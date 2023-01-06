Hedef global bir “aşk markası” olmak

Didem ERYAR ÜNLÜ

Penti 70 yılı geride bırakan bir marka. Markanın öyküsü 1950 yılında Mois ve Yasef Kariyo kardeşler tarafından kurulan iki ayrı şirket ile başladı. Ülkemizde sanayileşmenin sınırlı olduğu bu dönemde, iki girişimci kardeşin güçlerini tek çatı altında birleştirmesi ise, marka için önemli bir dönüm noktası oldu. 1970 yılında Öğretmen Çorap adını alan marka, bir yıl sonra İstanbul Bayrampaşa’da kurulan ilk üretim tesisi ile birlikte gelişmeye devam etti. Marka isminin Öğretmen Çorap olarak değiştirilmesi, o dönemde Türkiye’de ince kadın çorabını genellikle öğretmenlerin tercih etmesine dayanıyordu. 1980’li yıllarda ailenin ikinci kuşak temsilcisi Sami Kariyo, markanın yönetimine geçti. Bu tarihten itibaren şehirli kadının ihtiyaçlarına da odaklanan marka; 1984 yılında Penti ismini aldı.

Yapılan araştırmalara göre, Penti bugün yüzde 99.6 marka bilinirliği ve yüzde 78 marka sadakati ile Türkiye’nin kendi alanında en tanınan ve en sevilen kadın markası olma özelliğine sahip. Bunun yanı sıra, Avrupa’nın en büyük ilk 3 üretici firması arasında yer alıyor. Hedefi ise son derece net: Türkiye’den çıkan global bir marka olmak ve Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da kadınların ‘lovebrand’i olmak.Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu ile markanın hedeflerini konuştuk…

SÜREKLİ YENİLİK ARAYIŞIMIZ BİZİ PAZAR LİDERİ YAPTI

“Türkiye’nin uzman iç giyim markası olarak tam 72 yıldır kadınların hayatlarına kolaylık ve yenilik sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız kadınların günlük yaşamlarında kadınlıklarını özgürce yaşamalarına destek olmak.

‘Sürekli Yenilik’ anlayışımız sayesinde, girdiğimiz her kategoride pazar lideri konumundayız. Bugün Kadın İç Giyim, Çorap, Ev Giyim, Aktif ve Spor Giyim, Erkek İç Giyim ve Ev Giyim, Çocuk kategorilerimiz ve Privee markamız ile Türkiye, Kazakistan, Sırbistan, Romanya ve Kıbrıs gibi tam 37 farklı ülkede toplamda 600’den fazla mağazamız ile müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Pazar payımız ise çorap kategorisinde yüzde 30,92, kadın ev giyim kategorisinde yüzde 13,56, kadın plaj kategorisinde yüzde 29,73, kadın iç giyim kategorisinde yüzde 14,53. Penti bir kadın şirketi; çalışanlarımızın yüzde 91’i kadın, yüzde 88’i kadın yönetici. Kadınların iş yaşamında eşit temsilinin sağlanması, iş gücüne katılımının artması ve yönetici kadrolarında yer alması en çok önem verdiğimiz konu başlıklarından.”

AMACIMIZ ORTAK FAYDA YARATMAK İÇİN BİRLİKTE YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK

“Yönetim felsefemiz Kyosei’nin karşılığı olan ‘ortak fayda yaratmak için birlikte yaşamak ve çalışmak’ anlayışı ile şirket içi uygulamalarımızda eşitliği sağlayacağımız ve denetleyeceğimiz mekanizmalar kurduk. Uygulamalarımızı eşit işe eşit ücret, dilde cinsiyet eşitliği, eğitim ve yan haklarda eşitlik gibi pozisyon, lokasyon ve cinsiyet fark etmeksizin herkes için eşit fayda sağlayacak şekilde düzenliyoruz. Bütün bunları yaparken bir yandan da şirket içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık artıracak iletişimler, eğitimler ve projeler gerçekleştiriyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR KOLEKSİYONLAR İDDİAMIZ

“Sürdürülebilirlik marka stratejimizin önemli alanlarından biri. Penti olarak, ‘sürdürülebilir bir gelecek’ inşa etmek istiyoruz. Hedefimiz sorumlu bir biçimde tasarlanmış sürdürülebilir koleksiyonlar üretmek. Taahhüdümüz 2025’e kadar sürdürülebilir pamuk ve dönüştürülmüş polyester kullanımını yüzde 45’e, 2027’ye kadar yüzde 60’a ve 2030 yılında yüzde 95’e çıkarmak. Kullandığımız ambalaj ve askıların daha sürdürülebilir malzemelerden üretilmesine dikkat ediyor, yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve yeniden kullanılabilir maddeler kullanarak plastik kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Geri dönüştürülmüş materyallere ek olarak dayanıklı, uzun ömürlü, farklı ihtiyaçlara uygun, inovatif koleksiyonlarımız ile hızlı tüketime karşı sürdürülebilir opsiyonlarımızı da müşterilerimize sunuyoruz. Böylelikle giysi atığı oluşumunun önüne geçmeyi, uzun yıllar kullanıma uygun ürünler üretmeyi hedefliyoruz.”

SÖZ VERDİK HER ZAMAN KADINLARIN YANINDAYIZ

“Penti olarak sürdürülebilirliği sadece çevre ve ürün konusunda attığımız adımlarla sınırlamıyor; sürdürülebilirliğin gezegenimiz üstünde yaşayan tüm varlıklar için vazgeçilemeyecek bir unsur olduğunu biliyoruz. Doğaya ve içinde yaşam sağlayan tüm varlıklara saygı ve özenle yaklaşıyoruz. Değer zincirimizde temas ettiğimiz tüm insanlar için eşitlikçi, özgürlükçü, kapsayıcı, çeşitliliğe ve farklılıklara saygı duyan, ayrımcılığa karşı duran, yeteneklerin önünü açan bir felsefe ile varlığımızı sürdürüyoruz. Toplumsal gelişime önem veriyor, bunun için sosyal sorumluluk projeleri ile üstümüze düşen görevi yerine getiriyoruz. Özellikle kadınların en sevdiği marka olarak, kadınların ve kız çocuklarının toplum içerisinde güçlenmesini misyon olarak kabul edip; kadın istihdamına, gelişimine katkı sağlıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini olmazsa olmazımız sayıyoruz. Sürekli gelişim bizim DNA’mızda var. Markamızın kadınlara sağladığı en önemli sözün arkasında onlara hem ilham vermek hem de problemlerine çözüm üretmek var.”

MANHATTAN ASSOCIATES İŞ BİRLİĞİ

“Dünyanın en önemli OmniChannel platformu Manhattan Associates ile iş birliği yaptık, tedarik zincirinden başlayarak, stok ve ürün yönetimi, e-ticaret, mağaza ve çağrı merkezi başta olmak üzere tüm temas noktalarında müşterilerimize mükemmel ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz.”