Hayata ‘göz kırpan’ tasarımlar

Uzun yıllar süren profesyonel çalışma hayatı sonrası içindeki yaratıcı tutkuyu hayata geçirmek için yola çıkanlardan Başak Arslan, özgün ve yaratıcı tasarımlarını el işçiliğiyle taçlandırmak için Türkiye'de yetenekli kadınları bir araya getiriyor.

Tasarımlarının temelini oluşturan Aztek motiflerini, Türk kültürüyle ve günümüz modasıyla birleştiren Arslan, ilham kaynağı olan Kolombiya Wayuu ruhuyla hazırlanan çantalarını da el işçiliğiyle ürettiriyor.

Farklı kültürlerin çizgilerini tasarımlarına yansıttığını söyleyen Başak Arslan, “Dinamik ve güçlü kadınlardan oluşan ekibimiz var. Bu ekip ile beraber her zaman yaratıcı fikirler geliştirmeyi, bu yolla daha çok istihdam sağlamayı, daha çok sosyal sorumluluk projesine imza atmayı, daha çok ışık olmayı hedefliyoruz.” dedi.

‘Style Virgo’ markasıyla yeni çanta tasarımları sunduklarını belirten Arslan, “Tasarımlarımda sıklıkla kullandığım göz teması ile herkesi hayata güzel bakmaya ve ışık olmaya davet ediyorum.” diye konuştu.