluşuyor. Neredeyse her moda stiline gönderme yapsa da, Harajuku’nun gündemini iki temel unsur belirliyor: Topluluk ve ifade özgürlüğü.

Bazılarına göre bu tarz, Japonya'nın nispeten katı toplumsal kural ve normlarına karşı bir başkaldırı niteliğinde ve gençleri 'büyümeye' ve normlara uymaya zorlanmadan önce, eğlenceli ve çılgın tarzlarda giyinebilmeye davet ediliyor. Bazıları ise, Harajuku moda stillerini sadece kişisel ifade özgürlüğünün bir kutlaması olarak görüyor.

Fruits dergisinin etkisi

Harajuku stili, Tokyo'da kentsel bir moda merkezi olan Harajuku bölgesini ifade ediyor. Burası uzun zamandır, özellikle gençler tarafından aşırı modanın “evi” olarak değerlendiriliyor. Bu giyim tarzı, 1980 yılında, çeşit çeşit kafe ve giyim mağazalarının bulunduğu renkli bir sokak olan Omotesando sokağının araba trafiğine kapatılmasıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı. Trafiğe kapalı caddede sokak sanatçıları çeşitli etkinlikler ve gösteriler yapmaya başladılar. Hızla gelişen sanat ortamı, bölgeye gelen gençleri de etkiledi ve Harajuku modası ortaya çıktı. Farklı ruh hallerini yansıtan farklı tarzda ve renkte kıyafetler…

Harajuku moda stilleri özellikle 1980'lerden 2000'lerin başına kadar büyük patlama yaşadı. O dönemde ‘alt-kültür’ bakış açısı her yerdeydi. Birçok stil 1997 yılında kurulan ünlü FRUiTS dergisinde yer aldı. FRUiTS, Harajuku çevresindeki insanları fotoğraflamaya odaklanmıştı; Aynı zamanda kişinin yaşı, mesleği ve görünümünün nelerden esinlendiğine dair kısa bir açıklama da veriyordu. Ne yazık ki FRUiTS 2017 yılında basılı yayınını durdurdu. Şu sıralar Instagram'da varlığını sürdürüyor.

Tuhaf Kız akımının temelinde

Peki başlıca Harajuku moda stilleri neler? En fazla bilinen stil olan Lolita stillerinde, elbiseler, süslü etekler ve bolca dantel çok önemli bir yere sahip.

Kogal stili; kısa etekler, kravatlar ve makyajla modaya uygun hale getirilen Japon lise üniformalarını merkez alıyor. Dünya çapında popüler olan Cosplay ise aksesuarlardan özel yapım kostümlere kadar kitaplardan, filmlerden, video oyunlarından, anime ve manga karakterlerinden etkileniyor.

Aslında Harajuku modası, bugün tüm dünyada hakim olan ‘Weird Girl’ (Tuhaf Kız) akımının temelinde yer alıyor. Birbiriyle uyumlu olmayan ve farklı tarzlardaki parçaları bir araya getirerek yaratılan ‘Weird Girl’ akımı, hiperfeminen bir estetiğe sahip olan Japon modasını, küresel pop kültürü ile birleştiren Harajuku modasından etkileniyor.

Grunge maksimalizm etkisinin hakim olduğu bu akım, çeşitli moda evlerinin özellikle genç kuşağı hedeflediği koleksiyonlarında sık sık karşımıza çıkıyor.

İster moda karşıtı anlamına gelen bir ‘anti-fashion’ hareketi deyin, ister moda sektörüne karşı bir tavır… Gençlerin özgürlük talebi her yerde…