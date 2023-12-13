“Hep misafir etmekten yoruldum”

ECE ULUSUM

‘Dağlar Gider Yolunda’ parçamın en sevdiğim yanı hem eskiyi hem de yeniyi barındırması.

‘Yine Yol Göründü Gurbete’ parçasını yeniden yorumlamayı tercih ettim, parçanın tekrar gençler tarafından keyifle dinlenilmesini istedim.

Benim için Barış Manço demek, bu ülkenin çocukları ve geleceği demek.

Dinlediğim ilk Barış Manço şarkısı, tabi ki de Arkadaşım Eşşek!

Dans ederken kendimi şöyle hissediyorum kendimi müzikle bütünleşiyor gibi hissediyorum

İlk enstrümanım bana babamdan Stratocaster model el yapımı bir gitardı.

Sahip olmayı çok istediğim enstrüman Kay model bir bass gitar.

Türkiye müzik sektöründe artık çözülsün dediğim sorun sektörde herkes ünlü olması. Ama kimse birbirine ne yazıyo, ne müziğini dinliyor, ne de cevap veriyor. Ben arkadaşlarımın şarkıları çıkarsa onları tebrik ederim. Lütfen bu kadar izole yaşamayalım ve 3 dakikanızı buna ayıralım. Hepimize motive oluyor.

Yapay zekayı sevmiyorum çünkü yapay zeka insanoğlunun sonu olabilecek tehlikeli bir teknoloji. İnsanın Allahcılık oynadığı ve bunu beceremeyeceğini hissettiğim kontrolsüz bir güç gibi geliyor bana. İnsan hiçbir zaman durması gereken yerde durmadı.

Beste yaptığım, çalıştığım masada düşünürken sürekli gözlerim yukarılara ve boşluklara takılır. O sırada çoğunlukla gözlerim çalışmaz. Başka bir katmanda hayallerimin arasına girerim. Mesela o an birisinin gözlerine bakıyorsam, öylece kalır gözlerim.

Tek başıma müzik dışında yapmayı en sevdiğim şey atölyemde, ağaçlardan bir şeyler yaratmak, ve onları kullanmak.

Kariyerimle ilgili en büyük korkum potansiyelime ulaşamamak.

Defalarca izlemekten sıkılmayacağım film Ratatouille.

Bu yıl sürekli dinlediğim albüm Eric Krasno ve Otis McDonald’ın King Canyon albümü

2023 yılının bana öğrettiği en önemli şey daha çok misafirliğe gitmem gerektiği. Hep misafir etmekten çok yoruldum. 2024’te nadastayım.

2024 yılından beklentim çok düşük. Stabil bir yaşam istiyorum ve sabit bir konser takvimi.