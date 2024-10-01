Hedefimiz yaşamı kolaylaştırmak

ÖZGE YAVUZ

Kafe kültürünün artmasıyla evlerdeki kahve tüketimi de paralel bir yükselişte. Kafelerdeki gibi lezzetli kahve yapabilen makineler ise her geçen yıl inovatif gelişmelerle birlikte niteliklerini artırıyor. Versuni Türkiye Pazarlama Direktörü Nil Şahinbaşoğlu ile kahve makineleri üzerine konuştuk.

Türkiye’deki kahve pazarının gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Global kahve zincirleri markalarının ve hazır teneke kutularda satılan soğuk kahve markalarının Türkiye pazarına girmesiyle birlikte Türkiye kahve tüketim alışkanlıklarını yıllar içerisinde artırmış oldu. Bununla birlikte artık hemen hemen her sokakta karşımıza çıkan 3. nesil kahve zincirlerinin artması ile dışarıda sosyalleşebileceğimiz en uygun araç “kahve içmek” oldu. Yıllardır Türk kahvesinin domine ettiği Türkiye’de, özellikle genç jenerasyonda espresso ve filtre kahve gibi seçeneklere olan ilgi son 10 yılda zincir mağazaların artması ile birlikte oldukça fazlalaştı. Tam otomatik espresso makineleriyle rekor büyümeye imza atan pazar lideri Philips olarak biz de kahve severlerin ihtiyaçlarını dinleyip, ürünlerimizi bu doğrultuda geliştirirken kahve sektörüne de damgamızı vurduk.

Kahve, sosyalleşmede çayın tahtını sallıyor mu sizce?

Artan kahve markaları ve zincirleri ile kahve artık günün her anında “iyi bir eşlikçi” haline gelmeye başladı. Yaptığımız bir araştırmaya göre Türkiye’de tüketiciler sabah uyanır uyanmaz, kahvaltıda, öğle vaktinde ve yemekten sonra, kısaca günün hemen hemen her anında kahve içtiklerini ifade ediyorlar. Birçoğu kahve içme anını artık “keyif anı ve lezzet anı” olarak tanımlıyor. Hayatın telaşında duraksadıkları ve kendilerine vakit ayırdıkları bir “an” yerine koyuyorlar. Bu iç görülerden yola çıkarak da kahve artık Türk tüketicisinin ilk aklına gelen kaçış anı olmaya başladı diyebiliriz.

Philips kahve makinelerinde kaç yıldır var?

Philips espresso makineleri Türkiye pazarında 2019 yılında satılmaya başlandı. 2020 yılında pandemiyle birlikte evlerde vakit geçirdiğimiz ve kendimize vakit ayırdığımız anların artması ile espresso makineleri evlerde bir trend olmaya başladı ve satışları ciddi anlamda arttı diyebiliriz. Pandemiyi takip eden yıllarda ise bu trend giderek arttı ve artık insanlar dışarıda kahve zincirlerinde deneyimledikleri kahve lezzetini evlerinde de tüketmek ister hale geldiler. Tüketicilerin kahve sektörü ve kahve çeşitleri ile ilgili bilgileri de kahve zincirlerinin artması ile birlikte her geçen gün çoğalmaya başladı. İşte tam da bu noktada bir tek Philips olarak LatteGo ürünümüz ile tüketicinin talep ettiği inovatif tasarımı yakalayabildik.

Kahve alanında yeni ürünler gelecek mi? Şu an kaç makineniz var?

Espresso, çok odaklandığımız, üzerine çok çalıştığımız bir kategori. Ülkemizde ise hala penetrasyonu çok düşük ve büyüme potansiyeline inandığımız bir kategori. Espresso kategorisinin lider markası Philips olarak bu alanda öncü adımlar atmak, en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Bu anlamda önümüzdeki sene portföyümüze yeni üyeler katacağımızın haberini de büyük bir mutluluk ve heyecan ile duyurmak isterim.

2024’te kaç adet kahve makinesi satmış olacaksınız? 2025 hedefleri neler?

Tam otomatik espresso makinelerinde, toplam 9 farklı modeli tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Taze çekirdekten hazırlanan taze kahveyi evde hazırlama konsepti çok ilgi gördüğü için de pazarı hızla büyütüyoruz ve güçlü lider konumumuzu koruyoruz. 2025 yılında da bu kategorinin büyüme potansiyelini koruyacağına inanıyoruz ve hedeflerimiz doğrultusunda ivmemizi artırarak daha fazla hane ile bu deneyimi paylaşmayı amaçlıyoruz. Ürünlerimizin her biri, tüketicilerin yaşam tarzlarını geliştirmek, evdeki hayatlarını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için tasarlanıyor. Kahve makinelerimizde başardığımız rekor seviyede büyümenin bu çabaların bir sonucu olduğunu görüyorum.