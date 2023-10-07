Hayranlarımla ‘sırlar kutusu’ oluşturdum

Ece ULUSUM

Fransız-Kanadalı şarkıcı-söz yazarı Margaux Sauvé ile dream pop projesi Ghostly Kisses’ı konuşmak için bir araya geldik. 28 Ekim’de ‘Mena Tour’ kapsamında İstanbullu dinleyicisiyle yeniden buluşacak olan müzisyen, İstanbul hakkında düşüncelerini şu sözlerle ifade etti; “Kültürlerin karışımı ve güzel İstanbul Boğazı da bu kent hakkında en sevdiğim şeylerden bazıları.”

Sahneye çıktığında insanlar ona bakarken ne hissettiğini sorduğumuzda, sahneye çıkmanın göz korkutucu olduğunu ama müziğinin ve şarkılarının ardındaki duygulara odaklandığını söyleyen Margaux Sauvé, “İnsanlar sahnede bana baktığında, bunu benimle seyirci arasında bir bağ olarak görmeye çalışıyorum.” diyor.

Yine İstanbul'da olacaksınız. Burayı düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk şey nedir?

İstanbul'u düşündüğümde aklıma gelen ilk şey şehrin çarpıcı mimarisi ve tarihi oluyor. Kültürlerin karışımı ve güzel İstanbul Boğazı da İstanbul hakkında en sevdiğim şeylerden bazıları.

Sizden bir Amy Winehouse cover'ı geldi. Neden bu şarkıyı cover’lamak istediniz? Bu şarkı sizin için hangi duyguları temsil ediyor?

Kendimi derinden bağlı hissettiğim güçlü ve duygusal bir şarkı. Şarkı kalp kırıklığı ve kaybı temsil ediyor ki bunlar pek çok insanın ilişki kurabileceği evrensel duygular.

Heaven, Wait şarkınız Joplyn'in remiksi ile yepyeni bir boyuta taşındı. Bu versiyonu ilk dinlediğinizde ne hissettiniz? Başka remiksler de olacak mı?

Joplyn'in Heaven, Wait remiksini ilk dinlediğimde aklım başımdan gitti. Şarkıya yepyeni bir boyut kattı ve orada olduğunu bile fark etmediğim unsurları ortaya çıkardı. Müziğimin yeni yönlerini ve yorumlarını keşfetmek için gelecekte daha fazla remiksçiyle çalışmayı çok isterim.

Web sitenizde insanların sizinle istediklerini her şeyi paylaşabildikleri bir “sırlar kutusu” kısmı bulunuyor. Şarkılarınıza ilham veren hikayeler var mı? Oradan paylaşılanları okumak nasıl gidiyor? Neden böyle bir şey yapmak istediniz?

Hayranlarımla daha kişisel bir düzeyde bağ kurmak istediğim için “sırlar kutusu” kısmını oluşturdum. Her zaman başkalarının hikayelerinden ve deneyimlerinden ilham almışımdır. İnsanların kendi sırlarını ve hikayelerini paylaşabilecekleri güvenli bir alan yaratmak istedim. Şimdiye kadar buradan gelen metinleri okumak inanılmazdı ve paylaşımda bulunanların dürüstlüğü ve savunmasızlığı beni çok etkiledi.

Röportajlarınızda "Sessiz, utangaç ve içe dönük bir insanım" diyorsunuz. Sahneye çıktığınızda bu duyguların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Sahnede insanlar size baktığında ne düşünüyorsunuz?

Sahneye çıkmak göz korkutucu olabiliyor ama ben müziğe ve şarkılarımın ardındaki duygulara odaklanmaya çalışıyorum. İnsanlar sahnede bana baktığında, bunu benimle seyirci arasında bir bağ olarak görmeye çalışıyorum. Bu karşılıklı paylaştığımız bir deneyim ve müziğim aracılığıyla insanlarla bağlantı kurabildiğim için kendimi minnettar hissediyorum.

Tarzınız, şarkılarınız ve sosyal medyadaki fotoğraflarınızla karanlık, vintage ve puslu bir evren imajı oluşturuyorsunuz. Müzisyen kimliğinizi bir kenara bıraktığınızda da benzer bir evreniniz var mı yoksa daha renkli ve neşeli misiniz?

Kişisel tarzım ve evrenim kesinlikle müziğimden etkileniyor, ancak aynı zamanda açık parlak renklere karşı da bir sevgim var. Ghostly Kisses'ın karamsar, atmosferik dünyası ile kişiliğimin daha neşeli tarafı arasında bir denge var.

Günümüz dünyasında felaketler gündemimizden düşmüyor. Türkiye'de de depremin ardından dünyanın geleceğine karamsar bir ruh hali ile bakılıyor. Tüm bu gündem ve doğal afetler karşısında geleceğe dair duygu ve beklentileriniz nasıl?

Şu anda dünyadaki tüm doğal afetler ve krizler karşısında bunalmış hissetmemek çok zor. Ancak ben umutlu olmaya ve olumlu bir etki yaratmak için yapabileceğimiz küçük şeylere odaklanmaya çalışıyorum. Bir sanatçı olarak müziğin insanları bir araya getirebileceğine ve değişime ilham verebileceğine inanıyorum ve kendi yolumla buna katkıda bulunmayı umuyorum.

Müzisyenlerin ürünlerine bayılıyorum. Sizin sweatshirt ve tişörtleriniz daha sade iken Esthera Preda'nın tasarladığı tişörtler daha renkli. Merch için farklı tasarımlara devam edecek misiniz? Ürünlerden bahsetmişken, ilk olarak hangi müzisyenin ürünlerini satın aldınız?

Ürünlerde farklı sanatçılar ve tasarımcılarla iş birliği yapmayı seviyorum ve Esthera Preda'nın tasarımları benim estetiğime mükemmel bir uyum sağladı. Gelecekte merch için daha fazla tasarım keşfetmeyi kesinlikle çok isterim ve her zaman diğer müzisyenlerin harika tasarımları arayışı içindeyim. Sanırım aldığım ilk ürün Men I Trust'tandı.

Yapay zeka ile üretim yapmak artık mümkün. Bugün şarkılarınızın sözlerini yapay zekâya resmettirebilir ya da William Faulkner tarzında yazdırabilirsiniz. Yapay zekayı keşfetmekle ilgileniyor musunuz? Bu tür üretimlere yaklaşımınız nedir?

Müziğimi oluşturmak için yapay zeka kullanmakla özellikle ilgilenmesem de, bunun sanatçıların keşfetmesi için heyecan verici ve yenilikçi bir araç olduğunu düşünüyorum. Yeni yaratıcı tekniklere ve teknolojilere her zaman açığım ve bunların müzikte mümkün olanın sınırlarını zorlamamıza yardımcı olabileceğine inanıyorum.

Bizi nasıl bir konser bekliyor?

Canlı gösterimizde samimi ve atmosferik bir deneyim bekleyebilirsiniz, ancak esas olarak Ghostly Kisses'in dünyasına sürükleyici bir deneyim karşınızda olacak. İnsanların şarkılarımın ardındaki duygular ve hikayelerle bağlantı kurabilecekleri, müziği tüm vücutlarında hissedebilecekleri ve onları gerçekten bir yolculuğa çıkarabilecek bir alan yaratmaya çalışıyorum.