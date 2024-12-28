Hayat tamamen şanstan mı ibaret?

Canan Demiray

Adamı sevmeyebilirsiniz, ama beğendiğiniz birden fazla filmi olabilir. Annie Hall, Crimes and Misdemeanors gibi klasiklerin yanında favorilerim arasında Blue Jasmine ve Match Point’i elbette söylemeliyim. Woody Allen kendisine orijinal senaryo dalında Oscar kazandıran Midnight in Paris’ten sonra yeniden Paris’e dönüyor ve bu kez film tamamen Fransızca. Coup de Chance, Türkçe adıyla, Şans Eseri, ilk kez televizyonda TV+’ta.

Woody Allen’ın şans örgüsüyle süslenmiş yeni filmi Coup de Chance, şans, kader ve ahlak üzerine derin bir sorgulama. Allen’ın bir çok filminde olduğu gibi aşk, evlilik, aldatma arada bir cinayetle sorun çıkaran bir karakterden kurtulma gibi unsurlar da var.

Film, Fanny Fournier’in huzurlu gibi görülen evliliğini, eski lise arkadaşı Alain’le sokakta beklenmedik bir karşılaşma sonucunda sorgulamasıyla başlıyor. Alain, Fanny’nin geride bıraktığı bohem ve entelektüel hayallerini tekrar canlandırırken, Jean’in kontrolcü ve manipülatif kişiliği yapısı bu çıkışı baltalamaya çalışıyor. Jean, karısınu koruma adına Alain’i ortadan kaldırmayı düşünürken, hikâye bir suç dramasına evriliyor.

Alain, hayatın tamamen bir şans oyunu olduğuna inanırken, Jean kontrolün ve iradenin şansı yendiğine inanıyor. Hangisi haklı? Film, bu iki farklı düşüncenin arasında gidip geliyor.

Nostaljik caz melodileri ve Paris şehir manzaraları, hikayenin atmosferini gevşetiyor. Woody Allen’ın kaleme alıp yönettiği ve Lou de Laâge, Niels Schneider, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud gibi oyuncular rol alıyor.

‘Ters Yüz’ evreni genişliyor

Disney ve Pixar, Ters Yüz serisinin başarısını yepyeni bir diziyle taçlandırıyor: Dream Productions.

Türkiye’de tüm zamanların en çok izlenen yabancı animasyon filmi olan Ters Yüz 2’nin ardından, Riley’nin ergenlik dönemindeki hikayesi bu dört bölümlük diziyle devam edecek. Riley’nin bilinçaltında geçen bu eğlence dolu macera, izleyicileri rüyalar, anılar ve duygular arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak. Yıldızlarla dolu seslendirme kadrosu ve Disney+’ın yılbaşı sürprizi olan bu dizi, 1 Ocak 2025’ten itibaren tüm bölümleriyle platformda olacak.