Hayatımızı renklendirecek ışıltılı sofralar

VOLKAN AKI

Yeni yıl geldi ama nasıl geldi? Herkesin dilinde 2024’ten beklentiler kadar, fiyatlar ve enflasyon var. Bu durumun etkilediği farklı bir alan ise, yılbaşı davetleri ve hazırlanacak sofralar…

Bu hafta, bu konularda, özellikle de gurme catering konusunda çalışan 7 Catering Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Erberdi Uzun ile sohbet ettim. İlginç konu başlıkları var…

Erberdi Uzun şöyle diyor: “Artık eve dönüş var. Bu sene daha da fazla eve dönüleceğini düşünüyorum. Çünkü fiyatlar çok yukarı çıktı. Biz her sene menü siparişleri alıyoruz. Genellikle insanların kendi yaptıkları yiyeceklerin yanında siparişler verdiklerini görüyoruz. Enflasyonun yükselmesi dışarda yılbaşı kutlamalarının maliyetlerini de yükseltti. Bu nedenle insanlar evlerinde party’ler yapıyor.”

Erberdi, özel partilerin bile paylaşımlı hale geldiğini söylerken, açık büfeye de dikkat çekiyor. Açık büfe yılbaşı sofralarına, evlere de girmiş: “Herkes bir ürün getiriyor ve imece usulü gibi de sofralar oluşuyor. Bizden de bu partilere giderken götürmek üzere ürün talebi çok oluyor… Özellikle bu sene, gerek davetlerde gerekse ev toplantılarında aslında açık büfe yaygın bir alışkanlık haline gelmiş görünüyor. O yüzden evlerde de birkaç çeşit sipariş edilmiş açık büfeleri yılbaşı sofralarında da görüyor olacağız. Yılbaşı gecesi uzun, bütün gece masada oturmadan, aktif bir biçimde büfeyi kullanarak insanlar gecelerini geçirmek istiyor. Tabii bunun hazırlanması, bütçesi de çoğu zaman daha uygun olabiliyor. “

Hindiye rağbet sanılanın aksine yüksek değil!

Peki hazırlanacak menülerde hangi tatlar ön planda olacak? Ebru Eberdi Uzun, sanılanın aksine hindinin revaçta olmadığını söyledi: “Büfelerde hep hindi konuşuluyor ancak hindi bizde yine çok fazla tercih edilmiyor. Biz örneğin daha çok et alternatifleri sunuyoruz. Tabii yılbaşı gecesi bizim de hindi isteyenler için servisimiz var. Açık büfelerde et alternatifi tercih ediliyor.”

Atıştırmalıklara, antrelere gelirsek… Ebru Erberdi Uzun, klasik peynir tabaklarımız dışında avokadosuz bir şey kalmadığını söylüyor: “Yılbaşı sofralarında peynir tabakları hem çeşit hem de görüntü açısından herkesin tercih ettiği en gözde alternatif… Zaten bir peynir ülkesiyiz ve tüm misafirler bundan mutlaka hoşlanıyor. Türklerde yine zeytinyağlı alternatiflerini görüyoruz… Örneğin vişneli yaprak sarma artık neredeyse yıldız oldu. Sofralarımızda çok görüyoruz, vişneli mayhoş tadı çok seviliyor. Enginar tabii vazgeçilmemiz. Avokado çok girdi sofralarımıza, yılbaşı sofraları için de çok isteniyor. Sosu, salatası… Avokado neredeyse her yemekte var. Yerli üretimle birlikte erişebilirliği de arttı.”

Gelelim hazırlık aşamasına… Işıltının yükseldiğini, berry’lerin ise fiyattan dolayı sınıfta kaldığını anlatıyor Ebru Eberdi Uzun…“Sofralardaki en büyük değişiklik; artık ev sofralarında da, davetlerde de yani her yerde süslenmiş sofralar görüyoruz. Yılbaşı dekorasyon malzemelerini herkes daha fazla kullanıyor. Farklı renk alternatifleri kırmızı, yeşil, dore’ler, pempeler, gümüş ve gümüş izlenimli parlak şamdan ve malzemeler… Artık ışıltılı sofralar, belki hayatımızı biraz renklendirmek için ön plana çıkıyor. Ayrıca, büfeleri dekor ederken berry’leri biz çok kullanıyorduk. Fakat fiyatları yükselince giderek kullanımı azaldı.”

Catering’de de gurme yaklaşım

Ebru Erberdi Uzun, Catering’de gurme trendine dikkat çekiyor. Kendilerinin buna yıllardır yatırım yaptığını belirtiyor ve şöyle diyor: “Ben 7 Catering olarak menüleriyle, büfeye koyduğumuz malzemelerle, evde sahip olunamayacak ünlerle verdiğimiz bir servisi hedefliyorum. Çünkü hiç kimsenin 30 kişilik gümüş malzeme bulundurmasına gerek yok. Lüks catering değil aslında gurme kalitesi anlamında catering hizmetimizi tanımlıyoruz. Her bütçeye de hizmet verebiliyoruz… Pek çok kurumsal müşterimiz var. Eskiden catering dediğimiz kalem en sona kalıyordu şimdi ise kurumlar, davet verenler ne yedirdiklerine ve ne yediklerine daha fazla dikkat ediyorlar, önem veriyorlar. Sadece bir şey verelim değil, sadece görsellik değil, lezzet talebi çok yukarıya çıkmış durumda. Şirket partileri ve küçük bir davetlerinde bile bizim yerimize gelip tadımlarını, seçimlerini yapıyorlar. Eskiden böyle değildi… Şirket çalışanlarına bile ne servis edeceklerini malzemeleri ile görüp, tadıyorlar. Yılbaşına gelince, bu bölümde talepleri yüksek olduğu için menümüzde biz de çok dağılmadan belli standartları koruyoruz. Zeytinyağlılar ve etler, salatalar yıllardır en çok talep edilenler üzerinden bir menü hazırlıyoruz. Yılbaşı gecesi klasikler daha çok talep görüyor kimse yılbaşı gecesi bir sürpriz ile karşılaşmak istemiyor. Evinde pişirmediklerinde en çok güvendiklerini talep ediyor.”