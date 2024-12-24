Hem kariyer hem yaşam için online eğitim

ERDAL KAPLANSEREN

Son yıllarda teknoloji, hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitim dünyasında da köklü değişimlere yol açtı. Geleneksel yöntemlerin yerini alan online eğitim, bilgiye erişimde sunduğu kolaylık ve esneklikle bireylerden kurumlara kadar geniş bir kesimin ilgisini çekiyor.

Bu dönüşüm, öğrenme alışkanlıklarını yeniden şekillendirirken, kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir bir eğitim modelinin kapılarını aralıyor. Özellikle yapay zeka, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi teknolojilerin eğitime entegrasyonu, öğrenme deneyimini daha dinamik ve etkili hale getiriyor.

Kariyerde başarı için de online eğitim desteği şart

Josh Bersin ve LinkedIn Workplace Learning raporlarına göre, çalışanların ve işverenlerin eğitimden beklentileri hızla evrilmekte. İş hayatında öğrenme kültürüne sahip şirketler, %57 oranında daha yüksek yönetim terfi oranlarına ve %23 daha fazla çalışan bağlılığına ulaşıyor. Bunun yanında, kurumlar artık sadece iş yetkinliklerine odaklanmıyor; bireysel iyi olma hali (wellbeing), yaratıcı düşünme ve liderlik gibi becerilere de öncelik veriyor.

Talent LMS ve Vyond'un raporu, çalışanların %63'ünün şirketlerinden aldıkları en büyük faydayı eğitim desteği olarak tanımladığını gösteriyor. Aynı zamanda, çalışanların %66'sı yeni yetkinliklere ihtiyaç duyduğunu ve %71’inin aldıkları eğitimle geleceğe daha hazır hissettiğini belirtiyor. Ancak bu veriler, eğitim içeriklerinin çekiciliğinin ve erişim kolaylığının önemini de ortaya koyuyor.

Online eğitimde yerel başarı hikayesi: Neo Skola

Online eğitim platformlarının yükselişi içinde öne çıkan isimlerden biri Neo Skola. 2018’de kurulan platform, kısa sürede 15 farklı kategoride 100’den fazla eğitim sunarak bireysel ve kurumsal eğitimde fark yaratmayı başardı. 5. yılını kutlayan Neo Skola, bugün bireysel alanda 157 bin, kurumsal alanda ise 530 bin kullanıcıya ulaştı. Kullanıcı memnuniyeti skorunun 4,74/5 olması ve tavsiye edilme oranının %85 gibi yüksek seviyelerde seyretmesi, platformun başarısını gözler önüne seriyor.

Neo Skola’nın serüveni, kullanıcı odaklı yeniliklerle dolu. 2020 yılında web sayfası ve abonelik sistemiyle dijital dünyaya adım atan platform, mobil uygulamaları ve kurumsal çözümleriyle erişimini sürekli genişletti. 2024 itibarıyla Android TV ve LMS platformlarıyla kurumsal eğitimlere entegre çözümler sunan Neo Skola, topluluk odaklı yeni hizmetleriyle bireysel kullanıcıları için daha geniş bir etkileşim alanı yaratmayı hedefliyor.

Platform, aynı zamanda müzikten sinemaya, liderlikten girişimciliğe kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunarak hem teoriyi hem de pratiği bir araya getiriyor. "Grup Kültürü ve Müzisyenlik Eğitimi" kapsamında Alp Ersönmez gibi alanında tanınmış eğitmenler, kullanıcıların hayallerine dokunuyor. Bu vizyon, Neo Skola'nın bireysel gelişimi destekleyen, topluma katkı sağlayan bir platform olma hedefine hizmet ediyor.

Eğitimde kişiselleştirme dönemi

Eğitimde geleceğin anahtarı, kişiselleştirme ve teknolojinin entegrasyonu olarak görülüyor. Yapay zekâ destekli çözümler, çalışanların sadece işte değil, hayatın her alanında daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmasını sağlıyor. Neo Skola’nın Akademik Danışma Kurulu ile bu vizyonu desteklemesi, eğitim içeriklerinin daha da derinleşeceğini gösteriyor.

Neo Skola ve benzeri platformlar, geleneksel eğitimin sınırlarını aşıp her bireyin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor. Bu trend, sadece bireysel kullanıcılar için değil, iş dünyası için de sürdürülebilir bir gelişim modeli sunuyor. Eğitim ve teknoloji ortak paydasında yükselen bu dalga, yeni nesil öğrenme alışkanlıklarını şekillendirmeye devam edecek.

Yapay zeka ve online eğitimin geleceği

Online eğitimin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri yapay zeka teknolojisi. Yapay zeka, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini mümkün kılarak her bireyin öğrenme hızına, tercih ettiği yöntemlere ve ihtiyaçlarına özel eğitim içerikleri sunuyor. Örneğin, bireysel öğrenme platformlarında kullanıcıların geçmiş performans verilerine dayanarak eğitim önerileri sunulması, verimliliği artırıyor.

Bunun yanı sıra, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileriyle desteklenen eğitimler, öğrenmeyi daha etkileyici ve uygulamalı hale getiriyor. Kullanıcılar, sanal laboratuvarlarda deney yapabilir, interaktif simülasyonlarla karmaşık süreçleri deneyimleyebilir. Bu tür yenilikler, özellikle teknik beceriler ve STEM alanlarında büyük bir potansiyel vaat ediyor.

Daha kapsayıcı ve erişilebilir olacak

Gelecekte, blockchain tabanlı sistemler sayesinde sertifikaların doğrulanması ve saklanması gibi süreçler de online eğitimi daha güvenilir hale getirebilir. Neo Skola gibi platformlar, bu teknolojileri benimseyerek kullanıcılarına hem bireysel gelişim hem de iş hayatında başarı için daha fazla olanak sağlayacak gibi görünüyor.

Yapay zeka ve diğer yenilikçi teknolojilerle şekillenen online eğitim dünyası, daha kapsayıcı, erişilebilir ve etkili bir geleceğe doğru ilerliyor. Neo Skola'nın bu dönüşümdeki lider konumu, online eğitimin yalnızca bir alternatif değil, yeni bir standart haline geldiğinin en büyük kanıtlarından biri.