Hemington’dan zirvede stil kodları

ÖZGE YAVUZ

KAŞMİR, merino yünü, Giza pamuğu, ipek gibi elyafları kullanarak ulaşılabilir lüks kategorisinde bir marka yaratan Hemington, 2017’den beri süren yolculuğunu koleksiyon çeşitlendirmesiyle sürdürüyor. Marka son olarak Aspen koleksiyonu ile ön plana çıktı. Koleksiyon, dağlarıyla meşhur Colorado ve Aspen’in kayak sporu sonrası stilin den ilham alarak tasarlandı. Aspen koleksiyonu ve genel olarak Hemnington’u konuştuğumuz Hemington Marka Kurucusu ve CEO’su Umut Boz, erkek giyimdeki moda kodlarını anlattı.

Hemington’ı anlatır mısınız? Marka, kaç yılında kuruldu, kaç mağazası var?

Aile şirketi olarak tekstil sektöründe 37 yıldır faaliyet göstermekteyiz. İşte bu 37 senelik deneyim ile 2017 yılında erkek modasındaki gereksinimleri belirleyerek Hemington markasını kurduk ve saf kaliteyi doğru fiyatlarla sunabilmek hedefiyle yola koyulduk. Başta mağazalaşma politikamızı sınırlı tutarken talep arttıkça mağaza sayımızı yükselttik. Türkiye’de şu anda İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Muğla ve Ankara’da 25 mağazamız var. Hemington koleksiyonlarında triko başta olmak üzere kazaklar, blazer ceketler, gömlekler, pololar ve aksesuarlar bulunuyor. Yaz sezonunda da koleksiyonlara mayo, şort vb. deniz sezonu ürünleri de ekleniyor. Ayrıca Baba&Oğul Koleksiyonumuz mevcut.

Hemington’un erkek giyim sektöründeki yeri nedir?

Dünyanın en kaliteli kaşmir, merino yünü, Giza pamuğu, ipek gibi elyaflarını kullanarak üretim gerçekleştiriyoruz. Bu doğal ürünleri zamansız tasarımlarla buluşturarak doğru fiyatlandırma politikasıyla sunuyoruz. Triko üretimindeki deneyimimizi kalite ile bir araya getirdiğimizde ulaşılabilir lüksteki farkımızı ortaya koyuyoruz. Öte yandan, merino koleksiyonlarımızda dünyanın en geçerli tekstil sertifikalarından biri olan Woolmark logosu bulunuyor. Sadece üst düzey ve yüksek kaliteli markalara verilen bu sertifika, Hemington’da kalite ve erişilebilirlik arasında da farkını ortaya koyuyor.

Erkek giyimde bu kış sezonunun trendleri neler?

Hemington kış koleksiyonu; ilhamını, doğanın enerjisinden, doğanın en temel yapı taşları olan dört element; hava, toprak, su ve ateşten alıyor. Her bir element, bu koleksiyonda eşsiz birer renk paletine ve tasarımlara dönüştü. Ayrıca argyle gibi ikonik desenler ile tartan, fair isle gibi eskimeyen desenleri modern şekilde yorumlayarak zamansız tasarımlarla buluşturduğumuz koleksiyonumuz da rafine zevklere hitap ediyoruz. Son dönemde hızlı moda anlayışının yıkılmaya başladığını düşünürsek sürdürülebilir modanın gereği olarak doğal materyallerle uzun ömürlü ürünler ve zamansız tasarımların, trend parçalar arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Kayak sonrası koleksiyonu ile öne çıktınız. Nasıl bir koleksiyon bu?

Hemington’ın en sevilen ürünlerinin yer aldığı Aspen Colorado Apres-Ski koleksiyonu, kayak sporunun enerjisinden, dağlarıyla meşhur Colorado ve Aspen’in kayak sporu sonrası stilinden ilham alınarak tasarlandı. Koleksiyonun her parçasında, dağların karlı zirvelerinden esinlenilmiş detaylar ve işlevsellik ön planda. Kaşmir ve yün doğal elyaflar ile üretilmiş benzersiz tasarımların yer aldığı koleksiyonda; kış motif desenli kazaklar, dış giyim ürünleri, kaşmirli gömlekler, atkı ve bereler yer alıyor. Koleksiyon kayak sonrası şıklığı için olduğu kadar casual giyim için de seçkin ve iddialı seçenekler sunuyor.

Tasarım ekibinizden bahseder misiniz?

Hemington tasarım ekibimizin başında Kreatif Direktörümüz Sascha Klumpp bulunuyor.

DOĞA VE DOĞALA DÖNÜŞ BAŞLIYOR

Önümüzdeki ilkbahar-yaz sezonu ile de birkaç stil tüyosu alabilir miyiz?

Her sezon olduğu gibi ilkbahar-yaz koleksiyonumuzda da, tasarımlarımızı sürdürülebilirlik sözüyle tamamen doğal dokularla sunuyoruz. Bizim yaz kumaşlarımız ultra ince ve nefes alan dokulardan oluşuyor. Özel seçilmiş çok ince Giza pamuğu, saf keten ve ipek elyaflardan birinci sınıf el işçiliği ile üretilen yaz koleksiyon parçalarımız ile yaratıcı tasarımları ve rafine şıklığı buluşturup yazı selamlayacağız. Yoğunlukla harmonik renk kombinasyonlarını göreceğiz. Doğaya ve doğala dönüş her zaman olduğu gibi trendler arasında yer alacak.